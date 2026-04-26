PlayStation podría obligar a los jugadores a conectarse a internet para no perder sus juegos digitales

PlayStation bloquea el acceso a los juegos si la consola no se conecta a internet al menos una vez cada 30 días. (Europa Press)

El debate sobre la propiedad real de los juegos digitales vuelve al centro de la escena tras una actualización en consolas PlayStation que ha encendido la alarma entre millones de usuarios.

En marzo de 2026, una actualización en PS4 —supuestamente menor— introdujo un efecto inesperado: la aparición de un temporizador de 30 días que podría obligar a los jugadores a conectarse periódicamente a internet para seguir accediendo a sus títulos digitales. El temor a perder acceso a los juegos adquiridos legalmente ha generado una de las mayores polémicas recientes en la plataforma de Sony.

La situación estalló el 24 de abril, cuando el desarrollador y creador de contenido Lance McDonald publicó en X que PlayStation había implementado “un sistema de restricción (DRM) enorme y terrible en todos los juegos digitales de PS4 y PS5”.

Según McDonald, cualquier juego digital comprado desde el 25 de marzo de 2026 muestra en su ficha informativa un apartado llamado “Periodo de Validez”, con fecha de inicio y fin. Esto implica que, si la consola no se conecta a internet al menos una vez cada 30 días, el acceso al juego se bloquea automáticamente.

El problema afecta tanto a títulos de pago como a demos gratuitas compradas después del 25 de marzo. (Imagen referencial/PlayStation)

En el caso de PS5, aunque no aparece la fecha en los menús, el efecto sería el mismo: los juegos digitales dejan de funcionar tras un periodo prolongado sin conexión. Las capturas de pantalla y testimonios de jugadores han multiplicado la preocupación en redes sociales y foros de la comunidad, donde el tema fue tendencia en pocas horas.

¿Error temporal o cambio de política en PlayStation?

A pesar de la viralización de la denuncia, aún no existe confirmación oficial por parte de Sony. Algunas voces autorizadas, como la cuenta de preservación de videojuegos Does It Play?, han señalado que podría tratarse de un error accidental, producto de los intentos de Sony por tapar brechas de seguridad. Según esta fuente, situaciones similares ya ocurrieron en el pasado y fueron solucionadas en pocos días mediante nuevas actualizaciones.

No obstante, Does It Play? advierte que, aunque el incidente actual sea accidental, es probable que Sony esté trabajando en mecanismos para controlar y verificar el acceso a los juegos digitales. Por ahora, el ‘Periodo de Validez’ no aparece en todas las consolas ni en todos los juegos o regiones, pero el temor a que la restricción se extienda preocupa a la base de usuarios, anota 3DJuegos.

La polémica reaviva el debate sobre la diferencia entre la compra de juegos digitales y físicos. (Reuters)

Implicaciones para la propiedad digital

Las pruebas realizadas por la cuenta desgamesyt han confirmado que el temporizador afecta a todos los juegos digitales comprados desde finales de marzo, incluidas demos gratuitas. En cambio, los títulos adquiridos antes de esa fecha continúan funcionando con normalidad y sin limitaciones visibles. Además, se ha detectado que si la batería interna de la consola (pila CMOS) se agota, los juegos digitales asociados al temporizador quedan inutilizables, incluso si la consola está configurada como principal.

Aún se desconoce si, pasado el plazo de 30 días sin reconexión, el contador desaparece, se reinicia o simplemente bloquea el acceso de forma indefinida. La falta de información y de una solución inmediata ha incrementado la ansiedad entre quienes han invertido sumas importantes en sus bibliotecas digitales.

Un precedente incómodo para Sony

La polémica recuerda al fallido intento de Microsoft en 2013 de imponer un sistema similar en Xbox One, que exigía conexión periódica a internet para verificar licencias. La reacción negativa de los jugadores obligó a la empresa a dar marcha atrás antes del lanzamiento, pero el episodio perjudicó duramente la imagen de Xbox y favoreció la popularidad de PS4.

PlayStation enfrenta críticas por nuevas restricciones que afectan el acceso y la propiedad de los juegos digitales en sus consolas. (Europa Press)

Ahora, Sony enfrenta cuestionamientos similares, especialmente porque anunció que comenzará a desconectar servicios de PS4 a partir de la primavera de 2026, marcando el inicio del fin del soporte oficial para esa consola. El debate sobre la diferencia entre comprar un juego físico y uno digital se intensifica. Movimientos como Stop Killing Games, que ya se discute en el Parlamento Europeo, denuncian que al comprar un juego digital se adquiere en realidad un permiso de uso revocable, no la propiedad real del producto.