Si tienes entre 30 y 40 años y disfrutas de los videojuegos, tu cerebro de lo agradecerá

Las investigaciones recientes desmienten el mito de que los videojuegos en adultos sean señal de inmadurez y destacan su rol en la salud cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los ojos de muchos, ver a un adulto de entre 30 y 40 años jugando videojuegos puede resultar llamativo. Durante años, la sociedad ha asociado la práctica de los videojuegos en la adultez con una supuesta falta de madurez. Sin embargo, una revisión de la evidencia científica revela que esta percepción está lejos de ajustarse a la realidad.

Por lo que quienes han está viviendo este tipo de experiencias desde la niñez pueden estar construyendo una base sólida para mantener la salud cerebral a largo plazo.

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El mito de la inmadurez y la visión de la neurociencia

Persisten en el imaginario social ideas que vinculan el juego en adultos con inmadurez o evasión de responsabilidades. Esta creencia ignora aportes clave de la psicología contemporánea y la neurociencia.

Según investigaciones recientes, la práctica regular de videojuegos desde la infancia no solo no es síntoma de inmadurez, sino que puede representar un entrenamiento cerebral que ofrece ventajas en la adultez y la vejez. La Organización Mundial de la Salud introdujo en 2002 el concepto de Envejecimiento Activo, que reconoce la importancia de mantener la estimulación cognitiva a lo largo de los años como estrategia para retrasar el deterioro cerebral.

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Estudios científicos demuestran que el hábito de jugar videojuegos fortalece la reserva cognitiva y ayuda a retrasar el deterioro neurológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estos postulados, quienes han mantenido el hábito de jugar videojuegos desde niños generan redes neuronales adicionales gracias a los desafíos constantes que plantean estos juegos.

La construcción de estas redes, conocida como reserva cognitiva, puede actuar como un escudo ante el deterioro neurológico propio de la edad. Es decir, las personas que han jugado de manera constante podrían compensar mejor los daños cerebrales asociados al envejecimiento, a diferencia de quienes abandonaron esta práctica o nunca la incorporaron en su vida cotidiana.

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Esta capacidad de adaptación y fortalecimiento de las conexiones cerebrales es fundamental para enfrentar el paso del tiempo y, potencialmente, para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Cuáles son los beneficios comprobados que hay sobre el impacto de videojuegos

Diversos estudios han mostrado resultados prometedores sobre el impacto de los videojuegos en la estructura y funcionamiento cerebral. Por ejemplo, experimentos de la Universidad de Montreal que evaluaron a adultos tras seis meses de juego con títulos como Super Mario 64 registraron aumentos considerables de materia gris en regiones clave del cerebro.

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Un estudio de 20 años publicado en Alzheimer’s & Dementia mostró que el entrenamiento cognitivo reduce en 25% el riesgo de demencia en adultos mayores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien aún no existen jugadores que hayan alcanzado los setenta años —la edad donde se hacen más evidentes los efectos del envejecimiento cerebral—, la acumulación de pruebas teóricas y prácticas permite anticipar un futuro más favorable para quienes han ejercitado su mente a través de los videojuegos.

La evidencia más sólida hasta el momento proviene de investigaciones sobre el impacto del entrenamiento cognitivo. Un estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, siguió durante veinte años a casi tres mil adultos mayores de 65 años que participaron en programas de entrenamiento cerebral.

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Aquellos que realizaron hasta 23 horas de entrenamiento de velocidad cognitiva tuvieron un 25% menos de riesgo de desarrollar demencia, incluyendo Alzheimer, en comparación con quienes no recibieron esa intervención.

Este tipo de entrenamiento se asemeja al proceso de jugar videojuegos que requieren decisiones rápidas y procesamiento visual ágil. En los juegos de velocidad cognitiva, los participantes debían identificar objetos en pantalla en fracciones de segundo, una habilidad que se entrena y se mantiene con títulos que exigen reacción inmediata y atención múltiple, muy presentes en videojuegos populares desde la infancia de los actuales adultos jóvenes.

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Los videojuegos de acción potencian el aprendizaje implícito y mejoran la respuesta cerebral ante situaciones nuevas y de alta exigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los videojuegos pueden ser una protección para el cerebro

La clave del efecto protector de los videojuegos parece estar en la naturaleza del aprendizaje que promueven. Existen dos tipos principales de aprendizaje: implícito y explícito. El primero corresponde a hábitos o habilidades que se incorporan de manera inconsciente, como montar en bicicleta, y tiende a ser duradero en el tiempo. El segundo implica la memorización consciente de hechos o datos, que suele requerir más esfuerzo para su retención.

Los videojuegos de acción y velocidad, al igual que ciertos programas de entrenamiento cognitivo, se apoyan en el aprendizaje implícito. Al exigir respuestas rápidas, adaptación constante a nuevas situaciones y toma de decisiones bajo presión, activan y fortalecen circuitos cerebrales que permanecen funcionales incluso sin práctica continua.

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Además, muchos videojuegos actuales son adaptativos: ajustan su dificultad en tiempo real según el desempeño del usuario, lo que potencia la estimulación y el aprendizaje continuo.

Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, es el fundamento de la reserva cognitiva que podría proteger contra la demencia.

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