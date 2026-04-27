El gobierno porteño lanzó “IA para todos”, un curso gratuito para aprender a usar herramientas de Inteligencia Artificial

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el programa 'IA para todos', un curso gratuito y online para aprender a usar inteligencia artificial sin conocimientos previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha “IA para todos”, un programa de formación gratuito y completamente en línea destinado a que cualquier vecino pueda iniciarse en el uso de herramientas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con conocimientos previos. La propuesta es impulsada por la Agencia de Habilidades para el Futuro, dependiente del Ministerio de Educación porteño, y está disponible a través del campus virtual de esa agencia.

El curso tiene una carga estimada de entre 12 y 15 horas, aunque al tratarse de una modalidad autoasistida, cada participante puede avanzar según su propio ritmo. El recorrido se organiza en cuatro módulos: “Primeros pasos con IA”, “Resolver tareas con IA”, “Crear con IA” y “Usar IA con criterio”. Cada unidad combina videos breves, guías paso a paso y ejercicios prácticos orientados a situaciones concretas de la vida diaria.

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La iniciativa apunta a que los participantes puedan resolver problemas cotidianos con herramientas digitales e incorporar recursos útiles para el trabajo, el estudio y la organización personal. La inscripción y el acceso al material se realizan a través del sitio iaparatodos.bue.edu.ar.

“La inteligencia artificial ya es parte de la vida cotidiana y del mundo del trabajo. Con ‘IA para todos’ queremos que cualquier persona, sin importar su punto de partida, pueda entenderla, usarla y aprovecharla para resolver situaciones concretas de su día a día”, afirmó Gustavo álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro. El funcionario subrayó que el objetivo central es “democratizar el acceso a estas herramientas y acompañar a los vecinos en el desarrollo de habilidades clave para el presente y el futuro del empleo”.

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'IA para todos' ofrece formación en inteligencia artificial organizada en cuatro módulos, incluyendo videos, guías y ejercicios prácticos adaptados a la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la ministra de Educación Mercedes Miguel encuadró el programa en una visión más amplia sobre el rol de la tecnología en la formación ciudadana: “El futuro de la educación trasciende el uso de la tecnología y exige formar ciudadanos capaces de comprenderla, cuestionarla y transformarla”, sostuvo. Miguel agregó que, en ese marco, la inteligencia artificial “se presenta como una herramienta estratégica para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

“IA para todos” se suma a un conjunto de propuestas que la Agencia de Habilidades para el Futuro viene ampliando en distintos niveles de complejidad. En el extremo más especializado se encuentran programas como Talento Tech y los cursos de tecnología del Centro de Simulación, orientados a perfiles con mayor recorrido técnico. El nuevo programa cubre el extremo opuesto: está pensado específicamente para quienes desean comenzar desde cero.

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Esta lógica de acceso escalonado se enmarca en una política educativa más extensa que el gobierno porteño viene desarrollando en torno a la inteligencia artificial. En febrero de 2026, la administración habilitó el acceso gratuito a Gemini —herramienta de inteligencia artificial generativa de Google— para todos los estudiantes de escuelas públicas primarias de la Ciudad, mediante cuentas institucionales con la dirección @alu.bue.ar. Según información oficial, con esa medida Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de América Latina en extender ese tipo de acceso al nivel primario.

El despliegue de Gemini en el sistema educativo porteño incluyó una dimensión de formación para los equipos docentes. Según datos oficiales, más de 7.000 educadores completaron capacitaciones en la Gemini Academy de Google y obtuvieron certificación internacional. El plan contempla instancias específicas sobre el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa y cursos autoasistidos para que los docentes integren estas tecnologías de manera alineada con los diseños curriculares vigentes.

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En materia de seguridad, el Ministerio de Educación señaló que Gemini incorpora filtros de contenido reforzados para menores de edad y garantiza la privacidad de la información: los datos de los estudiantes no se utilizan para entrenar modelos públicos de inteligencia artificial. La herramienta opera a través de Google Workspace for Education y sigue la experiencia previa desarrollada en el nivel secundario, donde la iniciativa ya alcanzó a la totalidad de la matrícula estatal.