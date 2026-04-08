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¿Te cuesta estar al día con tus pódcast favoritos? Spotify creará playlists con IA

Los suscriptores Premium pueden crear playlists escribiendo una instrucción sobre el tipo de contenido que desean

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La nueva función permite generar listas de pódcast adaptadas a los gustos del usuario usando IA. (Spotify)

La creciente popularidad de los pódcast ha transformado la manera en que las personas consumen contenido auditivo. Sin embargo, para muchos usuarios, seguir el ritmo de los programas favoritos puede ser un reto, especialmente por la frecuencia y cantidad de episodios disponibles. Ante esta dificultad, Spotify ha lanzado una nueva función impulsada por inteligencia artificial que permite crear listas de reproducción personalizadas de pódcast a partir de simples instrucciones escritas.

Desde el 7 de abril, los suscriptores de Spotify Premium en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia (próximamente en más países) pueden utilizar la inteligencia artificial integrada en la aplicación para generar playlists de pódcast adaptadas a sus intereses.

El proceso es sencillo: basta con escribir una instrucción o “prompt” en lenguaje natural, como “créame una lista de reproducción con más programas como Maintenance Phase”, y la plataforma se encarga del resto. La IA selecciona episodios y programas que coinciden con los gustos y preferencias del usuario, facilitando el seguimiento de los contenidos favoritos sin esfuerzo manual.

Spotify
Los prompts escritos permiten descubrir pódcast de nuevas temáticas y mantener el seguimiento de episodios recientes. (Spotify)

Para acceder a esta opción, los usuarios deben abrir la aplicación de Spotify, pulsar “Crear” y elegir “Listas de reproducción personalizadas”. Posteriormente, pueden detallar sus intereses y definir la frecuencia de actualización de la lista, ya sea diaria, semanal o con otra periodicidad.

Prompted Playlist: la evolución del consumo de pódcast

La función, denominada Prompted Playlist, representa una evolución respecto a las listas de reproducción basadas en música, que comenzaron a implementarse en versión beta a inicios de año para suscriptores Premium.

El concepto de “prompt” proviene de la interacción con sistemas de inteligencia artificial, donde el usuario da instrucciones en lenguaje natural para obtener resultados específicos. Así, Spotify traslada la lógica de asistentes virtuales como ChatGPT o Gemini al mundo de los pódcast, permitiendo que cada usuario confeccione listas temáticas personalizadas.

Spotify
Spotify ofrece la opción de actualizar las listas de pódcast de forma diaria, semanal u otra frecuencia. (Europa Press)

La compañía ha mostrado ejemplos donde se solicita una lista de pódcast sobre bienestar, ciencia o cultura, y la plataforma responde con una selección adaptada. Además, es posible indicar la frecuencia de actualización, lo que facilita descubrir nuevos episodios y programas sin perder el hilo de las novedades.

Un formato en auge y nuevas formas de descubrimiento

Los pódcast se han consolidado como el formato preferido para el consumo de contenido auditivo, desplazando a la radio tradicional. Su versatilidad y disponibilidad permanente permiten a los usuarios escuchar episodios en cualquier momento y lugar, personalizando la experiencia según sus preferencias. La integración de los pódcast en las listas de reproducción de Spotify diversifica la oferta de la plataforma y ofrece una alternativa atractiva a las listas de música tradicionales.

La función Prompted Playlist refuerza la capacidad de descubrimiento de contenido en Spotify, haciendo más accesible la exploración de nuevas temáticas y voces. Los usuarios pueden experimentar con diferentes instrucciones y ajustar los criterios de selección hasta encontrar la combinación ideal para su rutina diaria.

La herramienta Prompted Playlist está disponible inicialmente en países de habla inglesa. (Europa Press)
La herramienta Prompted Playlist está disponible inicialmente en países de habla inglesa. (Europa Press)

Limitaciones y próximos pasos

Por ahora, la función está disponible solo en algunos países de habla inglesa, debido a las limitaciones actuales de los modelos de lenguaje implementados. Spotify no ha confirmado una fecha para su llegada a otros mercados, pero se espera que, a medida que la tecnología evolucione, la herramienta se expanda a más idiomas, incluido el español.

Como ocurre con otras aplicaciones de inteligencia artificial, la función puede cometer errores puntuales o incluir episodios que no encajan perfectamente con la temática solicitada. Por este motivo, se recomienda revisar las listas si se van a compartir con menores o personas sensibles a ciertos temas.

La integración de IA en Spotify no se limita a listas de reproducción. Recientemente, la compañía presentó SongDNA, una función que permite consultar a todos los participantes en la creación de una canción, y anunció avances en la creación de perfiles de gustos personalizados mediante IA. Estas innovaciones refuerzan la estrategia de la plataforma de streaming para ofrecer una experiencia cada vez más personalizada y dinámica.

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