El presidente de Honduras Nasry Asfura inaugura la Semana de Vacunación de las Américas

La campaña coordinada con la Organización Panamericana de la Salud busca aumentar el acceso a la inmunización en todo el país (foto:Cortesía: X)

Honduras dio inicio a la Semana de Vacunación de las Américas 2026, una jornada regional impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que busca fortalecer las coberturas de inmunización en la población. El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, quien resaltó el papel de las vacunas en la prevención de enfermedades.

El mandatario afirmó que la vacunación ha sido una de las herramientas más efectivas en la historia de la salud pública, y ha contribuido a reducir enfermedades y muertes en todo el mundo.

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“Asfura informó: Las vacunas han salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años”, destacó sobre el impacto acumulado de las campañas de inmunización a nivel global.

El gobernante remarcó la importancia de no bajar la guardia frente a enfermedades que se creían controladas y alertó sobre el resurgimiento del sarampión en diversas regiones, un riesgo para países con coberturas de vacunación insuficientes.

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“El sarampión está reapareciendo en distintas regiones del mundo”, dijo, e instó a la población a cumplir los esquemas de vacunación, sobre todo en la niñez.

Cobertura y prevención

La Semana de Vacunación de las Américas se desarrolla en un contexto en el que los sistemas de salud enfrentan retos para mantener y ampliar la cobertura de inmunización, especialmente tras los efectos de la pandemia y la reducción en la asistencia a los servicios de salud en algunos sectores.

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La Semana de Vacunación de las Américas promueve la equidad en el acceso a las vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades sanitarias reiteran que mantener altos niveles de vacunación es clave para prevenir brotes de enfermedades transmisibles, evitar complicaciones graves y reducir la presión sobre los sistemas de salud.

En Honduras, las campañas de vacunación buscan alcanzar a miles de niñas, niños, adolescentes y adultos, con prioridad en poblaciones vulnerables y zonas de difícil acceso.

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Vigilancia epidemiológica

En este contexto, las autoridades de salud informaron que están investigando varios casos sospechosos relacionados con el fallecimiento de menores, que podrían asociarse a enfermedades prevenibles por vacunación.

Aunque aún no se confirmaron las causas oficiales, estos casos han encendido las alertas en el sistema sanitario, subrayando la importancia de mantener los esquemas de inmunización completos y a tiempo.

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La Organización Panamericana de la Salud impulsa la campaña regional para combatir el resurgimiento de enfermedades como el sarampión.(Foto cortesía mamas y papas).

Las autoridades señalaron que realizan los análisis correspondientes para determinar las causas de los decesos y reiteraron el llamado a acudir a los centros de salud para no descuidar la vacunación infantil.

Un esfuerzo regional

La Semana de Vacunación de las Américas es una iniciativa que se desarrolla simultáneamente en varios países del continente, con el fin de promover la equidad en el acceso a las vacunas y reforzar la conciencia social sobre su importancia.

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Las autoridades llamaron a padres de familia y a la población en general a asistir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación, recordando que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger la vida.

El inicio de esta jornada reafirma el compromiso de las instituciones de salud con la protección de la población, en un momento donde la vigilancia epidemiológica y la inmunización son pilares fundamentales para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.

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