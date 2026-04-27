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El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

El festejo de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero se convirtió en tendencia por la publicación de la influencer, la ausencia de la modelo y los comentarios divididos en redes sociales

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Fabián Cubero, sonriendo, de traje azul, junto a su hija Allegra, de vestido verde brillante, y su hijo Luca, de traje verde y pajarita
Fabián Cubero posa sonriente junto a su hija Allegra y su hijo Luca, quienes lucen elegantes atuendos para la ocasión.

La celebración de los 15 años de Allegra Cubero se transformó en un evento que desbordó las fronteras de lo privado para instalarse como tema de conversación pública, en especial tras el posteo de Mica Viciconte en sus redes sociales. La publicación no solo reflejó la emoción del festejo, sino que también dejó entrever tensiones familiares y generó una ola de reacciones en el entorno digital.

El mensaje de Mica en Instagram, realizado luego de la fiesta, subrayó la importancia de valorar “las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”. Sin mencionar directamente a Nicole Neumann, la frase funcionó como una indirecta que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas previas y a la ausencia de la madre de la cumpleañera en la lista de invitados. La publicación sumó miles de interacciones y se convirtió en foco de debate acerca de los vínculos y roles familiares en el contexto de una separación mediática.

Micaela Viciconte, con cabello rubio ondulado y vestido azul, y Fabián Cubero, con camisa celeste, abrazados y sonriendo
Micaela Viciconte y Fabián Cubero posan abrazados y sonrientes, con luces de colores y otras personas de fondo.

La fiesta de Allegra se realizó en un salón donde se reunió un grupo numeroso de amigos y familiares. Las imágenes de la noche, compartidas tanto por los protagonistas como por los invitados, muestran un clima de alegría y celebración, con una pista colmada de jóvenes, luces y decoración acorde a la ocasión. El evento se estructuró en torno a los rituales clásicos de los quince años: desde la apertura del baile, donde Allegra lució un vestido verde esmeralda junto a su padre, hasta la participación de personajes con cabezudos inspirados en futbolistas y la Copa del Mundo, aportando un tono lúdico y festivo.

El salón estuvo ambientado con detalles modernos, recibiendo elogios por el buen gusto y la producción. En las fotos se observan momentos familiares, como el retrato de Allegra junto a su hermano menor o el brindis grupal frente a la torta de cumpleaños. La ausencia de Nicole en el evento fue notoria y rápidamente señalada por los seguidores en las redes.

Allegra Cubero, con un vestido verde brillante, y Fabián Cubero, de traje, posan sonrientes. Se ven fuegos artificiales y pantallas con luces al fondo
Allegra Cubero posa sonriente junto a su padre, Fabián, durante su fiesta de cumpleaños de 15, con un espectáculo de fuegos artificiales de fondo.

La publicación de Mica despertó una avalancha de comentarios, donde las opiniones se dividieron entre quienes celebraron la dedicación y el cariño familiar, y quienes criticaron la forma en que se organizó la fiesta. Entre los mensajes negativos, algunos usuarios cuestionaron la utilización de canjes para los servicios y productos del evento: “Tanto espamento y medio pelo la fiesta. Encima de canje”, “Pero así cualquiera hace una fiesta”, “Ni una cosa pagaron”, “Hay que agradecer los canjes, bien”. Estas frases reflejan la controversia sobre la financiación y el despliegue de la celebración.

En contraste, otros seguidores resaltaron la belleza de la ambientación, el vestuario y la alegría compartida: “¡Hermosos todos!”, “Estabas hermosa, sos una reina”, “¡Todo hermosísimo! Desde los colores de los outfit, el buen gusto del lugar, todo ambientado de manera juvenil y fresca, me saco el sombrero por la jugada producción, no me caben dudas que ahí estuvo el buen gusto de Micaela, cómo siempre aportando lo mejor. Felicitaciones a esa bella familia”.

Siete personas, incluyendo Allegra Cubero, su padre, Mica Viciconte, abuela y hermanos, sonríen detrás de un pastel de cumpleaños con velas en un evento familiar
Allegra Cubero celebra su fiesta de quince años junto a su padre Fabián Cubero, su pareja Mica Viciconte, su abuela y sus hermanos, en un emotivo y familiar festejo.

La propia Allegra intervino en la conversación virtual, agradeciendo y reafirmando el clima festivo con un mensaje directo: “Los amo. Fiestón”. Este gesto consolidó la percepción de complicidad y afecto en el círculo paterno, y sumó un matiz personal a la discusión pública.

El posteo de Mica se interpretó como una declaración de principios y una respuesta a las críticas previas. Al destacar “los momentos compartidos y la gente que querés”, la influencer subrayó su rol activo y emocional en la vida de Allegra, en un contexto de tensiones públicas con la madre de la homenajeada.

Allegra Cubero, una joven rubia vestida de blanco, sostiene una réplica de la Copa del Mundo, flanqueada por figuras con cabezas grandes de jugadores de fútbol
Allegra Cubero posa con la Copa del Mundo y los 'cabezones' de la Selección Argentina durante su espectacular fiesta de cumpleaños de 15, un festejo inolvidable.

En el centro de la escena quedó la construcción de una nueva dinámica familiar, donde la figura de la ex Combate ganó visibilidad y protagonismo frente a la ausencia de Nicole Neumann. La celebración se convirtió, así, en un símbolo de los cambios en la composición y en los afectos del núcleo familiar.

La noche de los 15 años de Allegra Cubero fue mucho más que una celebración convencional. Para la familia Cubero, el evento representó una oportunidad de mostrar unidad y alegría en medio de un contexto mediático atravesado por disputas y comentarios externos. Las imágenes difundidas reflejan momentos de cercanía entre Allegra, su padre, sus hermanos y Mica Viciconte, quienes compartieron el centro de la escena tanto en la pista de baile como en las fotos más formales.

Gran grupo de jóvenes y adultos posando en una pista de baile con papel picado y una pantalla azul de fondo durante una fiesta
Allegra Cubero festeja su cumpleaños de 15 con una gran reunión junto a sus seres queridos en un ambiente lleno de alegría y papel picado

La repercusión mediática del evento se multiplicó a partir de la viralización de videos y mensajes en redes sociales. Allegra eligió destacar un video del carnaval carioca, sumando una dedicatoria especial que reforzó la impronta alegre y despreocupada del festejo. Las repercusiones públicas y privadas confluyeron en una narrativa donde la celebración fue, al mismo tiempo, una declaración de identidad familiar y una forma de responder a los cuestionamientos sobre su organización y los vínculos internos.

El evento finalizó con la difusión de las imágenes más representativas: la foto grupal con todos los jóvenes invitados, los retratos familiares y las escenas de baile y diversión.

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