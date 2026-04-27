El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

Moria Casán opinó sin filtro del outfit que eligió Susana Giménez para la noche de los galardones (La Mañana con Moria - El Trece)

El look de Susana Giménez en la última edición de los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo fue uno de los más comentados de la alfombra roja, sino que se convirtió en el foco de un intenso análisis en La mañana con Moria (El Trece). Allí, Moria Casán y un panel de especialistas en moda, tales como Benito Fernández, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, pusieron la lupa sobre cada detalle del impactante outfit de la diva. El debate, fiel al estilo del ciclo, mezcló elogios, ironías y críticas con la mirada aguda y filosa de La One.

“Cuando la ves de lejos, parecería que tuviera una mini y botas, ¿no?”, lanzó Moria al abrir el juego, invitando a los expertos a desmenuzar el look de Susana. El conjunto elegido por la conductora, de impronta de alta costura, generó opiniones divididas: mientras la parte superior fue ampliamente valorada, el resto del outfit despertó polémica. “La parte de arriba está increíble, me parece que de la cintura para arriba, increíble”, sostuvo Moria, marcando el primer consenso en la mesa.

Para la noche de los galardones, Giménez optó por un diseño negro corto con un cinturón dorado de Dolce & Gabbana, una apuesta fuerte que no pasó inadvertida para los analistas. “Para mí lo que hace es transformar dos conjuntos en uno. El módulo superior está muy bien, del módulo inferior para abajo, es polémico”, agregaron los especialistas, abriendo la puerta a un debate que fue creciendo a lo largo del programa.

El look que lució Susana Giménez para los galardones (Prensa Telefe)

El punto más discutido de la noche fueron los zapatos elegidos por Susana. Moria, sin vueltas, fue la primera en marcar su desacuerdo.“¿Qué pasó con los zapatitos? Aunque sean Chanel, me dan Mamá Cora”, disparó con su característico humor, provocando risas y gestos de sorpresa entre sus compañeros. Luego, aclaró que el comentario había surgido de la charla con los diseñadores invitados: “Lo dije porque me lo comentaron ustedes”.

A pesar de la crítica, Moria bajó el tono y reconoció el valor del calzado: “Los zapatos son divinos y es la marca, nada menos, una de las más importantes del mundo”. Desde el panel, los especialistas sumaron su mirada. “Yo le hubiese puesto un zapato de otro color. Negro o un bordó, algo que vaya más moderna”, sugirieron, aunque remarcaron que la elección de zapatos bajos respondía a una cuestión de salud, ya que Susana tiene problemas en la cadera y las rodillas.

Más allá de los detalles puntuales, Casán no dudó en destacar la imagen general de su colega. “Yo creo que ella lo que necesita mostrar es que está espléndida de figura. Está espléndida como nunca de figura, de piel, de pelo. La verdad que está monísima”, elogió, dejando en claro que, a pesar de las diferencias estilísticas, el resultado fue más que positivo.

El ida y vuelta entre Moria y Susana, marcado por la tensión y la complicidad de años, también fue tema en el programa. La rivalidad y los rumores de malentendidos entre las divas datan de hace tiempo, pero cada vez que surge la oportunidad, ambas insisten en que no hay enojo ni resentimiento real. En marzo pasado, Moria fue consultada por Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (El Trece) sobre el supuesto distanciamiento con Giménez. “No estoy enojada con Susana Giménez, te juro, ¿cómo voy a estar enojada? Sería una loca si estoy enojada. Nunca me dio nada para enojarme. Al contrario, yo tengo un humor…”, respondió la capocómica.

En la mesa de Mirtha Legrand, Moria Casán aclaró cuál es su relación con Susana Giménez (La Noche de Mirtha - El Trece)

El diálogo subió de tono cuando Mirtha compartió una infidencia: “Ella cada vez, o cada tanto, no muy seguido, me dice qué le pasa a Moria, por qué está enojada, qué le hice”. Con su estilo inconfundible, Casán desdramatizó: “La voy a llamar. No le hice nada, por favor... Lo que pasa es que me vienen a preguntar por Susana Giménez. Yo soy como una opinóloga profesional”.

Así, entre risas, guiños y análisis de moda, el look de Susana volvió a ser tema nacional y demostró que, más allá de los aciertos o controversias, la diva sigue marcando tendencia y generando debate. Su presencia en los Martín Fierro de la Moda confirma que, con cada aparición, Susana logra que todos hablen de ella, y que su figura sigue siendo un ícono indiscutido de la elegancia, la polémica y la televisión argentina.