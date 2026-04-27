Economía

El dólar subió a $1.440 en el Banco Nación: los 5 factores que impulsaron este aumento

La divisa al público ganó 20 pesos, detrás del dólar mayorista, que avanzó por cuarta rueda seguida y volvió a superar los $1.400 por primera vez desde marzo

Guardar
Aún con la reciente suba, el dólar conserva una baja de 3% en 2026.
Aún con la reciente suba, el dólar conserva una baja de 3% en 2026.

Mientras que el monto de operaciones en el mercado de cambios se mantuvo con importante volumen de USD 575,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 17,50 pesos o 1,3%, a $1.417 pesos.

El tipo de cambio oficial subió por cuarta sesión consecutiva y alcanzó su precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432).

El Banco Central fijó para este lunes un techo para las bandas cambiarias en los $1.698,36, tope que dejó al dólar mayorista a 281,36 pesos o 19,9% de ese margen para la libre flotación.

El dólar minorista finalizó negociado a $1.440 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 20 pesos o 1,4% en el día. Se trata de un máximo desde el 9 de febrero de este año. En el transcurso de abril el dólar al público marca un ascenso de 30 pesos o 2,1%, la primera suba mensual en 2026.

El dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta. Para la compra, las agencias de cambio informales tomaron al billete verde a $1.410, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde toman las divisas de los ahorristas a 1.385 pesos.

Dadas las subas generalizadas del dólar en todas sus variantes también se encarecieron las paridades bursátiles, implícitas en las cotizaciones de activos como bonos y acciones. El “contado con liquidación” era negociado esta tarde a $1.516, con una ganancia de 1,4%, para operarse por encima de los 1.500 por primera vez desde el 5 de febrero de este año.

¿Por qué sube el dólar?

Detrás del reciente repunte del dólar se pueden identificar cinco motivos principales:

-Tasas en pesos. Las tasas de interés en torno al 20% anual en pesos están dejando de ser tentadoras para los inversores. En un contexto de dólar que quedó retrasado respecto de la inflación, se estuvo produciendo un paulatino desarme de posiciones de carry trade, que fue una de los principales anclas para el dólar en el primer tramo del año.

-Dólar bajo. La primera parte del año dejó en evidencia un dólar que se estaba atrasando, con una caída nominal que todavía es de 3% respecto del cierre de 2025, contra una inflación del 10 por ciento. A la vez, el dólar mayorista se ubica también a 20% del techo de las bandas cambiarias. Esta relación es significativa, pues algunos analistas advierten que el tipo de cambio tiene ese margen para subir sin romper la línea máxima de libre flotación proyectada por el Gobierno.

En ese marco, quedarse con pesos en mano a una tasa inferior al spread del dólar respecto del techo de las bandas ya no luce tan atractivo, después de varios meses de ganancias con el carry, pues un potencial rebote del dólar podría consumir rápido las ganancias obtenidas por apostar al peso.

Imagen ZBOK2CHCZRDOHHKVXFCSOXPAGU

Como síntesis de este planteo, Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, observó que cada vez se necesitan más meses de tasa en pesos para asegurarse una rentabilidad similar a la que necesita subir el dólar para alcanzar el techo de las bandas cambiarias.

-Cierre de posiciones. El operador cambiario Gustavo Quintana observó una “incipiente comienzo del cierre de posiciones que vencen el jueves” que “parece haber contribuido a activar la demanda de divisas” por parte de empresas que cubren sus balances con el cierre del mes.

-Recompra de divisas. En simultáneo con un creciente monto de liquidaciones del agro, ante la temporada alta de exportaciones por la cosecha gruesa de soja y maíz, los productores vuelven dolarizar en parte los pesos recibidos en el mercado.

-Compras del Banco Central. Este “motor” que empuja los precios al alza ya estaba funcionando desde el 2 de enero, aunque la abundante oferta por exportaciones, emisiones de Obligaciones Negociables y endeudamiento de provincias en el exterior generó un período inusual de caída nominal del dólar en simultáneo con compras constantes de divisas a manos del Banco Central.

Las recientes y fuertes compras de dólares por parte del Banco Central para avalar sus reservas internacionales contrastan con datos de una economía que no logra consolidar el camino hacia el crecimiento.

“Abril se perfila como el período más fructífero del año para la institución. Esta tendencia de fortalecimiento financiero cuenta con un respaldo adicional en el corto plazo”, reportó Wise Capital.

Un informe técnico presentado por el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning anticipa ingresos inminentes por 3.200 millones de dólares vinculados a la liquidación de Obligaciones Negociables. “El saldo positivo mensual ratifica la eficacia de la estrategia cambiaria oficial en un contexto de alta demanda”, explicó Wise.

“Consideramos que si bien los flujos están acompañando, no deberá perderse de vista el entorno de tasas reales cortas negativas, que podría eventualmente, de persistir, ocasionar algún tipo de presión nominal”, aportó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Si el mercado de bonos está en lo correcto, el Gobierno encararía el próximo año electoral con un tipo de cambio real muy apreciado en términos históricos”, afirmó el agente de liquidación y colocación Facimex.

“Entendemos que a mediano plazo las cotizaciones cambiarias tenderían a recuperarse, ya que se encuentran en niveles similares a los pisos históricos de varias ocasiones”, explicó un informe de VatNet Financial Research.

“Sin embargo, el fuerte nivel de oferta y la demanda contenida no auguran variaciones de importancia en el corto plazo. Un test de fortaleza se verá en la primera semana de mayo para afrontar los movimientos estacionales de los comienzos de mes”, señaló VatNet.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

Se agrava la crisis en la industria textil: cayó 33% la producción y 7 de cada 10 máquinas están frenadas

El sector sigue sin mostrar signos de repunte y se aceleran los despidos y cierres de fábricas

Se agrava la crisis en la industria textil: cayó 33% la producción y 7 de cada 10 máquinas están frenadas

Camuzzi suma un aliado internacional a su proyecto de USD 3.900 millones para producir GNL en La Plata

La distribuidora se asoció con la gigante holandesa Vitol para construir una planta de licuefacción y una plataforma offshore. El plan prevé exportaciones por USD 14.500 millones en dos décadas

Camuzzi suma un aliado internacional a su proyecto de USD 3.900 millones para producir GNL en La Plata

Con la inflación en la mira, el Gobierno bajó del 4% al 3% mensual el aumento de las boletas de AySA

El ente regulador ajustó el límite a la suba de tarifas en los servicios de agua y saneamiento. El sector energético aguarda definiciones sobre un nuevo recargo en las facturas del gas, con impacto directo en los hogares

Con la inflación en la mira, el Gobierno bajó del 4% al 3% mensual el aumento de las boletas de AySA

Menos unidades y tarifas más altas: el escenario crítico del transporte en el AMBA

Un informe reciente expone el deterioro del sistema y advierte sobre el impacto creciente en la vida cotidiana de millones de usuarios, en un contexto de tensiones por subsidios, costos y calidad del servicio

Menos unidades y tarifas más altas: el escenario crítico del transporte en el AMBA

Escala la disputa interna de la Rural: polémica por el fracaso de un contrato y perjuicio millonario por más de USD 3 millones

Mientras socios y cabañeros reclaman una auditoría forense, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y su vice, Marcos Pereda, se acusan mutuamente por el colapso del sistema y la gestión de los fondos

Escala la disputa interna de la Rural: polémica por el fracaso de un contrato y perjuicio millonario por más de USD 3 millones
DEPORTES
La revelación sobre el escándalo de infidelidad entre un famoso entrenador y una reportera: “Existe una profunda conexión”

La revelación sobre el escándalo de infidelidad entre un famoso entrenador y una reportera: “Existe una profunda conexión”

Vélez-Unión y Huracán-Argentinos cierran la fecha 16 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Salió a la venta el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026: cuánto cuesta y los jugadores ausentes de Argentina

Luego de la fiesta récord de Colapinto: cuáles son las chances reales de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica en el debut del Rugby Championship M20

TELESHOW
El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

Franco Colapinto y Maia Reficco afianzan su amor en Buenos Aires: café, mimos y caminatas al sol

Juana Viale contó el momento en que Yago Lange le propuso ser novios: “Al otro día quise rever lo que habíamos hablado”

Flor Vigna cumplió su sueño y se consagró campeona de boxeo en México: “Me abrazaron cuando no tenía ganas de vivir”

INFOBAE AMÉRICA

¿La regeneración de extremidades en mamíferos es imposible? Dos estudios desafían esa idea

¿La regeneración de extremidades en mamíferos es imposible? Dos estudios desafían esa idea

Fin de semana violento en Bolivia: tres personas fueron asesinadas el domingo en Santa Cruz

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta más de 500 detenidos y decomiso de armas en operativos recientes

El periodista Carlos Humberto Cal Ical es asesinado en Alta Verapaz, Guatemala

La siniestralidad vial se mantiene como segunda causa de muerte violenta en Honduras