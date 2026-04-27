Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica en el debut del Rugby Championship M20

Argentina cayó con el poderío físico de Sudáfrica (Mandatory Credit Luca Sighinolfi / Gaspafotos / Prensa UAR)

La selección argentina juvenil de rugby, Los Pumitas, sufrió una derrota contundente por 48-21 ante Sudáfrica en la primera fecha del Rugby Championship M20, disputada en el Nelson Mandela Bay Stadium. El conjunto local estableció diferencias desde el inicio y resolvió el partido en la primera mitad. El poderío físico de los sudafricanos fue notorio desde los primeros minutos, aunque Argentina logró reaccionar en el final,

El encuentro comenzó con un golpe inmediato para el equipo argentino. Ethan Adams apoyó el primer try a los dos minutos, marcando el tono de una etapa inicial ampliamente favorable a los Junior Springboks. Sudáfrica dominó en presión, velocidad y efectividad, sumando conquistas a través de Hendré Schoeman, Yaqeen Ahmed y Jack Benade, quien se destacó por su capacidad de definición en la punta.

El próximo compromiso para Los Pumitas será el domingo ante Nueva Zelanda

Sin respuestas defensivas ni claridad en ataque, Los Pumitas padecieron cada avance rival. Adams volvió a apoyar y Benade sumó dos tries más, lo que llevó el parcial a 36-0 al descanso. Esta diferencia reflejó la supremacía sudafricana y dejó a los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda con escasas opciones de revertir la historia.

En la segunda etapa, Sudáfrica amplió la ventaja con tries de Oliver Reid y nuevamente de Benade, quien se consolidó como tryman del encuentro. Con el resultado definido, Los Pumitas mostraron otra cara y lograron descontar a través de Federico Torre, con conversión de Manuel Giannantonio, y del propio Tomás Dande, capitán del equipo. Sobre el final, Torre volvió a apoyar para cerrar el marcador y acortar la distancia.

En la tercera fecha Argentina enfrentará a Australia

La síntesis del partido expone la magnitud del dominio sudafricano en el primer tiempo y la reacción argentina en el tramo final. El conjunto argentino alineó a Benjamín Farias Cerioni, Nicolás Cambiasso, Bautista Salinas Mealla, Jeremy Annand, Agustín Ponzio, Tomás Dande (capitán), Joaquín Pascual Viale, Basilio Cañas, Ignacio Zabella, Manuel Giannantonio, Mateo Tanoni, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda, Constantino Keller y Luciano Avaca, con Federico Torre ingresando desde el banco y sumando dos tries.

Por el lado sudafricano, la formación titular incluyó a Rambo Kubheka, Liam van Wyk, Danie Kruger, Heinrich Theron, Riley Norton (capitán), Luke Canon, Thomas Beling, Kebotile Maake, Hendré Schoeman, Yaqeen Ahmed, Lindsey Jansen, Ethan Adams, Samuel Badenhorst, Jack Benade y Alzeadon Felix.

La buena noticia para Los Pumitas fue el scrum. En esta faceta Argentina logró imponer condiciones y fue el arma que utilizó para acercarse un poco en el tanteador.

El próximo compromiso para Los Pumitas será el domingo ante Nueva Zelanda, desde las 9:00 (hora argentina). Por su parte, los Baby Boks se enfrentarán a Australia a continuación.