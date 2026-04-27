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Salió a la venta el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026: cuánto cuesta y los jugadores ausentes de Argentina

A 45 días del inicio de la Copa del Mundo, ya se puede conseguir el álbum físico y digital en el país. Todos los detalles

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Así será la tapa oficial del álbum del Mundial (PANINI OFICIAL)
Así será la tapa oficial del álbum del Mundial (PANINI OFICIAL)

El álbum de figuritas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está disponible a partir de este lunes, con un precio de $15.000 por ejemplar, y llega con una edición que marca un récord: presenta el mayor número de páginas y figuritas de la historia, debido a la participación inédita de 48 selecciones que disputarán el certamen desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El lanzamiento fue precedido por una campaña que incluyó portadas diferenciadas para América, México y una edición global.

La principal novedad de esta edición reside en sus dimensiones: el álbum contiene 112 páginas y espacio para 980 figuritas, en respuesta a la expansión del formato del torneo. Según las estimaciones, para completar el ejemplar sin considerar las repeticiones, los coleccionistas requerirán una inversión mínima de $295.000, dado que cada sobre con siete figuritas vale $2.000.

En el caso argentino, la selección argentina incluye a nombres como Emiliano Dibu Martínez —único arquero confirmado—, y entre los defensores, figuran Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi. Han quedado excluidos futbolistas de pasado reciente como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha se conservan referentes de la conquista en Qatar 2022: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. Además, incorpora a Nico Paz y Franco Mastantuono. Thiago Almada no contará con figurita propia, pese a su regularidad en las convocatorias.

En la ofensiva se destacan Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone, acompañando al capitán Lionel Messi, quien se integra a la colección por última vez tras haber aparecido en forma consecutiva desde la edición de Alemania 2006.

El evento de 2026 no solo amplía el número de selecciones, sino que también marcará el debut para una nueva provincia argentina: San Luis. El defensor Leonardo Balerdi, oriundo de Villa Mercedes, figura por primera vez, ocupando el número siete entre las 20 estampas asignadas al combinado argentino.

Las páginas de la selección argentina
Las páginas de la selección argentina

El álbum, lanzado por Panini este lunes 27 de abril, responde a un acuerdo que la editorial italiana mantiene con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desde 1970. Fundada en 1961 por Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, la compañía ha sido la responsable de editar la colección oficial de cada Copa del Mundo.

Desde el punto de vista de los aficionados, el álbum de 2026 constituye un archivo con valor histórico y emocional, que refuerza la costumbre de completar el libro intercambiando cromos.

La Directora Comercial de la FIFA, Romy Gai, expresó: “El álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial. Durante generaciones, ha unido a los aficionados, desatado la emoción en todo el mundo y creado recuerdos que perduran mucho después del pitido final. Esperamos celebrar un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: es un símbolo de la alegría, la pasión y la ilusión que definen la Copa Mundial de la FIFA”.

Así se verán las figuritas del álbum (PANINI OFICIAL)
Así se verán las figuritas del álbum (PANINI OFICIAL)

La edición para el Mundial 2026 introduce una variante digital que permite completar el álbum de manera virtual a través de su página web y aplicación. A cada usuario se le asignan dos sobres de regalo diarios, cada uno con cinco figuritas, una cantidad menor que el formato físico.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará en 45 días y, en ese contexto, la venta del álbum físico y digital potencia la expectativa de fanáticos y coleccionistas. La versión virtual reproduce el esquema fundamental del coleccionismo: completar el libro con la mayor cantidad de figuritas posibles.

Los sobres del álbum del Mundial 2026 (PANINI OFICIAL)
Los sobres del álbum del Mundial 2026 (PANINI OFICIAL)

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