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Vélez-Unión y Huracán-Argentinos cierran la fecha 16 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Fortín recibirá al Tatengue en Liniers desde las 18:45. Por su parte, el Globo chocará contra el Bicho a las 21

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Vélez, Unión, Huracán y Argentinos Juniros
La fecha 16 terminará con dos partidos

La anteúltima fecha de la fase inicial del Torneo Apertura se cerrará con dos partidos en la jornada del lunes. Vélez Sársfield recibirá a Unión de Santa Fe en Liniers a partir de las 18:45. Más tarde, desde las 21:00, Huracán y Argentinos Juniors bajarán el telón de la jornada 16 en un atractivo duelo en Parque Patricios.

VÉLEZ VS. UNIÓN DE SANTA FE

Unión vs. Vélez
Vélez se enfrentará a Unión en Liniers (Fotobaires)
                                                 

El día se abrirá a las 18:45 en Liniers con el choque entre Vélez Sársfield y Unión de Santa Fe. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto buscará mantenerse en los primeros puestos de la zona A y de la cima de la tabla anual, ya que el Fortín suma 24 unidades después de igualar sin goles contra San Lorenzo. Antes de cerrar la fase inicial con Newell’s, Vélez afrontará su duelo por la Copa Argentina contra Gimnasia y Tiro de Salta el jueves 30 de abril desde las 21:15.

Del otro lado, el Tatengue, que suma 19 puntos, llega con la obligación de sumar puntos para mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final del Apertura. Sin embargo, el cuadro de Leonardo Madelón arrastra dos derrotas al hilo: 2-1 contra Estudiantes y 3-2 frente a Newell’s. Unión terminará la fase inicial recibiendo a Talleres de Córdoba.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone o Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Andrés Merlos

Estadio: José Amalfitani

Hora: 18.45

TV: TNT Sports

HURACÁN VS. ARGENTINOS JUNIORS

previa argentinos juniors vs huracan
Huracán chocará contra Argentinos Juniors en Parque Patricios

La fecha 16 del Torneo Apertura se cerrará con un atractivo encuentro entre Huracán y Argentinos Juniors en Parque Patricios. El duelo, que iniciará a las 21:00, contará con el arbitraje de Ariel Penel y será televisado por ESPN Premium.

El Globo está obligado a ganar para mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs y no sufrir en la última jornada, donde deberá visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Diego Martínez tiene 21 unidades y empató 1-1 contra Tigre en su pasada presentación.

Por su parte, el Bicho de La Paternal ya está clasificado a los octavos con 26 puntos, aunque precisa de una victoria para mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual. El elenco de Nicolás Diez viene de imponerse por 1-0 sobre Atlético Tucumán y bajará el telón de la fase inicial contra Gimnasia en La Plata.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel o Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Iván Morales y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Lucas Cavallero

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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