Ahora verás diferente a Gmail, Drive y Meet: este es el cambio que hará Google

Google introduce un rediseño radical de los iconos en Gmail, Drive, Meet, Calendar y otras aplicaciones para mejorar reconocimiento visual.

aplicando un radical rediseño de iconos en Gmail, Drive, Meet, Calendar y otras herramientas de su ecosistema. Google planea renovar la imagen de sus aplicaciones más conocidas,

Esta transformación, que ya comenzó a desplegarse en algunas plataformas, según reporta 9to5Google, responde a críticas acumuladas sobre la dificultad para diferenciar las aplicaciones y a la necesidad de reflejar la integración de nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Qué cambia en los iconos de Google

La nueva generación de iconos se caracteriza por la adopción de efectos de degradado y el abandono de la obligación de incluir los cuatro colores clásicos de Google en todos los casos. El diseño recurre a gradientes similares a los que ya se habían visto en Gemini, Home, Fotos y Maps, lo que crea una coherencia visual que destaca la presencia de funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Uno de los cambios más notorios es la desaparición del fondo o contenedor en forma de página, presente en las versiones anteriores, permitiendo así que los iconos sean más grandes, distintivos y legibles. Cada aplicación recibe un tratamiento cromático particular, facilitando la identificación inmediata sin necesidad de detenerse a analizar los detalles.

Los nuevos iconos de Google adoptan efectos de degradado y abandonan el uso obligatorio de los cuatro colores clásicos en todos los casos. (9to5Google)

Por ejemplo, el icono de Google Drive abandona el color rojo y mantiene solo el verde, amarillo y azul, alineándose con las aplicaciones de edición de documentos. El triángulo exterior tiene una forma más redondeada, mientras que el centro permanece agudo.

En el caso de Docs, Sheets y Slides, cada uno conserva un color predominante: azul para Docs, verde para Sheets y amarillo para Slides. Además, los iconos de Sheets y Slides pasan a formato horizontal, en sintonía con la interfaz y uso real de las aplicaciones.

Cambios en Meet, Chat, Gmail y Calendar

Google Meet presenta una transformación significativa. Aunque el icono sigue representando una cámara de video, ahora el color amarillo es el que domina.

Por su parte, Google Chat adopta una burbuja de mensaje en forma de pastilla con una sonrisa, en un tono verde que recuerda a Hangouts. Este cambio busca transmitir cercanía y facilidad de uso, integrándose visualmente con otras herramientas de comunicación de Google.

Gmail mantiene su emblemática ‘M’ en forma de sobre, aporta mayor redondez y se distingue al conservar los cuatro colores de Google. (GOOGLE WORKSPACE)

El caso de Gmail, el sobre en forma de “M” mantiene su esencia, pero gana en redondez y claridad. El rojo es el color predominante, aunque se conservan pequeñas dosis de amarillo, verde y azul. Esto hace que el icono de Gmail sea el único de la nueva serie que sigue mostrando los cuatro colores de Google, reforzando su identidad única entre las aplicaciones.

En cuanto a Google Calendar, el icono vuelve a un diseño que remite a los antiguos calendarios de hoja voladiza, eliminando el contenedor multicolor y recuperando el azul clásico. Este gesto constituye un guiño a la historia visual de la app, facilitando su reconocimiento inmediato.

Por qué Google cambia el diseño de los íconos

Google asume con este rediseño una de las críticas más persistentes de los últimos años: la similitud excesiva entre iconos, que generaba confusión y dificultaba la identificación de cada aplicación.

El objetivo de estos cambios es que los usuarios puedan identificar de manera sencilla y rápida cada aplicación, mejorando la experiencia de uso en entornos donde conviven múltiples herramientas visualmente similares. El nuevo diseño también busca reflejar la integración de capacidades de inteligencia artificial en la suite, unificando el lenguaje visual bajo el efecto degradado de Gemini.

Este cambio de iconos busca reflejar la integración de inteligencia artificial y facilitar la identificación inmediata de cada aplicación en todos los dispositivos. (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

De acuerdo con lo que se ha podido saber, estos iconos ya han comenzado a implementarse en algunas aplicaciones y pronto llegarán de manera paulatina al resto, tanto en aplicaciones móviles como en la versión web y otros espacios donde Google utiliza sus conjuntos de iconos.

Aunque por ahora, no existe una fecha oficial para la disponibilidad total de los nuevos iconos en todas las plataformas, pero el cambio es inevitable y progresivo.