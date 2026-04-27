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La siniestralidad vial se mantiene como segunda causa de muerte violenta en Honduras

Un informe evidencia que los incidentes de tránsito experimentan una tendencia al alza y que la letalidad sigue siendo elevada, lo que ha llevado a reforzar campañas de prevención y controles viales a nivel nacional

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La DNVT refuerza el llamado a la prevención vial en Honduras y destaca la importancia del respeto a la Ley de Tránsito para reducir las muertes en carretera.
La DNVT refuerza el llamado a la prevención vial en Honduras y destaca la importancia del respeto a la Ley de Tránsito para reducir las muertes en carretera.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que 21 personas perdieron la vida durante el fin de semana en distintos accidentes viales ocurridos a nivel nacional, una cifra que vuelve a poner en evidencia la grave situación de seguridad vial que enfrenta Honduras.

Según el reporte oficial, durante ese mismo período se registraron 136 accidentes de tránsito en diferentes regiones del país, lo que refleja la alta frecuencia con la que ocurren estos siniestros en carreteras urbanas y rurales.

Las autoridades detallaron que, en lo que va del año, más de 500 personas han fallecido en siniestros viales, lo que consolida a los accidentes de tránsito como una de las principales causas de muerte violenta en el territorio nacional.

Aunque la DNVT informó una leve disminución en el número total de accidentes frente a períodos anteriores, advirtió que la letalidad de los mismos continúa siendo alta, lo que preocupa a las autoridades de seguridad vial.

Un problema estructural y persistente

En Honduras, los accidentes de tránsito no solo representan un problema de movilidad, sino también una crisis de salud pública y seguridad ciudadana. De acuerdo con datos oficiales y organizaciones especializadas, la siniestralidad vial se mantiene como la segunda causa de muerte violenta en el país, superada únicamente por los homicidios.

El impacto de estos hechos es constante año tras año. Según cifras oficiales, en 2025 se registraron 1.894 muertes por accidentes de tránsito, lo que representó un aumento del 10 % en comparación con 2024, reflejando así una tendencia al alza en la mortalidad en carretera.

Factores de riesgo

Las autoridades de tránsito han señalado que la mayoría de los accidentes están ligados a factores humanos, principalmente la imprudencia al volante, el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y la conducción bajo condiciones inadecuadas.

Imagen nocturna de una escena de accidente con un camión blanco dañado, una patrulla policial con luces encendidas, un casco, una pacha y dos mantas de bebé sobre el asfalto mojado.
Elementos infantiles como una pacha y una manta yacen en el asfalto mojado, junto a un casco de motocicleta y bolsas de comida, en la escena nocturna de un accidente vehicular custodiada por una patrulla policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos factores se suman condiciones estructurales como el mal estado de algunas vías, la falta de señalización adecuada en zonas rurales y la circulación de vehículos sin condiciones mecánicas óptimas.

La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito ha alertado en distintas ocasiones que la siniestralidad vial en Honduras debe ser tratada como una “epidemia silenciosa” por el número consistente de víctimas que deja cada año.

Llamado a la prevención

Vista aérea de un accidente de tránsito con una camioneta gris sobre un paso peatonal y una motocicleta caída en el asfalto. Una figura borrosa yace en el suelo
En 2025, la mortalidad por accidentes viales en Honduras ascendió a 1.894 fallecidos (foto:Cortesía)

Frente a este panorama, la DNVT ha reforzado los llamados a la población para adoptar medidas de prevención, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al conducir y cumplir estrictamente con la Ley de Tránsito.

Las autoridades recalcan que la reducción de muertes en las carreteras depende en gran medida del comportamiento responsable de los conductores, así como del fortalecimiento de los controles y la educación vial en Honduras.

Las estadísticas oficiales de la DNVT muestran que en 2025 la cifra total de percances subió de 17.451 a 18.013; pese a ello, los lesionados disminuyeron de 3.434 a 2.940.

En este contexto, las mayores víctimas suelen ser los usuarios más vulnerables de la vía: motociclistas, peatones y pasajeros del transporte público, así como jóvenes en edad productiva que se desplazan diariamente por trabajo o estudio.

La combinación de velocidad, imprudencia y falta de protección convierte cualquier error en una tragedia, por lo que las autoridades insisten en que la prevención y el respeto a las normas no son opcionales, sino la diferencia entre llegar a casa o engrosar las estadísticas.

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