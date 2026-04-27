Guía para hacer respaldo de tus fotos y videos y no perder tus recuerdos

Cómo hacer una copia de seguridad de tus fotos y videos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder fotos y videos puede significar mucho más que perder archivos: es dejar atrás recuerdos, momentos importantes y registros únicos de tu historia personal. Por eso, realizar copias de seguridad periódicas es esencial para cualquier usuario de dispositivos digitales.

Hoy existen múltiples herramientas que permiten resguardar imágenes y videos de forma automática y segura, evitando así sorpresas desagradables ante un robo, daño o fallo técnico.

La importancia de respaldar tus archivos radica no solo en la protección ante imprevistos, también en la posibilidad de acceder a tus recuerdos desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. A continuación, una guía para crear copias de seguridad paso a paso, los requisitos necesarios y consejos para optimizar el espacio digital.

Protégete de la pérdida digital: pasos para respaldar fotos y videos en Google Fotos y otros servicios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo

¿Por qué hacer una copia de seguridad de tus fotos y videos?

Evitar la pérdida de recuerdos: Un accidente, robo o daño en el dispositivo puede borrar años de imágenes y videos.

Acceso multiplataforma: Las copias de seguridad permiten ver y descargar tus archivos en cualquier dispositivo asociado a tu cuenta.

Privacidad: Los archivos respaldados solo pueden ser vistos por ti, a menos que decidas compartirlos.

Requisitos básicos antes de empezar

Cuenta de Google activa: El almacenamiento de Google se comparte entre Fotos, Drive y Gmail.

Conexión a Internet estable: Fundamental para cargar los archivos al servidor en la nube.

Espacio suficiente: Si se agota, se puede comprar almacenamiento adicional o liberar espacio.

Tamaños y formatos compatibles:

Fotos: hasta 200 MB o 200 MP por imagen.

Videos: hasta 10 GB por archivo.

Formatos admitidos: .jpg, .heic, .png, .webp, .gif, .avif, RAW; videos .mp4, .mov, .avi, .mkv, entre otros.

Cómo activar la copia de seguridad automática

Activar la copia de seguridad, liberar espacio y guardar archivos valiosos en varios soportes asegura que tus momentos más importantes estén siempre disponibles y a salvo de imprevistos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Android:

Abre la app de Google Fotos. Accede a tu cuenta de Google. Pulsa tu foto de perfil (arriba a la derecha). Ingresa a “Configuración de Fotos” > “Copia de seguridad”. Activa la opción “Copia de seguridad”.

Notas importantes:

Solo puedes activar la copia de seguridad en una cuenta de Google a la vez.

El proceso puede demorar según la calidad de la conexión y el tamaño de los archivos.

Verificar el estado de la copia de seguridad

Abre Google Fotos y toca tu foto de perfil.

Allí verás el progreso y el mensaje “ Copia de seguridad completa ” cuando todo esté respaldado.

Si está desactivada, aparecerá el aviso correspondiente.

Revisar el estado de la copia, ajustar configuraciones y eliminar archivos duplicados optimiza el espacio y protege tu privacidad en la era de la digitalización masiva de recuerdos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear copias de seguridad manualmente

Abre Google Fotos y selecciona la foto o video.

Pulsa “ Crear copia de seguridad ahora ”.

Para varias fotos o videos, selecciónalos y pulsa “Crear copia de seguridad”.

Esto es útil si deseas asegurarte de que ciertos elementos específicos estén respaldados de inmediato.

Comprobar el estado de respaldo de un archivo

En Google Fotos, selecciona la imagen o video.

Pulsa “ Más ” y ve a “ Acerca de ” para ver detalles.

El estado indicará si tiene copia de seguridad, si está en espera, en proceso o si falló.

Cambiar la cuenta o la configuración de copia de seguridad

En “Configuración de Fotos” > “Copia de seguridad”, selecciona la cuenta de Google deseada.

Puedes alternar entre cuentas si tienes varias opciones de almacenamiento.

Consejos adicionales para no perder tus recuerdos

Libera espacio periódicamente: Elimina duplicados y archivos innecesarios.

Revisa el almacenamiento: Google Fotos muestra cuánto espacio queda y te alerta si necesitas ampliarlo.

Ajusta la calidad de respaldo: Puedes elegir entre calidad original o alta calidad comprimida para ahorrar espacio.

Haz copias adicionales: Considera guardar tus archivos más valiosos en un disco duro externo o en otra plataforma de almacenamiento en la nube.

La copia de seguridad de fotos y videos es más que una cuestión técnica: es una inversión en tranquilidad y memoria. La digitalización facilita la captura de momentos, pero solo el respaldo consciente asegura que esos recuerdos perduren. Adoptar hábitos de respaldo es la mejor garantía para mantener tu historia personal siempre a salvo y disponible.