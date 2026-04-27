Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta más de 500 detenidos y decomiso de armas en operativos recientes

Los operativos ejecutados durante el fin de semana permitieron a la fuerza pública incautar vehículos y capturar a sospechosos relacionados con delitos graves, en una ofensiva que buscó reducir la actividad de estructuras criminales en el país

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Dos agentes de la Policía Nacional Civil, vestidos de negro, escoltan a un hombre esposado con camiseta blanca y pantalón corto oscuro, frente a una estación policial
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala escoltan a un detenido, como parte de las más de 500 capturas realizadas durante el fin de semana. (PNCdeGuatemala)

Durante el fin de semana, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala llevó a cabo una ofensiva nacional que culminó con la detención de 549 personas, la incautación de 36 armas de fuego y la consignación de 667 motocicletas y 129 vehículos de cuatro ruedas. Esta estrategia fue diseñada para debilitar las estructuras criminales y transparentar la operatividad institucional en seguridad ciudadana, de acuerdo con el subcomisario Jorge Aguilar.

Más de 600 vehículos consignados y presuntos sicarios capturados en operativos coordinados

Las acciones policiales resultaron en la consignación de 667 motocicletas y 129 automóviles, números destacados por la PNC en su balance oficial, reflejo del componente logístico y administrativo de la estrategia. Los operativos incluyeron controles vehiculares en varios puntos del país, permitiendo detectar vehículos vinculados a delitos o al incumplimiento de normas de tránsito.

Agente de policía con uniforme oscuro escoltando a un hombre sin camisa con pantalones cortos y esposado por la espalda en un pasillo con paredes amarillas
Un agente de la PNC de Guatemala escolta a un hombre esposado, como parte de los operativos que resultaron en más de 500 capturas durante el fin de semana. (PNCdeGuatemala)

Durante el fin de semana, la fuerza pública concentró sus recursos en neutralizar amenazas asociadas a organizaciones delictivas. En algunos procedimientos fueron capturados presuntos sicarios y miembros de maras con antecedentes ligados a ataques armados recientes, según la PNC.

El resultado inmediato de la operación incluyó no solo capturas, sino también una acción preventiva sobre la circulación de armas y vehículos utilizados frecuentemente para cometer hechos ilícitos.

En el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Gualán, se produjo un tiroteo tras una disputa entre conductores. El hecho dejó dos personas muertas y una detenida, demostrando cómo la conflictividad vial puede convertirse rápidamente en violencia letal, según el reporte difundido por la Policía Nacional Civil.

Capturas clave: disolución de ataques armados y persecuciones en Escuintla y Amatitlán

La PNC reportó la captura en la zona 3 de Escuintla de Sadrac, de 35 años, presuntamente vinculado al homicidio de un hombre de 25 años luego de una confrontación verbal.

En el barrio San Lorenzo de Amatitlán, la rápida reacción de los agentes permitió neutralizar a dos presuntos miembros de la mara Salvatrucha, entre ellos un menor de edad. Su participación en un ataque armado provocó la muerte de una persona y dejó a otras dos heridas, evidenciando la presencia activa de grupos juveniles organizados en hechos violentos de alto impacto, según el vocero Jorge Aguilar de la PNC.

Vista trasera de dos hombres esposados, uno en camiseta blanca, otro en camisa amarilla, siendo escoltados por dos agentes de policía en uniformes oscuros
Dos individuos esposados son escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Guatemala, en el marco de las más de 500 capturas reportadas este fin de semana por la PNC. (PNCdeGuatemala)

Una persecución relevante tuvo inicio en la avenida Centro América y finalizó en una rotonda de Escuintla. Los presuntos sicarios Elmer, alias Mayimbú, de 35 años, y Óscar, de 25, fueron arrestados tras un tiroteo que dejó dos hombres heridos. La investigación preliminar establece que tanto víctimas como detenidos estarían relacionados con delitos como el cobro ilegal de préstamos “gota a gota” y actividades de narcomenudeo, ampliando las líneas de investigación hacia el crimen organizado en la región.

En todos los casos, la Policía Nacional Civil mantiene su compromiso con la lucha contra la criminalidad mediante intervenciones estratégicas, priorizando la presencia nacional y la coordinación interinstitucional como ejes de su política de seguridad.

La PNC frustra la fuga de un reo venezolano en Jalapa

Además de los operativos callejeros, se registró un intento de fuga en un centro penitenciario de Jalapa, donde un reo de nacionalidad venezolana trató de escapar por el techo del recinto. Los agentes de la PNC frustraron el intento y capturaron al privado de libertad luego de que resultara lesionado en la caída.

Este suceso evidenció la vigilancia constante en recintos de alta seguridad y fue parte de los hechos destacados en el reporte oficial comunicado por el subcomisario Jorge Aguilar.

Estado de prevención en cinco departamentos

El Ejecutivo, por medio del Decreto Gubernativo 6-2026, amplía el estado de prevención en cinco de los siete departamentos que estaban bajo esta medida.

El estado de prevención continúa en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango. La medida no fue ampliada en Petén ni Sacatepéquez.

En lo que va del 2026, el Gobierno ha mantenido esta medida como continuidad de las acciones estatales para prevenir y reprimir ataques contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluidos los ataques armados contra las autoridades civiles por parte de maras o pandillas.

En enero recién pasado, el Gobierno declaró estado de sitio durante un mes, tras motines en tres cárceles y ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil por parte de pandilleros. Luego optó por el estado de prevención, que en sus ampliaciones ha ido focalizando en ciertos departamento.

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