El dólar subió a $1.440 en el Banco Nación: los 5 factores que impulsaron este aumento

Aún con la reciente suba, el dólar conserva una baja de 3% en 2026.

Mientras que el monto de operaciones en el mercado de cambios se mantuvo con importante volumen de USD 575,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 17,50 pesos o 1,3%, a $1.417 pesos.

El tipo de cambio oficial subió por cuarta sesión consecutiva y alcanzó su precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432).

El Banco Central fijó para este lunes un techo para las bandas cambiarias en los $1.698,36, tope que dejó al dólar mayorista a 281,36 pesos o 19,9% de ese margen para la libre flotación.

El dólar minorista finalizó negociado a $1.440 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 20 pesos o 1,4% en el día. Se trata de un máximo desde el 9 de febrero de este año. En el transcurso de abril el dólar al público marca un ascenso de 30 pesos o 2,1%, la primera suba mensual en 2026.

El dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta. Para la compra, las agencias de cambio informales tomaron al billete verde a $1.410, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde toman las divisas de los ahorristas a 1.385 pesos.

Dadas las subas generalizadas del dólar en todas sus variantes también se encarecieron las paridades bursátiles, implícitas en las cotizaciones de activos como bonos y acciones. El “contado con liquidación” era negociado esta tarde a $1.516, con una ganancia de 1,4%, para operarse por encima de los 1.500 por primera vez desde el 5 de febrero de este año.

¿Por qué sube el dólar?

Detrás del reciente repunte del dólar se pueden identificar cinco motivos principales:

-Tasas en pesos. Las tasas de interés en torno al 20% anual en pesos están dejando de ser tentadoras para los inversores. En un contexto de dólar que quedó retrasado respecto de la inflación, se estuvo produciendo un paulatino desarme de posiciones de carry trade, que fue una de los principales anclas para el dólar en el primer tramo del año.

-Dólar bajo. La primera parte del año dejó en evidencia un dólar que se estaba atrasando, con una caída nominal que todavía es de 3% respecto del cierre de 2025, contra una inflación del 10 por ciento. A la vez, el dólar mayorista se ubica también a 20% del techo de las bandas cambiarias. Esta relación es significativa, pues algunos analistas advierten que el tipo de cambio tiene ese margen para subir sin romper la línea máxima de libre flotación proyectada por el Gobierno.

En ese marco, quedarse con pesos en mano a una tasa inferior al spread del dólar respecto del techo de las bandas ya no luce tan atractivo, después de varios meses de ganancias con el carry, pues un potencial rebote del dólar podría consumir rápido las ganancias obtenidas por apostar al peso.

Como síntesis de este planteo, Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, observó que cada vez se necesitan más meses de tasa en pesos para asegurarse una rentabilidad similar a la que necesita subir el dólar para alcanzar el techo de las bandas cambiarias.

-Cierre de posiciones. El operador cambiario Gustavo Quintana observó una “incipiente comienzo del cierre de posiciones que vencen el jueves” que “parece haber contribuido a activar la demanda de divisas” por parte de empresas que cubren sus balances con el cierre del mes.

-Recompra de divisas. En simultáneo con un creciente monto de liquidaciones del agro, ante la temporada alta de exportaciones por la cosecha gruesa de soja y maíz, los productores vuelven dolarizar en parte los pesos recibidos en el mercado.

-Compras del Banco Central. Este “motor” que empuja los precios al alza ya estaba funcionando desde el 2 de enero, aunque la abundante oferta por exportaciones, emisiones de Obligaciones Negociables y endeudamiento de provincias en el exterior generó un período inusual de caída nominal del dólar en simultáneo con compras constantes de divisas a manos del Banco Central.

Las recientes y fuertes compras de dólares por parte del Banco Central para avalar sus reservas internacionales contrastan con datos de una economía que no logra consolidar el camino hacia el crecimiento.

“Abril se perfila como el período más fructífero del año para la institución. Esta tendencia de fortalecimiento financiero cuenta con un respaldo adicional en el corto plazo”, reportó Wise Capital.

Un informe técnico presentado por el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning anticipa ingresos inminentes por 3.200 millones de dólares vinculados a la liquidación de Obligaciones Negociables. “El saldo positivo mensual ratifica la eficacia de la estrategia cambiaria oficial en un contexto de alta demanda”, explicó Wise.

“Consideramos que si bien los flujos están acompañando, no deberá perderse de vista el entorno de tasas reales cortas negativas, que podría eventualmente, de persistir, ocasionar algún tipo de presión nominal”, aportó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Si el mercado de bonos está en lo correcto, el Gobierno encararía el próximo año electoral con un tipo de cambio real muy apreciado en términos históricos”, afirmó el agente de liquidación y colocación Facimex.

“Entendemos que a mediano plazo las cotizaciones cambiarias tenderían a recuperarse, ya que se encuentran en niveles similares a los pisos históricos de varias ocasiones”, explicó un informe de VatNet Financial Research.

“Sin embargo, el fuerte nivel de oferta y la demanda contenida no auguran variaciones de importancia en el corto plazo. Un test de fortaleza se verá en la primera semana de mayo para afrontar los movimientos estacionales de los comienzos de mes”, señaló VatNet.