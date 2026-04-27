Honduras

El presidente de Honduras Nasry Asfura inaugura la Semana de Vacunación de las Américas

El mandatario hondureño Nasry Asfura resaltó el valor de las vacunas y la necesidad de prevenir enfermedades impulsando la vacunación regional

Guardar
La campaña coordinada con la Organización Panamericana de la Salud busca aumentar el acceso a la inmunización en todo el país (foto:Cortesía: X)
La campaña coordinada con la Organización Panamericana de la Salud busca aumentar el acceso a la inmunización en todo el país (foto:Cortesía: X)

Honduras dio inicio a la Semana de Vacunación de las Américas 2026, una jornada regional impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que busca fortalecer las coberturas de inmunización en la población. El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, quien resaltó el papel de las vacunas en la prevención de enfermedades.

El mandatario afirmó que la vacunación ha sido una de las herramientas más efectivas en la historia de la salud pública, y ha contribuido a reducir enfermedades y muertes en todo el mundo.

PUBLICIDAD

“Asfura informó: Las vacunas han salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años”, destacó sobre el impacto acumulado de las campañas de inmunización a nivel global.

El gobernante remarcó la importancia de no bajar la guardia frente a enfermedades que se creían controladas y alertó sobre el resurgimiento del sarampión en diversas regiones, un riesgo para países con coberturas de vacunación insuficientes.

PUBLICIDAD

“El sarampión está reapareciendo en distintas regiones del mundo”, dijo, e instó a la población a cumplir los esquemas de vacunación, sobre todo en la niñez.

Cobertura y prevención

La Semana de Vacunación de las Américas se desarrolla en un contexto en el que los sistemas de salud enfrentan retos para mantener y ampliar la cobertura de inmunización, especialmente tras los efectos de la pandemia y la reducción en la asistencia a los servicios de salud en algunos sectores.

Tres frascos transparentes de medicamento con tapa gris y una jeringa apoyada en una superficie azul claro, con un fondo blanco y patrones hexagonales.
La Semana de Vacunación de las Américas promueve la equidad en el acceso a las vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades sanitarias reiteran que mantener altos niveles de vacunación es clave para prevenir brotes de enfermedades transmisibles, evitar complicaciones graves y reducir la presión sobre los sistemas de salud.

En Honduras, las campañas de vacunación buscan alcanzar a miles de niñas, niños, adolescentes y adultos, con prioridad en poblaciones vulnerables y zonas de difícil acceso.

Vigilancia epidemiológica

En este contexto, las autoridades de salud informaron que están investigando varios casos sospechosos relacionados con el fallecimiento de menores, que podrían asociarse a enfermedades prevenibles por vacunación.

Aunque aún no se confirmaron las causas oficiales, estos casos han encendido las alertas en el sistema sanitario, subrayando la importancia de mantener los esquemas de inmunización completos y a tiempo.

La Organización Panamericana de la Salud impulsa la campaña regional para combatir el resurgimiento de enfermedades como el sarampión.(Foto cortesía mamas y papas).
La Organización Panamericana de la Salud impulsa la campaña regional para combatir el resurgimiento de enfermedades como el sarampión.(Foto cortesía mamas y papas).

Las autoridades señalaron que realizan los análisis correspondientes para determinar las causas de los decesos y reiteraron el llamado a acudir a los centros de salud para no descuidar la vacunación infantil.

Un esfuerzo regional

La Semana de Vacunación de las Américas es una iniciativa que se desarrolla simultáneamente en varios países del continente, con el fin de promover la equidad en el acceso a las vacunas y reforzar la conciencia social sobre su importancia.

Las autoridades llamaron a padres de familia y a la población en general a asistir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación, recordando que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger la vida.

El inicio de esta jornada reafirma el compromiso de las instituciones de salud con la protección de la población, en un momento donde la vigilancia epidemiológica y la inmunización son pilares fundamentales para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.

Temas Relacionados

HondurasVacunasNasryAsfuraPrevenciónSarampión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ataques informáticos expusieron la mayor base de datos biométricos y de identificación en la educación superior de Guatemala

Miles de estudiantes y profesores ven vulnerados sus datos biométricos y personales. Los informes advierten efectos inmediatos y la necesidad de adaptar protocolos. Medidas urgentes marcan la agenda universitaria luego del ciberataque

Ataques informáticos expusieron la mayor base de datos biométricos y de identificación en la educación superior de Guatemala

El relanzamiento de la OMSA incluye nueva flota, tarifa integrada y recorridos ampliados en Santo Domingo

La modernización del sistema de autobuses incorpora vehículos con mayor capacidad, un esquema de acceso único para diferentes medios de transporte y la extensión de rutas para optimizar la conectividad en la ciudad

El relanzamiento de la OMSA incluye nueva flota, tarifa integrada y recorridos ampliados en Santo Domingo

La Iglesia resalta el liderazgo del presidente Abinader durante inauguración de infraestructura vial

El sacerdote Luis María Ramón subrayó el impacto de las políticas ejecutadas por el jefe de Estado, tanto en materia de seguridad como en avances sociales, dirigiendo un mensaje centrado en la integridad y el bienestar de la nación

La Iglesia resalta el liderazgo del presidente Abinader durante inauguración de infraestructura vial

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Cambio de mando se convertirá en un evento masivo con conciertos, delegaciones internacionales, operativos de seguridad y transporte especial para los asistentes

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

Proyecto nacional integrado de atención a esta enfermedad logra importantes avances

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

TECNO

Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

Tim Cook llevó a Apple a los 4 billones de dólares, pero su forma de liderar pudo haber quedado obsoleta

Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

IA se encarece y supera el gasto en sueldos humanos en varias empresas

ENTRETENIMIENTO

“No necesito esa energía”: Josh Hutcherson y su decisión de alejarse por completo de las redes sociales

“No necesito esa energía”: Josh Hutcherson y su decisión de alejarse por completo de las redes sociales

La hija de Angelina Jolie detalló cómo es su vínculo con la actriz: “Es la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva”

El truco que usó Christopher Nolan para convertir a Bane en el villano más imponente del Caballero Oscuro

El director de la biopic de Michael Jackson reveló por qué la película no incluyó las acusaciones de abuso sexual

Murió Gerry Conway, escritor de Marvel Comics y creador de Punisher

MUNDO

Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

Arena como la nieve, trineos de plástico y dunas que parecen de otro planeta: así es White Sands National Park

La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

Así es la medusa más peligrosa del mundo: puede matar en minutos y es casi invisible en el agua