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La nueva frase de Paulo Dybala sobre su futuro que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors: el factor Leandro Paredes

El atacante cordobés admitió contactos y bromas con Leandro Paredes y su entorno por una posible llegada a la Bombonera, mientras su contrato con el club italiano se acerca al final

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El atacante cordobés admitió contactos y bromas con Leandro Paredes y su entorno por una posible llegada a la Bombonera, mientras su contrato con el club italiano se acerca al final

Paulo Dybala volvió a referirse a su futuro próximo y una frase suya encendió los rumores de una poible llegada a Boca Juniors, causando una verdadera revolución entre los hinchas. El delantero de la Roma fue consultado en una entrevista con el canal del periodista Pollo Álvarez acerca de los trascendidos que lo vinculan con el club xeneize y admitió: “Estaría bueno. Nunca se sabe”. Sus palabras, junto con el contexto contractual y familiar, alimentan las versiones sobre un eventual regreso al país tras el Mundial 2026.

Dybala reconoció el peso de las versiones y destacó la influencia de su entorno cercano. “Sí, obvio”, respondió cuando le preguntaron si le llegaban los rumores, y agregó que tanto Leandro Paredes como Camila, la esposa de Paredes, mantienen un contacto constante con él y su pareja, Oriana Sabatini. El futbolista relató que incluso en el grupo privado de amigos circulan bromas y fotos relacionadas con Boca, lo que refuerza la cercanía emocional con el club y con jugadores del plantel actual.

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Al ser consultado de manera directa si le gustaría vestir la camiseta azul y oro, Dybala optó por la cautela, aunque sin descartar la posibilidad: “Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y, como te dije, nunca sabés qué puede pasar”. La respuesta, interpretada como una puerta abierta, se da en un contexto en el que la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, trabaja para sumar refuerzos de jerarquía en el próximo mercado de pases.

Cuatro personas sonríen a cámara de noche. Leandro Paredes sostiene una cerveza, Paulo Dybala lleva gorra. Escudo de Boca Juniors en esquina inferior derecha.
Los futbolistas argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala disfrutan de un momento relajado junto a sus parejas

Según informó Gastón Edul, existe un “70% de chances” de que Dybala se convierta en refuerzo de Boca después de junio, fecha en la que finalizaría su vínculo con la Roma. El periodista detalló que el club argentino ya realizó ofrecimientos formales y que el atacante tiene en sus manos una propuesta concreta para regresar al país. Además, explicó que, aunque existen otras ofertas desde el fútbol árabe, Turquía y ligas europeas, la decisión de vida podría inclinarse por un regreso a la Argentina por motivos familiares y personales.

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El entorno de Dybala también juega un papel relevante. El atacante, de 32 años, priorizaría el aspecto emocional al considerar su desembarco en Boca Juniors, incluso aceptando un salario inferior al que percibe en Europa. El club argentino apunta a reforzarse de cara a las rondas decisivas de la Copa Libertadores, y la posible llegada del cordobés sería uno de los movimientos más relevantes del mercado sudamericano.

En paralelo, la presencia de Dybala en redes sociales recibe constantes señales de aprobación por parte de jugadores del plantel xeneize, mientras que su reciente regreso a las canchas tras una lesión en la rodilla izquierda alimentó la ilusión de los hinchas. El propio Leandro Paredes admitió públicamente que insiste con su amigo para que se sume al equipo, reforzando la trama de vínculos personales que rodean la posible transferencia.

Por ahora, Paulo Dybala continúa vinculado a la Roma, aunque el panorama contractual y familiar, sumado a sus declaraciones, mantiene en vilo a los seguidores de Boca Juniors y del fútbol argentino ante la expectativa de un refuerzo de peso tras el Mundial 2026.

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