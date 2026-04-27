Crimen y Justicia

Detuvieron a la “falsa médica” que ejercía sin título en hospitales de Chaco: estaba escondida en Buenos Aires

Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, permanecía prófuga con una orden de detención nacional emitida por la Justicia chaqueña, después de ser denunciada por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina

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Así detuvieron a Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica de Chaco

Detuvieron a Lidia Mabel Ojeda, señalada como la falsa médica de Chaco, quien se encontraba prófuga desde la tarde del sábado. La aprehensión ocurrió este lunes en la localidad bonaerense de Santos Lugares, partido de Tres de Febrero, luego de un operativo en el que colaboró la Policía de Investigaciones de la provincia de Chaco.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la mujer, de 43 años, registraba una orden de detención nacional solicitada por el fiscal chaqueño Marcelo Soto, titular de Fiscalía de Investigación Penal N° 3.

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Al momento de su arresto, la acusada se hallaba oculta en un domicilio situado en la calle Roberto Lage al 800, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, a menos de diez cuadras de una comisaría. Llevaba puesto un jean oscuro, un buzo negro y zapatillas blancas.

Lidia Mabel Ojeda fue identificada por la Policía tras un pedido de colaboración de la Justicia chaqueña
Lidia Mabel Ojeda fue identificada por la Policía tras un pedido de colaboración de la Justicia chaqueña

¿De qué se la acusa?

El expediente judicial sostiene que Ojeda habría presentado documentación apócrifa para desempeñarse como médica en distintos hospitales chaqueños. A partir de la misma, no solo logró ser contratada y tener pacientes, sino que, en algunos casos, las personas que atendió fallecieron. Este hecho fue uno de los elementos que dotó de visibilidad pública al caso y motivó la intervención de diversas dependencias policiales y judiciales.

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La investigación inicial se activó tras la denuncia de Orlando Di Núbila, director de la Zona Sanitaria II, quien alertó sobre la presencia de una supuesta médica que realizaba guardias en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Según relató el funcionario a Data Chaco, el resto del personal comenzó a sospechar por las notorias falencias en la capacitación de la acusada.

Di Núbila agregó que la mujer incluso firmó nueve actas de defunción durante su paso por los centros de salud, un hecho que fue corroborado por las copias certificadas de los registros de guardia y derivaciones hospitalarias que figuran en el expediente.

En ese sentido, el director sanitario precisó: “La mujer fue contratada para realizar una guardia activa, pero el resto del personal se dio cuenta de que le faltaba mucha capacitación”. Además, se verificó que la matrícula profesional empleada por Ojeda correspondía en realidad a un médico varón, el doctor Horacio Daniel Vázquez, quien desconocía la situación y trabaja en el ámbito privado.

Durante la investigación realizada por la División Investigaciones Complejas del Interior de Chaco, se recolectó evidencia en un domicilio del barrio San Cayetano de Sáenz Peña. Allí, los agentes incautaron insumos médicos, uniformes de enfermería, documentos de pacientes y fragmentos de papeles quemados, entre los que se encontraba un sello del Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi. Según confirmó el fiscal subrogante Gustavo Valero, la orden de captura se encontraba vigente tanto a nivel provincial como nacional.

El fiscal Valero sostuvo: “Aparentemente, ya se habría ido hace un tiempo atrás, hace varias semanas”. La causa, en primera instancia, quedó caratulada como supuesto ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores, delitos previstos en el artículo 247 del Código Penal Argentino.

De acuerdo con la normativa vigente, la usurpación de título puede acarrear penas de prisión de 15 días a 1 año, aunque la fiscalía evalúa si corresponde agravar la imputación en función de las consecuencias que pudo haber tenido la intervención de la acusada en la salud de los pacientes.

Secuestraron insumos médicos y documentación falsificada en el domicilio de la falsa médica del Chaco
Secuestraron insumos médicos y documentación falsificada en el domicilio de la falsa médica del Chaco

Antes de que se produjera la detención, el abogado defensor César López confirmó a Data Chaco que su clienta se presentó ante la fiscalía y se encuentra a derecho en el expediente. López remarcó: “Ella se presentará en las próximas horas. Se presentó formalmente y ya está a derecho en el expediente. Eso que se dice de que estaba prófuga, no es así. Ayer hicimos la presentación pertinente”.

Los antecedentes del caso también reflejan que la acusada proporcionó versiones contradictorias sobre su domicilio y origen, asegurando en diferentes oportunidades que era de Formosa, que residía en Corrientes y que tenía familiares en Paraguay, aunque registros electorales confirmaron su voto en Sáenz Peña.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades judiciales avanzan en la recolección de testimonios y documentación para determinar el alcance de las acciones de Ojeda en el sistema de salud chaqueño y las posibles consecuencias para los pacientes afectados.

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