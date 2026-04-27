Franco Colapinto y Maia Reficco afianzan su amor en Buenos Aires: café, mimos y caminatas al sol

Franco Colapinto con su novia por Palermo luego de la exhibición del domingo (RSFotos)

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco ya no es solo un rumor: se consolida como una de las parejas más comentadas del momento y atraviesa su mejor presente. La relación, que en sus inicios se tejió con un velo de discreción y misterio, hoy se muestra sin filtros ni secretos ante la mirada de todos. Luego de compartir juntos la jornada histórica de la exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires, la actriz y el piloto volvieron a ser noticia al dejarse ver juntos en un bar de la zona porteña de Cañitas, confirmando que disfrutan de la ciudad y de este momento en pareja. Las fotos exclusivas de Teleshow muestran a la pareja disfrutando de su flamante vínculo.

En esta ocasión, las cámaras captaron a la dupla disfrutando de una tarde junto a su grupo de amigos, entre ellos la influencer Ailín Tokman. La pareja, que ya no oculta su relación, volvió a mostrarse relajada y cómplice paseando por el barrio antes de instalarse en un bar. Para la ocasión, Franco eligió un look urbano y descontracturado, con un sweater blanco oversized con un original diseño rojo y una gorra clara, mientras Maia apostó por la comodidad con un buzo azul oscuro, jeans y el pelo recogido en una cola alta. Ambos lucieron estilos casuales y cancheros, en sintonía con el clima distendido de la salida, entre charlas, risas y gestos de cercanía que no pasaron desapercibidos para los presentes.

Franco Colapinto y Maia Raficco disfrutan de su amor con paseos en la ciudad de Buenos Aires

Lo cierto es que las imágenes de Franco y Maia en público se multiplican semana a semana. Atrás quedó la etapa de bajo perfil: ambos comparten salidas, encuentros con amigos y gestos de cariño que dejan en claro que ya no hay lugar para el ocultamiento. Uno de los momentos más comentados del fin de semana fue durante una pausa de Colapinto en los boxes, cuando las cámaras de ESPN captaron a la pareja saliendo para ver uno de los vehículos. Al advertir que estaban siendo filmados, Maia optó por retirarse rápidamente de la escena, pero el instante quedó inmortalizado y fue replicado por cuentas de fans y por el periodista Gustavo Méndez.

Franco Colapinto y Maia Raficco cada vez más juntos, afianzan su relación que oficializaron hace unos días

La confirmación oficial del romance llegó de la mano de Reficco, quien eligió sus redes sociales para compartir una foto tierna y significativa luego de la exhibición de Fórmula 1. En la imagen, Franco aparece con casco y gafas de piloto mientras Maia le toma la cara con ambas manos y él responde con una mueca divertida. El posteo, acompañado de corazones y menciones directas a Colapinto, disipó cualquier duda y fue celebrado por sus seguidores como la confirmación definitiva del noviazgo.

La actriz y cantante no solo se mostró enamorada en redes, sino que también estuvo presente durante toda la exhibición de Fórmula 1 que el piloto protagonizó en la ciudad. A través de sus historias, Maia compartió la emoción del evento: publicó una imagen del show aéreo que acompañó la jornada y subió un video en el que se puede ver a Franco haciendo donas con su monoplaza en plena calle, celebrando el despliegue y la destreza del piloto argentino. Los fans no tardaron en reaccionar, festejando la complicidad de la pareja y su presencia en una jornada tan significativa para Colapinto.

Franco Colapinto y Maia Reficco se juntaron con amigos, entre ellos la influencer Ailin Tokman, este lunes en Buenos Aires (RSFotos)

De esta manera, Franco y Maia dejaron claro que el vínculo va en serio y no temen mostrarse juntos tanto en la vida cotidiana como en momentos clave de sus carreras. La pareja se consolida como una de las favoritas del año, sumando adeptos entre el público y los seguidores de ambos. Cada aparición conjunta es motivo de comentarios, likes y posteos, y su historia se convierte en una de las más seguidas de la temporada.

El impacto del romance también se vio reflejado en la agenda social porteña. Las cámaras de Teleshow captaron a la pareja en pleno encuentro con Leandro Paredes, el futbolista de Boca Juniors, durante la exhibición del fin de semana. En una de las fotos, Maia aparece saludando a uno de los invitados mientras Franco conversa animadamente con Paredes, en una escena que mezcla el mundo del deporte, la música y el espectáculo.

Maia Reficco y Franco Colapinto junto a Leandro Paredes en la exhibición de Palermo (RSFotos)

El presente de Colapinto y Reficco es el de una pareja que disfruta de su vínculo sin apuros y que ya no se preocupa por la exposición. Con cada salida, cada gesto y cada imagen pública, ambos demuestran que el romance atraviesa un gran momento y que la complicidad es el sello distintivo de la relación. Los seguidores celebran la autenticidad y la naturalidad con la que viven esta etapa, convirtiendo a Franco y Maia en una de las duplas más queridas de 2026.

Así, entre motores, aplausos, shows y encuentros con amigos, la historia de Colapinto y Reficco suma capítulos y confirma que, cuando el amor es genuino, no hay necesidad de ocultarse. La ciudad, los eventos y las redes son el escenario perfecto para una pareja que, lejos de los rumores iniciales, hoy disfruta de mostrarse tal cual es: feliz, enamorada y lista para seguir creciendo juntos.