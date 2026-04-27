Adiós a los gimnasios con Spotify: ahora es tu entrenador personal gratuito de cuerpo completo, yoga, pilates y más

Spotify incorporó una nueva pestaña llamada Fitness en su aplicación y sitio web, con rutinas de ejercicio y meditación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify ahora integra una pestaña en su página web y aplicación llamada Fitness que incluye rutinas de ejercicio y meditación, disponible para usuarios gratuitos y con suscripción.

Hay opciones principalmente en inglés, con algunas opciones en español y alemán. También puedes descargar las clases para acceder a ellas sin conexión, para que puedas entrenar dondequiera que estés.

Los usuarios tienen acceso a diversas listas de reproducción seleccionadas, así como a contenido de creadores de bienestar reconocidos como Yoga with Kassandra, Caitlin K’eli Yoga, Sweaty Studio, Chloe Ting Home Workouts, Pilates Body by Raven, Abi Mills Wellness, Sophiereidfity otros.

El contenido está disponible principalmente en inglés, con algunas opciones en español y alemán. (Spotify)

Esta nueva función de Spotify es útil si te ejercitas desde casa o si necesitas alternativas al momento de entrenar.

“Fitness en Spotify está diseñado para ser flexible y fluido: comienza un entrenamiento en video en tu televisor, cambia a audio en tu teléfono para correr y relájate con una recuperación guiada en tu altavoz inteligente. Es una experiencia única en todos tus dispositivos, sin complicaciones ni necesidad de cambiar de aplicación”, explica Spotify.

Cómo encontrar las rutinas de ejercicio en Spotify

El paso a paso para encontrar las rutinas de ejercicio en Spotify es el siguiente:

Abre la aplicación de Spotify en tu dispositivo móvil, ordenador o televisor. Busca “fitness” para abrir el centro de Fitness , o encuéntralo en Explorar todo. Desde allí, puedes explorar clases y listas de reproducción seleccionadas para encontrar la sesión perfecta que se adapte a tus objetivos.

La función es útil para quienes entrenan en casa o buscan alternativas de ejercicio sin salir. (Spotify)

Qué rutinas de ejercicio se pueden encontrar en Spotify

Las rutinas de ejercicio disponibles en Spotify, desarrolladas en colaboración con diversos creadores de contenido e instructores certificados, abarcan una amplia variedad de disciplinas físicas y mentales.

La plataforma organiza el contenido en categorías concretas: yoga, pilates y barre, fuerza con y sin equipamiento, cardio, estiramiento y meditaciones guiadas.

Dentro de cada categoría, los usuarios pueden elegir rutinas según su nivel y el tiempo disponible.

En yoga, por ejemplo, hay sesiones como el Flow de yoga matutino de 20 minutos para principiantes, a cargo de la instructora Mariana Fernández. En fuerza, la sección “Entrena sin equipo” incluye calentamientos de cinco minutos para todo el cuerpo guiados por instructores como Robin Arzón y Matty Maggiacomo.

En yoga, hay sesiones como el Flow de yoga matutino de 20 minutos para principiantes, guiado. (Spotify)

En pilates y barre, hay rutinas de zona media de 10 minutos con instructoras como Hannah Corbin y Aditi Shah.

El apartado de meditaciones guiadas también cuenta con opciones específicas, como una Meditación de respiración de cinco minutos y una Meditación para dormir de 15 minutos.

Para quienes prefieren entrenar al aire libre, Spotify también ofrece rutinas de cardio exterior.

Los entrenamientos disponibles en Spotify ofrecen una guía práctica y accesible para incorporar el ejercicio a la rutina diaria.

Las rutinas de Spotify son una opción práctica y accesible para quienes quieren incorporar el ejercicio a su día a día. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Sin embargo, antes de comenzar cualquier plan de entrenamiento, consultar con un médico especialista en medicina deportiva permite adaptar las rutinas a las condiciones físicas particulares de cada persona, evitar lesiones y obtener el máximo beneficio de cada sesión.

Un profesional de la salud puede indicar qué tipo de ejercicio es más adecuado según la edad, el estado físico y los objetivos de cada usuario, ya sea mejorar la resistencia cardiovascular, ganar fuerza muscular o reducir el estrés mediante la meditación.

La combinación entre el contenido disponible en la plataforma y el criterio médico convierte cualquier rutina en un programa más seguro y efectivo.

YouTube también ofrece miles de videos gratuitos de entrenamiento para todos los niveles, como alternativa a Spotify. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras plataformas encontrar rutinas de ejercicio

Además de Spotify, existen otras plataformas donde encontrar rutinas de ejercicio. YouTube ofrece miles de videos gratuitos de entrenamiento para todos los niveles.

Por ejemplo, Nike Training Club proporciona planes personalizados según los objetivos del usuario. Apple Fitness+ combina rutinas con música, y SILBEbySilvy es un aplicación independiente con clases grabadas por la creadora fitness Silvy Araujo.