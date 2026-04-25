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Este es el ajuste del Wi-Fi que debes hacer para que tu Smart TV deje de desconectarse

El problema de las desconexiones suele estar en la configuración de la red y no en la velocidad contratada

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Un hombre de espaldas mirando una Smart TV encendida que muestra un icono de advertencia rojo y el texto "Sin conexión a internet" en una sala de estar oscura.
Separar las redes Wi-Fi de tu router y conectar la Smart TV a la banda de 5 GHz es la clave para evitar cortes y mejorar la calidad del streaming en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas de desconexión o pérdida de calidad al ver contenidos en streaming en un televisor inteligente suelen ser una molestia frecuente, incluso en hogares con conexiones de alta velocidad. La imagen se congela, se pixela o directamente la reproducción se interrumpe, lo que afecta la experiencia de ver series y películas, sobre todo en calidad 4K. Sin embargo, existe un ajuste sencillo en el router que puede solucionar estos inconvenientes y garantizar una conexión estable para tu Smart TV.

Por qué se desconecta tu Smart TV del Wi-Fi

Aunque parezca que la culpa es de la operadora de internet o del propio televisor, el origen del problema muchas veces se encuentra en cómo se gestiona la red Wi-Fi en casa. La mayoría de los routers modernos son de banda dual, es decir, emiten la señal de internet en dos frecuencias distintas: 2.4 GHz y 5 GHz.

Años atrás, cada una de estas redes aparecía por separado en la lista de Wi-Fi del móvil o la televisión, permitiendo elegir a cuál conectarse. Sin embargo, la llegada de la función llamada Band Steering o Wi-Fi inteligente fusionó ambas bandas bajo un mismo nombre y contraseña. El router decide automáticamente cuál banda usar para cada dispositivo, según lo que considera mejor en ese momento.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
Muchos routers fusionan las redes de 2.4 GHz y 5 GHz bajo un solo nombre, lo que provoca errores de conexión en la Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Masmovil, el problema surge porque, en muchas ocasiones, el router conecta tu Smart TV a la banda de 2.4 GHz solo porque la señal llega con mayor intensidad, aunque esta frecuencia es más lenta y propensa a interferencias. Como resultado, las plataformas de streaming no reciben el ancho de banda necesario y aparecen los parones, la mala calidad de imagen y las desconexiones.

La solución: separar las redes del router

El ajuste clave consiste en desactivar la función de Wi-Fi inteligente o Band Steering y configurar las dos redes (2.4 GHz y 5 GHz) con nombres diferentes, explica ADSLZone. Este cambio se realiza desde la configuración del router, a la que se puede acceder introduciendo la dirección 192.168.1.1 en el navegador o a través de la aplicación móvil de la operadora.

Al separar las redes y añadir, por ejemplo, “5G” o “Plus” al nombre de la banda rápida, tendrás bajo control a qué red se conecta cada dispositivo. Así, tu Smart TV, consolas, ordenadores y móviles principales pueden conectarse directamente a la red de 5 GHz, mientras que los dispositivos que requieren menos ancho de banda pueden quedar en la red de 2.4 GHz.

Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
Desactivar el Wi-Fi inteligente y separar ambas bandas permite elegir manualmente la red más rápida para cada dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de la red de 5 GHz y a qué dispositivos conectar

La red de 5 GHz ofrece una velocidad muy superior y menos interferencias, pero su alcance es más limitado y atraviesa peor las paredes. Por eso, resulta ideal para los dispositivos que consumen mucho internet y están cerca del router, como:

  • Televisores inteligentes (Smart TV)
  • Consolas de videojuegos (PS5, Xbox)
  • Ordenadores portátiles de teletrabajo
  • Móviles principales

Conectando estos equipos a la red de 5 GHz, los cortes y la mala calidad de imagen en plataformas como Netflix, Disney+ o Prime Video desaparecerán, ya que reciben el ancho de banda necesario para reproducir contenido en alta definición sin interrupciones.

Smart TV - películas - pantallas - escenas oscuras - tecnología - 12 de marzo
La red de 5 GHz ofrece mayor velocidad y menos interferencias, ideal para el streaming en televisores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de 2.4 GHz: para dispositivos con baja demanda

La frecuencia de 2.4 GHz, aunque más lenta y saturada, se caracteriza por su mayor alcance y capacidad para atravesar paredes. Es la opción adecuada para conectar dispositivos del hogar que no requieren mucha velocidad, pero sí una cobertura amplia, como:

  • Domótica (bombillas inteligentes, enchufes Wi-Fi)
  • Robots aspiradores
  • Altavoces inteligentes (Alexa)
  • Impresoras inalámbricas

Estos aparatos se benefician de la cobertura extendida de la banda de 2.4 GHz, aunque estén más alejados del router.

¿Cómo hacer el ajuste?

  • Accede a la configuración del router desde el navegador (192.168.1.1) o la app de tu operadora.
  • Busca la opción “Wi-Fi inteligente”, "Band Steering" o similar y desactívala.
  • Renombra las redes para diferenciarlas, añadiendo “5G” al final del nombre de la red de 5 GHz.
  • Conecta tu Smart TV y dispositivos de alto consumo de datos a la red de 5 GHz, y el resto a la de 2.4 GHz.

Este ajuste sencillo te permitirá dejar atrás los cortes y caídas de conexión al ver contenido en tu Smart TV, sin necesidad de reiniciar el router ni depender de soporte técnico.

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