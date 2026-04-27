Tecno

Si tienes entre 30 y 40 años y disfrutas de los videojuegos, tu cerebro de lo agradecerá

La neuroplasticidad impulsada por videojuegos refuerza las conexiones cerebrales y puede prevenir el Alzheimer

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las investigaciones recientes desmienten el mito de que los videojuegos en adultos sean señal de inmadurez y destacan su rol en la salud cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los ojos de muchos, ver a un adulto de entre 30 y 40 años jugando videojuegos puede resultar llamativo. Durante años, la sociedad ha asociado la práctica de los videojuegos en la adultez con una supuesta falta de madurez. Sin embargo, una revisión de la evidencia científica revela que esta percepción está lejos de ajustarse a la realidad.

Por lo que quienes han está viviendo este tipo de experiencias desde la niñez pueden estar construyendo una base sólida para mantener la salud cerebral a largo plazo.

PUBLICIDAD

El mito de la inmadurez y la visión de la neurociencia

Persisten en el imaginario social ideas que vinculan el juego en adultos con inmadurez o evasión de responsabilidades. Esta creencia ignora aportes clave de la psicología contemporánea y la neurociencia.

Según investigaciones recientes, la práctica regular de videojuegos desde la infancia no solo no es síntoma de inmadurez, sino que puede representar un entrenamiento cerebral que ofrece ventajas en la adultez y la vejez. La Organización Mundial de la Salud introdujo en 2002 el concepto de Envejecimiento Activo, que reconoce la importancia de mantener la estimulación cognitiva a lo largo de los años como estrategia para retrasar el deterioro cerebral.

PUBLICIDAD

Vista trasera de una persona con auriculares, sentada en una habitación oscura mirando una pantalla grande con una imagen desenfocada de un paisaje natural.
Estudios científicos demuestran que el hábito de jugar videojuegos fortalece la reserva cognitiva y ayuda a retrasar el deterioro neurológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estos postulados, quienes han mantenido el hábito de jugar videojuegos desde niños generan redes neuronales adicionales gracias a los desafíos constantes que plantean estos juegos.

La construcción de estas redes, conocida como reserva cognitiva, puede actuar como un escudo ante el deterioro neurológico propio de la edad. Es decir, las personas que han jugado de manera constante podrían compensar mejor los daños cerebrales asociados al envejecimiento, a diferencia de quienes abandonaron esta práctica o nunca la incorporaron en su vida cotidiana.

Esta capacidad de adaptación y fortalecimiento de las conexiones cerebrales es fundamental para enfrentar el paso del tiempo y, potencialmente, para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Cuáles son los beneficios comprobados que hay sobre el impacto de videojuegos

Diversos estudios han mostrado resultados prometedores sobre el impacto de los videojuegos en la estructura y funcionamiento cerebral. Por ejemplo, experimentos de la Universidad de Montreal que evaluaron a adultos tras seis meses de juego con títulos como Super Mario 64 registraron aumentos considerables de materia gris en regiones clave del cerebro.

Vista lateral de una mujer sonriente con cabello azul jugando un videojuego de fantasía en un monitor de PC, con una torre de gaming iluminada, micrófono y snacks en el escritorio.
Un estudio de 20 años publicado en Alzheimer’s & Dementia mostró que el entrenamiento cognitivo reduce en 25% el riesgo de demencia en adultos mayores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien aún no existen jugadores que hayan alcanzado los setenta años —la edad donde se hacen más evidentes los efectos del envejecimiento cerebral—, la acumulación de pruebas teóricas y prácticas permite anticipar un futuro más favorable para quienes han ejercitado su mente a través de los videojuegos.

La evidencia más sólida hasta el momento proviene de investigaciones sobre el impacto del entrenamiento cognitivo. Un estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, siguió durante veinte años a casi tres mil adultos mayores de 65 años que participaron en programas de entrenamiento cerebral.

Aquellos que realizaron hasta 23 horas de entrenamiento de velocidad cognitiva tuvieron un 25% menos de riesgo de desarrollar demencia, incluyendo Alzheimer, en comparación con quienes no recibieron esa intervención.

Este tipo de entrenamiento se asemeja al proceso de jugar videojuegos que requieren decisiones rápidas y procesamiento visual ágil. En los juegos de velocidad cognitiva, los participantes debían identificar objetos en pantalla en fracciones de segundo, una habilidad que se entrena y se mantiene con títulos que exigen reacción inmediata y atención múltiple, muy presentes en videojuegos populares desde la infancia de los actuales adultos jóvenes.

Un cerebro tridimensional de piezas de rompecabezas, con destellos dorados y azules. Al fondo, pantallas con gráficos ascendentes y redes neuronales.
Los videojuegos de acción potencian el aprendizaje implícito y mejoran la respuesta cerebral ante situaciones nuevas y de alta exigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los videojuegos pueden ser una protección para el cerebro

La clave del efecto protector de los videojuegos parece estar en la naturaleza del aprendizaje que promueven. Existen dos tipos principales de aprendizaje: implícito y explícito. El primero corresponde a hábitos o habilidades que se incorporan de manera inconsciente, como montar en bicicleta, y tiende a ser duradero en el tiempo. El segundo implica la memorización consciente de hechos o datos, que suele requerir más esfuerzo para su retención.

Los videojuegos de acción y velocidad, al igual que ciertos programas de entrenamiento cognitivo, se apoyan en el aprendizaje implícito. Al exigir respuestas rápidas, adaptación constante a nuevas situaciones y toma de decisiones bajo presión, activan y fortalecen circuitos cerebrales que permanecen funcionales incluso sin práctica continua.

Además, muchos videojuegos actuales son adaptativos: ajustan su dificultad en tiempo real según el desempeño del usuario, lo que potencia la estimulación y el aprendizaje continuo.

Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, es el fundamento de la reserva cognitiva que podría proteger contra la demencia.

Temas Relacionados

VideojuegosSaludAlzheimerOMSCerebroTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joby Aviation: el taxi aéreo eléctrico completó su primer vuelo en Manhattan

La demostración pública abrió la puerta a nuevas soluciones de conectividad urbana, con impacto en la eficiencia y el medio ambiente

Joby Aviation: el taxi aéreo eléctrico completó su primer vuelo en Manhattan

Trámites notariales más rápidos: la tecnología peruana que convierte horas de espera en minutos

Gian Piero Dávila, estudiante de Administración y Negocios Digitales, creó Notary OS, una plataforma que automatiza hasta el 90 % del back office de las notarías

Trámites notariales más rápidos: la tecnología peruana que convierte horas de espera en minutos

La forma correcta de reiniciar un iPhone y cada cuánto debe hacerse

Actualizar el sistema operativo de Apple, usar contraseñas seguras y únicas para cada servicio y evitar abrir enlaces desconocidos son medidas adicionales de seguridad

La forma correcta de reiniciar un iPhone y cada cuánto debe hacerse

Ahora verás diferente a Gmail, Drive y Meet: este es el cambio que hará Google

El nuevo diseño ampliará la limitación de los cuatro colores de la marca para que sea más fácil diferenciarlos

Ahora verás diferente a Gmail, Drive y Meet: este es el cambio que hará Google

PS5 tiene un nuevo exclusivo: probamos Saros y así nos fue con esta inolvidable experiencia

En Infobae Tecno jugamos antes de su lanzamiento este título exigente y que mejora lo ofrecido por Returnal, su antecesor

PS5 tiene un nuevo exclusivo: probamos Saros y así nos fue con esta inolvidable experiencia
DEPORTES
El desgarrador relato de una figura del fútbol tras perder un embarazo: “Pasé cuatro días de infierno”

El desgarrador relato de una figura del fútbol tras perder un embarazo: “Pasé cuatro días de infierno”

Los Dogos, el equipo de fútbol que lucha contra la homofobia: “Seguimos peleando por la inclusión”

El divertido encuentro entre Neymar y un niño argentino que se llama igual que él: la reacción del astro al ver el DNI

Ojo morado y hielo: las imágenes de las secuelas que sufrió el futbolista español agredido por Esteban Andrada

Las confesiones de Ramón Díaz: la inédita historia con Maradona, por qué no fue al Mundial 90 y el reclamo a Gallardo

TELESHOW
Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

Franco Colapinto y Maia Reficco afianzan su amor en Buenos Aires: café, mimos y caminatas al sol

Juana Viale contó el momento en que Yago Lange le propuso ser novios: “Al otro día quise rever lo que habíamos hablado”

INFOBAE AMÉRICA

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Así es la medusa más peligrosa del mundo: puede matar en minutos y es casi invisible en el agua

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

Honduras: Salario mínimo entra en fase decisiva entre presiones por alto costo de vida