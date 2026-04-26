Tecno

PlayStation podría obligar a los jugadores a conectarse a internet para no perder sus juegos digitales

Usuarios detectaron un “Periodo de Validez” en juegos digitales de PS4 y PS5 adquiridos desde marzo de 2026

Guardar
PlayStation bloquea el acceso a los juegos si la consola no se conecta a internet al menos una vez cada 30 días. (Europa Press)
PlayStation bloquea el acceso a los juegos si la consola no se conecta a internet al menos una vez cada 30 días. (Europa Press)

El debate sobre la propiedad real de los juegos digitales vuelve al centro de la escena tras una actualización en consolas PlayStation que ha encendido la alarma entre millones de usuarios.

En marzo de 2026, una actualización en PS4 —supuestamente menor— introdujo un efecto inesperado: la aparición de un temporizador de 30 días que podría obligar a los jugadores a conectarse periódicamente a internet para seguir accediendo a sus títulos digitales. El temor a perder acceso a los juegos adquiridos legalmente ha generado una de las mayores polémicas recientes en la plataforma de Sony.

La situación estalló el 24 de abril, cuando el desarrollador y creador de contenido Lance McDonald publicó en X que PlayStation había implementado “un sistema de restricción (DRM) enorme y terrible en todos los juegos digitales de PS4 y PS5”.

Según McDonald, cualquier juego digital comprado desde el 25 de marzo de 2026 muestra en su ficha informativa un apartado llamado “Periodo de Validez”, con fecha de inicio y fin. Esto implica que, si la consola no se conecta a internet al menos una vez cada 30 días, el acceso al juego se bloquea automáticamente.

Flyer digital azul oscuro con el logo de PlayStation Plus y texto 'NUEVO EN CATÁLOGO DE JUEGOS' junto a seis portadas de videojuegos
El problema afecta tanto a títulos de pago como a demos gratuitas compradas después del 25 de marzo. (Imagen referencial/PlayStation)

En el caso de PS5, aunque no aparece la fecha en los menús, el efecto sería el mismo: los juegos digitales dejan de funcionar tras un periodo prolongado sin conexión. Las capturas de pantalla y testimonios de jugadores han multiplicado la preocupación en redes sociales y foros de la comunidad, donde el tema fue tendencia en pocas horas.

¿Error temporal o cambio de política en PlayStation?

A pesar de la viralización de la denuncia, aún no existe confirmación oficial por parte de Sony. Algunas voces autorizadas, como la cuenta de preservación de videojuegos Does It Play?, han señalado que podría tratarse de un error accidental, producto de los intentos de Sony por tapar brechas de seguridad. Según esta fuente, situaciones similares ya ocurrieron en el pasado y fueron solucionadas en pocos días mediante nuevas actualizaciones.

No obstante, Does It Play? advierte que, aunque el incidente actual sea accidental, es probable que Sony esté trabajando en mecanismos para controlar y verificar el acceso a los juegos digitales. Por ahora, el ‘Periodo de Validez’ no aparece en todas las consolas ni en todos los juegos o regiones, pero el temor a que la restricción se extienda preocupa a la base de usuarios, anota 3DJuegos.

La polémica reaviva el debate sobre la diferencia entre la compra de juegos digitales y físicos. (Reuters)
La polémica reaviva el debate sobre la diferencia entre la compra de juegos digitales y físicos. (Reuters)

Implicaciones para la propiedad digital

Las pruebas realizadas por la cuenta desgamesyt han confirmado que el temporizador afecta a todos los juegos digitales comprados desde finales de marzo, incluidas demos gratuitas. En cambio, los títulos adquiridos antes de esa fecha continúan funcionando con normalidad y sin limitaciones visibles. Además, se ha detectado que si la batería interna de la consola (pila CMOS) se agota, los juegos digitales asociados al temporizador quedan inutilizables, incluso si la consola está configurada como principal.

Aún se desconoce si, pasado el plazo de 30 días sin reconexión, el contador desaparece, se reinicia o simplemente bloquea el acceso de forma indefinida. La falta de información y de una solución inmediata ha incrementado la ansiedad entre quienes han invertido sumas importantes en sus bibliotecas digitales.

Un precedente incómodo para Sony

La polémica recuerda al fallido intento de Microsoft en 2013 de imponer un sistema similar en Xbox One, que exigía conexión periódica a internet para verificar licencias. La reacción negativa de los jugadores obligó a la empresa a dar marcha atrás antes del lanzamiento, pero el episodio perjudicó duramente la imagen de Xbox y favoreció la popularidad de PS4.

PlayStation enfrenta críticas por nuevas restricciones que afectan el acceso y la propiedad de los juegos digitales en sus consolas. (Europa Press)
PlayStation enfrenta críticas por nuevas restricciones que afectan el acceso y la propiedad de los juegos digitales en sus consolas. (Europa Press)

Ahora, Sony enfrenta cuestionamientos similares, especialmente porque anunció que comenzará a desconectar servicios de PS4 a partir de la primavera de 2026, marcando el inicio del fin del soporte oficial para esa consola. El debate sobre la diferencia entre comprar un juego físico y uno digital se intensifica. Movimientos como Stop Killing Games, que ya se discute en el Parlamento Europeo, denuncian que al comprar un juego digital se adquiere en realidad un permiso de uso revocable, no la propiedad real del producto.

Temas Relacionados

PlaystationSonyVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Investigadores averiguaron si Grok protegía la salud mental del usuario: descubrieron que puede empeorarla

Investigadores de CUNY y King’s College London evaluaron cómo responden distintos chatbots a usuarios con problemas de salud mental

Investigadores averiguaron si Grok protegía la salud mental del usuario: descubrieron que puede empeorarla

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

En el 2006 la revista Time nombró a YouTube como el Invento del Año

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y se calcula que cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La evolución de las contraseñas: qué es una clave de acceso y cómo funciona

Las claves de acceso permiten iniciar sesión sin contraseñas y evitan ataques de phishing

La evolución de las contraseñas: qué es una clave de acceso y cómo funciona

Llega por fin un cambio en League of Legends esperado por 17 años: así afectará al puntaje de los jugadores

Riot Games permitirá rendirse de inmediato sin esperar al minuto quince en partidas arruinadas por conductas antideportivas

Llega por fin un cambio en League of Legends esperado por 17 años: así afectará al puntaje de los jugadores
DEPORTES
River Plate empata contra Aldosivi en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura

River Plate empata contra Aldosivi en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura

El Inter Miami de Lionel Messi empató con New England Revolution por la MLS y sigue sin poder ganar en su nuevo estadio

Tras el empate de Estudiantes, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura: los posibles rivales de Boca y River en los playoffs

Viaje en helicóptero, asado con Maia Reficco y una botella de seis litros de Malbec: el día de Colapinto en la previa a la exhibición

Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra van por el pase a octavos en el Masters 1000 de Madrid: cómo ver la jornada en vivo

TELESHOW
La emoción de Catherine Fulop al hablar del nuevo logro de Oriana Sabatini: “Qué orgullo verte en este nuevo comienzo”

La emoción de Catherine Fulop al hablar del nuevo logro de Oriana Sabatini: “Qué orgullo verte en este nuevo comienzo”

Cecilia Zuberbühler sorprendió al mostrar su llamativa técnica para abrir una botella de champagne: “Es una pavada”

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio: quién es el joven que la enamoró

Así viven Franco Colapinto y Maia Reficco su romance en Buenos Aires: viaje en helicóptero y suite con pétalos de rosas

Sofía Gonet habló por primera vez de los rumores de romance con Ian Lucas: “Salimos a bailar mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Corte de Constitucionalidad ratifica la validez de la nómina de aspirantes a Fiscal General

Guatemala: Corte de Constitucionalidad ratifica la validez de la nómina de aspirantes a Fiscal General

Accidente de aeronave agrícola en Guatemala deja un muerto

Ceferino Reato presentó “Pax menemista” en la Feria del Libro: “Los indultos los propusieron los montoneros”

El Salvador: Reportan más de 460 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del año

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Hezbollah en el Líbano tras la orden de Netanyahu