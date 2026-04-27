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Guía para hacer respaldo de tus fotos y videos y no perder tus recuerdos

Configurar el respaldo automático en Google Fotos y revisar el almacenamiento son pasos esenciales para proteger imágenes y videos ante robos, daños o fallos

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Hombre caucásico sentado en un sillón gris, con jeans y camiseta oscura, concentrado en su teléfono celular. Viste zapatillas coloridas.
Cómo hacer una copia de seguridad de tus fotos y videos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder fotos y videos puede significar mucho más que perder archivos: es dejar atrás recuerdos, momentos importantes y registros únicos de tu historia personal. Por eso, realizar copias de seguridad periódicas es esencial para cualquier usuario de dispositivos digitales.

Hoy existen múltiples herramientas que permiten resguardar imágenes y videos de forma automática y segura, evitando así sorpresas desagradables ante un robo, daño o fallo técnico.

La importancia de respaldar tus archivos radica no solo en la protección ante imprevistos, también en la posibilidad de acceder a tus recuerdos desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. A continuación, una guía para crear copias de seguridad paso a paso, los requisitos necesarios y consejos para optimizar el espacio digital.

Protégete de la pérdida digital: pasos para respaldar fotos y videos en Google Fotos y otros servicios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo
Protégete de la pérdida digital: pasos para respaldar fotos y videos en Google Fotos y otros servicios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo

¿Por qué hacer una copia de seguridad de tus fotos y videos?

  • Evitar la pérdida de recuerdos: Un accidente, robo o daño en el dispositivo puede borrar años de imágenes y videos.
  • Acceso multiplataforma: Las copias de seguridad permiten ver y descargar tus archivos en cualquier dispositivo asociado a tu cuenta.
  • Privacidad: Los archivos respaldados solo pueden ser vistos por ti, a menos que decidas compartirlos.

Requisitos básicos antes de empezar

  • Cuenta de Google activa: El almacenamiento de Google se comparte entre Fotos, Drive y Gmail.
  • Conexión a Internet estable: Fundamental para cargar los archivos al servidor en la nube.
  • Espacio suficiente: Si se agota, se puede comprar almacenamiento adicional o liberar espacio.

Tamaños y formatos compatibles:

  • Fotos: hasta 200 MB o 200 MP por imagen.
  • Videos: hasta 10 GB por archivo.
  • Formatos admitidos: .jpg, .heic, .png, .webp, .gif, .avif, RAW; videos .mp4, .mov, .avi, .mkv, entre otros.

Cómo activar la copia de seguridad automática

Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Activar la copia de seguridad, liberar espacio y guardar archivos valiosos en varios soportes asegura que tus momentos más importantes estén siempre disponibles y a salvo de imprevistos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Android:

  1. Abre la app de Google Fotos.
  2. Accede a tu cuenta de Google.
  3. Pulsa tu foto de perfil (arriba a la derecha).
  4. Ingresa a “Configuración de Fotos” > “Copia de seguridad”.
  5. Activa la opción “Copia de seguridad”.

Notas importantes:

  • Solo puedes activar la copia de seguridad en una cuenta de Google a la vez.
  • El proceso puede demorar según la calidad de la conexión y el tamaño de los archivos.

Verificar el estado de la copia de seguridad

  • Abre Google Fotos y toca tu foto de perfil.
  • Allí verás el progreso y el mensaje “Copia de seguridad completa” cuando todo esté respaldado.
  • Si está desactivada, aparecerá el aviso correspondiente.
manos, teclado, celular, detalle, tecnología, reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Revisar el estado de la copia, ajustar configuraciones y eliminar archivos duplicados optimiza el espacio y protege tu privacidad en la era de la digitalización masiva de recuerdos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear copias de seguridad manualmente

  • Abre Google Fotos y selecciona la foto o video.
  • Pulsa “Crear copia de seguridad ahora”.
  • Para varias fotos o videos, selecciónalos y pulsa “Crear copia de seguridad”.

Esto es útil si deseas asegurarte de que ciertos elementos específicos estén respaldados de inmediato.

Comprobar el estado de respaldo de un archivo

  • En Google Fotos, selecciona la imagen o video.
  • Pulsa “Más” y ve a “Acerca de” para ver detalles.
  • El estado indicará si tiene copia de seguridad, si está en espera, en proceso o si falló.

Cambiar la cuenta o la configuración de copia de seguridad

  • En “Configuración de Fotos” > “Copia de seguridad”, selecciona la cuenta de Google deseada.
  • Puedes alternar entre cuentas si tienes varias opciones de almacenamiento.

Consejos adicionales para no perder tus recuerdos

  • Libera espacio periódicamente: Elimina duplicados y archivos innecesarios.
  • Revisa el almacenamiento: Google Fotos muestra cuánto espacio queda y te alerta si necesitas ampliarlo.
  • Ajusta la calidad de respaldo: Puedes elegir entre calidad original o alta calidad comprimida para ahorrar espacio.
  • Haz copias adicionales: Considera guardar tus archivos más valiosos en un disco duro externo o en otra plataforma de almacenamiento en la nube.

La copia de seguridad de fotos y videos es más que una cuestión técnica: es una inversión en tranquilidad y memoria. La digitalización facilita la captura de momentos, pero solo el respaldo consciente asegura que esos recuerdos perduren. Adoptar hábitos de respaldo es la mejor garantía para mantener tu historia personal siempre a salvo y disponible.

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