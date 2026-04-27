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Qué juegos llegan a Steam en mayo de 2026: la lista completa de los 13 lanzamientos más esperados

Aventuras narrativas, simuladores de vida, shooters y acción cooperativa destacan entre los lanzamientos del mes

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Mayo 2026 en Steam: trece lanzamientos imprescindibles y nuevas oportunidades para gamers de PC
Mayo 2026 en Steam: trece lanzamientos imprescindibles y nuevas oportunidades para gamers de PC

Mayo se perfila como un mes destacado para quienes juegan en PC. Steam, una de las mayores plataformas de videojuegos digitales para ordenadores, prepara la llegada de trece títulos muy esperados, que abarcan desde producciones de gran presupuesto hasta propuestas independientes y originales.

La variedad y el ritmo de lanzamientos convierten al quinto mes del año en una oportunidad para renovar la biblioteca digital y explorar nuevas experiencias de juego.

El interés por estos estrenos radica en la amplitud de géneros y estilos que ofrecen, desde aventuras narrativas hasta simuladores de carreras, pasando por shooters, simuladores de vida y juegos de cartas. Además, Steam sigue apostando por la promoción de juegos gratuitos, facilitando el acceso a títulos destacados sin coste alguno.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Así será mayo en Steam: lanzamientos de alto perfil, juegos indie y títulos gratuitos para disfrutar sin coste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los lanzamientos de mayo en Steam

A continuación, la lista completa de los juegos que llegarán a Steam durante mayo de 2026:

  1. Mixtape - 7 de mayo Propuesta narrativa que explora la adolescencia y la música como motor de recuerdos y emociones.
  2. Alabaster Dawn – 7 de mayo Título de fantasía oscura que combina acción, exploración y elementos de rol.
  3. Directive 8020: A Dark Pictures Game – 12 de mayo Nueva entrega de la famosa antología de terror interactivo, centrada en decisiones y supervivencia.
  4. Outbound – 14 de mayo Aventura de supervivencia en mundo abierto, con énfasis en la exploración y la gestión de recursos.
  5. Forza Horizon 6 – 19 de mayo El esperado simulador de carreras regresa con circuitos y vehículos renovados.
  6. Deep Rock Galactic: Rogue Core – 20 de mayo Spin-off cooperativo del popular shooter de minería y acción en cuevas alienígenas.
  7. Coffee Talk Tokyo – 21 de mayo Secuela del aclamado simulador de cafetería, ahora ambientado en la capital japonesa.
  8. Zero Parades: For Dead Spies – 21 de mayo Juego de infiltración y espionaje con estética retro y narrativa intensa.
  9. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 22 de mayo Nueva entrega en el universo LEGO centrada en el icónico superhéroe.
  10. Bubsy 4D – 22 de mayo El regreso de la saga de plataformas 3D con nuevas mecánicas y desafíos.
  11. Paralives – 25 de mayo Simulador de vida que compite con los clásicos del género, centrado en la creatividad y la personalización.
  12. The Relic: First Guardian – 26 de mayo Aventura de acción y exploración con ambientación fantástica y combates en tiempo real.
  13. 007 First Light – 27 de mayo Juego de acción y espionaje protagonizado por el legendario agente británico.

Cuáles son los juegos gratuitos en Steam para mayo

Steam no solo destaca por los grandes estrenos. Este mes también ofrece una selección de juegos gratuitos para quienes buscan experimentar sin coste adicional. Entre las nuevas propuestas:

Entre aventuras, acción, carreras y simuladores, la plataforma refuerza su rol como epicentro de la innovación y la experimentación en el gaming de PC, sumando títulos permanentes a las cuentas de los usuarios - VALVE
Entre aventuras, acción, carreras y simuladores, la plataforma refuerza su rol como epicentro de la innovación y la experimentación en el gaming de PC, sumando títulos permanentes a las cuentas de los usuarios - VALVE
  • Annulus Aventura de acción y supervivencia en un entorno espacial oscuro, donde la gestión de recursos y la tensión son claves.
  • BRAINBUGS: The Game Shooter arcade con partidas rápidas y enemigos que aparecen de forma constante, ideal para sesiones breves y dinámicas.
  • Spire of Chaos: Arcana Unleashed Estrategia de cartas y combate roguelike, con progresión y combinaciones que desafían en cada partida.
  • Maid Mayhem Acción desenfadada y humor visual, con combates caóticos y desafíos imprevisibles.

Todos estos títulos pueden descargarse gratis y permanecerán asociados permanentemente a la cuenta de Steam, ampliando la oferta para quienes disfrutan de propuestas originales y alternativas.

Como parte de las promociones de fin de mes, Steam permite a los usuarios añadir gratis el juego de acción y plataformas 2D Nocturnal, desarrollado por Sunnyside Games y publicado por Dear Villagers, hasta el 26 de abril. Una vez reclamado, el título quedará disponible de forma permanente en la biblioteca.

La plataforma Steam sigue consolidando su posición como referente del gaming en PC, gracias a una oferta constante de lanzamientos de calidad y oportunidades para descubrir títulos independientes.

Mayo de 2026 se presenta como un mes clave para quienes buscan nuevas experiencias, tanto en grandes producciones como en propuestas accesibles y originales. Explorar estos lanzamientos es una forma de aprovechar la diversidad y la innovación del sector.

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