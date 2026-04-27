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La revelación sobre el escándalo de infidelidad entre un famoso entrenador y una reportera: “Existe una profunda conexión”

El caso de la cronista Dianna Russini y el coach de la NFL Mike Vrabel sigue dando de qué hablar en Estados Unidos

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Dianna Russini y Mike Vrabel posan sonriendo dentro de una instalación deportiva cubierta con césped verde, un techo abovedado blanco y luces
La periodista deportiva Dianna Russini posa sonriente junto al entrenador Mike Vrabel para una entrevista

Una serie de revelaciones han situado a Dianna Russini y Mike Vrabel en el centro de la atención mediática, tras la divulgación de fotografías que han desatado acusaciones de infidelidad y un escándalo que impacta a los New England Patriots. La polémica se desencadenó a principios de mes, cuando el New York Post difundió imágenes de ambos juntos en un resort exclusivo para adultos en Arizona. Las fotografías mostraban a Vrabel abrazando y compartiendo tiempo junto a la piscina con la reportera de la NFL, Russini.

Recientemente, Daily Mail rindió testimonios de una fuente cercana a la pareja: “Aún existe una profunda conexión entre Dianna y Mike, que no pueden manifestar ahora que están rodeados de esta controversia. Los próximos meses serán una prueba de fuego para ambos”. Esta fuente también advirtió que el futuro profesional de Vrabel podría verse afectado si el rendimiento de los Patriots no logra igualar el éxito de la temporada anterior, en la que alcanzaron el Super Bowl.

La controversia escaló cuando el New York Post publicó fotos adicionales en las que se veía a Vrabel y Russini desayunando juntos en el mismo complejo de Sedona, Arizona, cuyo costo por noche asciende a 2.500 dólares. Aunque allegados a ambos aseguraron a Page Six que compartían ese espacio con un grupo de amigos, el medio citó a “múltiples testigos presenciales” que afirmaron que los dos estaban solos.

En medio de la polémica, Vrabel declaró públicamente durante el regreso de los Patriots a los entrenamientos: “He tenido conversaciones difíciles con personas que me importan: mi familia, la organización, los entrenadores, los jugadores”. El entrenador también calificó las noticias como “ridículas” en una breve declaración antes de guardar silencio ante la prensa, hasta la reciente rueda de prensa.

Algunas de las fotos que se viralizaron de la pareja en cuestión (Page Six)
Algunas de las fotos que se viralizaron de la pareja en cuestión (Page Six)

Por su parte, tanto Russini como Vrabel han rechazado las acusaciones de conducta inapropiada y han sostenido que las imágenes difundidas son engañosas. No obstante, la presión mediática y el escrutinio llevaron a que Russini fuera suspendida de su cargo en The Athletic, empresa propiedad de The New York Times, y posteriormente presentara su renuncia la semana pasada.

El Daily Mail recogió más declaraciones de la fuente cercana a ambos protagonistas, quien sostuvo: “Si los Patriots no salen con todo esta próxima temporada y no demuestran el mismo esfuerzo que mostraron la temporada pasada, en la que llegaron al Super Bowl, esta controversia será la culpable”.

La fuente añadió: “Si el equipo no rinde bien, será una sombra que nos perseguirá todo el año. Lo único que lo hará desaparecer es ganar. La forma en que la victoria influye en cómo se recuerda a las personas queda patente en los escándalos deportivos del pasado”.

El futuro de Vrabel y Russini permanece incierto. La fuente consultada por el Daily Mail planteó interrogantes: “¿Habrá divorcios? ¿Volverán a estar juntos en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Pero hay mucha historia detrás de todas las relaciones involucradas. Actualmente es un caos que se irá resolviendo por completo con el paso de los meses y según cómo se desarrollen los acontecimientos. Literalmente, todas las opciones parecen estar sobre la mesa”.

Mike Vrabel dio una confefencia de prensa para hablar sobre el asunto (Reuters)
Mike Vrabel dio una confefencia de prensa para hablar sobre el asunto (Reuters)

El medio inglés informó que intentó obtener comentarios de ambos protagonistas. Paralelamente, Page Six recogió el testimonio de un testigo sobre unas imágenes captadas en el Tribeca Tavern de Nueva York el 11 de marzo de 2020, donde, según la declaración, “se estaban besando y se mostraban muy cariñosos. Él llevaba un anillo”. El testigo añadió: “Se lo estaban pasando de maravilla. Se daban besitos, un montón de besitos sin parar. No había nadie más allí. Nadie sabía quiénes eran. Ni siquiera creo que los camareros lo supieran”.

Dianna Russini contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt el mismo año de las fotos mencionadas. Mike Vrabel, por su parte, está casado con Jen Vrabel desde 1999 y ambos tienen dos hijos.

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