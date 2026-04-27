Luego de la fiesta récord de Colapinto: cuáles son las chances reales de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

La vuelta en 1995. Damon Hill lidera el pelotón con el Williams en el ingreso a la recta principal. El inglés ganó ese año y en 1996. Lo sigue Michael Schumacher con su Benetton (REUTERS/Sergio Moraes/File Photo)

El multitudinario road show de Franco Colapinto en Palermo fue otra muestra de la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. El evento que fue una especie de “Mini Gran Premio" por su montaje, resultó un guiño para el gran circo, pero no alcanza solo con el furor por el piloto bonaerense para recuperar la carrera ausente desde el 12 de abril de 1998.

Las competencias de F1 siempre fueron eventos masivos, pero el estreno de la serie Drive to Survive en 2019 y su furor en la pandemia de COVID-19 hizo que millones en todo el planeta siguieran dicha producción de Netflix. Y se incorporó un público cautivo al que quizá no le gusta el automovilismo en general, pero sí la F1.

El “operativo retorno” comenzó a gestarse a raíz del furor desatado por Franco Colapinto luego de su debut en la F1 el 1 de septiembre de 2024. En ese momento, el Gobierno Nacional por medio del entonces secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, hizo su primer acercamiento e incluso el ex piloto de motonáutica llegó a reunirse en el marco del Gran Premio de San Pablo de aquel año con Stefano Domenicali, CEO de Formula One Management (FOM) la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima.

Luego, fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) el que tomó las riendas y su primera acción fue la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa su reforma estructural más grande de sus 74 años de historia. El escenario porteño albergará el regreso del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad en marzo o abril de 2027, con su categoría reina, el MotoGP y las promocionales, Moto2 y Moto3.

Lo mejor del último Gran Premio de la República Argentina en el que ganó Michael Schumacher con su Ferrari

Sin embargo, para la posible vuelta de la Máxima, el tema es más complejo. Primero, por un calendario que hoy tiene seis eventos en América (1/4 del total) y debería bajarse uno para poder tener un lugar. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2026), Las Vegas (2027) y México (2028). Si se mantiene un calendario de 24 fechas habrá que encontrar un hueco disponible o ingresar en el plan de rotación informado por FOM, la empresa a cargo de la F1 a partir de 2027 con Barcelona y Spa-Francorchamps(Bélgica). Cabe recordar que Turquía volverá a ser sede desde el año próximo y con ello ya hay una fecha ocupada. Otro país que volverá desde el año venidero es Portugal, que tomará el lugar de Países Bajos, la tierra del cuádruple campeón de F1, Max Verstappen.

El otro punto son los competidores, con países que buscan tener una fecha, y entre ellos está Tailandia, cuyo gabinete aprobó un presupuesto de 1.230 millones de dólares e Infobae pudo saber que habrían ofrecido 100 millones por año, cuando el canon anual orilla los 40 millones. Ese Estado del país asiático está comprometido y en Argentina la inversión sería público-privada.

Para avanzar en las gestiones, se esperaba que una comitiva del GCBA y del promotor local, Grupo OSD (también a cargo del MotoGP) se reuniera en el Gran Premio de Miami (3/5) con representantes de FOM. Sin embargo, el Secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, le negó ese encuentro a Infobae.

Otro asunto vital en esta historia es la financiación de un evento, cuyo canon oscilaría los 40 millones de dólares anuales en contratos que suelen ser por cuatro a cinco años. También, las garantías para poder cumplir con ese vínculo. El GCBA pondrá su parte del presupuesto, pero el resto debería ser de empresas privadas.

Miguel Ángel Guerra y César Carman sobre el posible retorno de la F1 a la Argentina

Si la Máxima llega a volver, sería a partir de 2028, aunque en el terreno especulativo podría haber una posibilidad antes y tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, que obligaría cambios forzados o cancelaciones como las que ya ocurrieron este año con Bahréin y Arabia Saudita. Habrá que ver cuál es el panorama hacia fin de año con Qatar y Abu Dhabi. Ante alguna eventualidad y para demostrar el interés concreto por la fecha, el GCBA podría adelantar la extensión del trazado nuevo en el Hermanos Gálvez para que quede en condiciones de ser homologado con el Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que es el que permite recibir a cualquier categoría. Esto dejaría al Coliseo porteño en condiciones de ser una alternativa para el calendario de F1 ante modificaciones obligatorias.

Cabe destacar que hoy hay 50 circuitos Grado 1 en el mundo, según un relevamiento publicado por Motorsport el pasado 13 de abril. Si el remozado trazado de Buenos Aires logra cumplir con los estándares exigidos, se sumará a esta lista.

En caso de que prosperen las negociaciones por F1, el circuito proyectado en Buenos Aires tendrá 4.942 metros. Contará con 15 curvas, 6 a la izquierda y 9 a la derecha. El ancho oscilará de 12 a 15 metros. Se estima una velocidad final de 340 km/h y promedio de 225 km/h. El tiempo de vuelta sería de 1 minuto y 18 segundos, aproximadamente. Llegará hasta la altura de la extinta Horquilla cercana al ingreso principal y la nueva variante tendrá 10 grados de peralte. Si se recupera la Máxima, el evento se llamará Gran Premio de Buenos Aires.

La última victoria de Juan Manuel Fangio en la Argentina. Fue en 1957 a bordo de una Maserati y con un Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez colmado de público, algo frecuente en cada visita de la F1 (Archivo CORSA)

Sobre si el evento de Colapinto ayuda para un posible retorno del Gran Premio, el ex piloto argentino de F1, Miguel Ángel Guerra, le dijo a este medio que “entiendo que en Europa saben muy bien el automovilismo que existe en Argentina, el fanatismo, y nos van a tener en cuenta. Además, se hacía siempre Brasil-Argentina también porque a ellos les convenía por un tema de logística y de presupuesto. Y hoy día, más allá de lo que todos sabemos de la guerra, también hay países que se van a atrasar en cuanto a los Grandes Premios. Yo creo que vamos a estar muy cerca de tener la posibilidad de, no sé si en el ’27, pero el Gran Premio lo vamos a tener, tal vez en el 28 o en el 29”.

Postal de los inicios de los años setenta. El sofocante calor de enero no impidió que los fanáticos revienten el Autódromo (Archivo revista CORSA)

En tanto que el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, también respondió al respecto: “Ayuda muchísimo (el evento de Colapinto)”. También reveló que le mandó al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, imágenes de cómo se montó el road show. “Me encargué personalmente de mandarle a Mohammed todas las imágenes. Cuando Mohammed se junte con Domenicali y le diga que tenemos listo un autódromo, que es el más moderno de Sudamérica (como se espera sea la nueva versión del Oscar y Juan Gálvez), y que además le diga que la pasión del argentino está renovada con Franco (Colapinto)...”.

El mandamás del ACA resaltó que lo ocurrido con Colapinto en Palermo “lo vieron nuestros dirigentes, nuestros empresarios. La condición necesaria es que la FIA no vete las cosas y que esté coordinando todo. Necesitás los fondos, necesitás que esté el autódromo, necesitás que todo esté alineado. Creo en serio que se están dando las cosas. Yo me acuerdo que en los ’90 no era lo que es hoy; hoy los países se matan, están todos en lista de espera. Hoy le acaban de dar el premio a Turquía”.

Aunque Carman llamó a la reflexión en caso de concretar el regreso: “Si volvemos a tener la Fórmula 1, no la tenemos que perder nunca más”.

Franco Colapinto con la réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. El furor que desató el piloto pilarense encendió la mecha para un eventual retorno de la F1 a Argentina (REUTERS/Alessia Maccioni)

Argentina vive la etapa más larga de la historia sin F1 luego de los dos intervalos anteriores entre 1960 y 1972 y 1981 y 1995. Hoy, salvo cambios radicales, es una utopía poder recuperar la fecha. Pero también cambió el contexto mundial por los mercados emergentes que marginaron a sedes clásicas y pusieron en jaque a otras. El peso de la historia quedó al margen por los “petrodólares” y la influencia norteamericana de los nuevos dueños de la Máxima.

En 1953 nuestro país fue el primero de Sudamérica que estuvo en el calendario y el segundo fuera de Europa en la historia detrás de Estados Unidos, que en la década del cincuenta estuvo presente con las 500 Millas de Indianápolis. Las crónicas de entonces dan cuenta de más de 100 mil personas en el entonces Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires 17 de Octubre, que recibió los 20 GGPP en esta tierra y es el escenario elegido para una vuelta porque la F1 suele preferir capitales o grandes ciudades. Pero los tiempos cambiaron. Hoy la historia y tradición no son garantías para recuperar a la F1.