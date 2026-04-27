La forma correcta de reiniciar un iPhone y cada cuánto debe hacerse

Reiniciar el iPhone no genera problemas en su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento marcado por la sofisticación y aumento de los ciberataques, el hábito de reiniciar el celular, ya sea iPhone o Android, se posiciona como una de las pautas más recurrentes dentro de las estrategias de seguridad digital.

Usuarios han incorporado esta práctica tanto como una rutina de mantenimiento como una medida preventiva frente a amenazas cibernéticas que evolucionan de manera constante. Esta tendencia se apoya en pautas oficiales de organizaciones como la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA).

La medida de reiniciar el celular puede limitar el impacto de ciertas amenazas, en especial aquellas que actúan de manera sigilosa en la memoria del dispositivo. En este sentido, se detalla cómo realizar correctamente el reinicio del iPhone, cada cuánto tiempo conviene y qué otras pautas de seguridad sugieren los expertos.

Cuál es la forma correcta de reiniciar un iPhone

El proceso es igual para iPhone lanzados hace pocos años. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Apple establece un proceso para reiniciar los modelos más recientes de iPhone, desde el iPhone X hasta las series 11, 12 y 13, así como versiones posteriores.

Es necesario mantener presionado cualquiera de los botones de volumen junto con el botón lateral hasta visualizar en pantalla el deslizador para apagar. Una vez que aparece el control, se debe deslizar y esperar aproximadamente 30 segundos hasta que el dispositivo se apague por completo.

Para encender nuevamente el teléfono, Apple instruye a presionar el botón lateral, ubicado en el costado derecho del dispositivo, hasta observar el logotipo de la marca. Este procedimiento garantiza que el teléfono cierre correctamente los procesos activos y recargue el sistema operativo desde cero.

Cada cuánto se debe reiniciar el teléfono y por qué

El apagado o reinicio del celular se debe hacer cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Colaboración en Ciberseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos sostiene que reiniciar el teléfono una vez por semana puede reducir el riesgo frente a amenazas como el malware no persistente, conocido como fileless malware.

Este tipo de software malicioso opera exclusivamente en la memoria RAM del dispositivo, sin dejar rastros en el almacenamiento permanente. Por este motivo, el reinicio elimina de la memoria cualquier código malicioso activo, aunque no borra virus o archivos dañinos almacenados en el sistema.

Además, ESET advierte que esta pauta de la NSA responde al avance de técnicas de ataque cada vez más sofisticadas. Aunque reiniciar no es una solución definitiva y no elimina amenazas persistentes, representa una barrera adicional que dificulta el accionar de los ciberatacantes.

Qué otras pautas de seguridad acompañan el reinicio del teléfono

Es clave mantener actualizado el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a reiniciar el teléfono, la NSA aconseja actualizar regularmente el sistema operativo del dispositivo. Tanto en iPhone como en Android, la instalación de las versiones más recientes de software permite corregir vulnerabilidades identificadas y mejorar los mecanismos de defensa frente a nuevas amenazas.

Jake Moore, asesor global de ciberseguridad en ESET, afirma que “mientras la gente actualice regularmente sus dispositivos cuando se lanzan nuevas versiones del sistema operativo, los dispositivos se mantendrán en buen estado y protegidos”.

Asimismo, el uso de contraseñas seguras y únicas para cada cuenta o servicio, así como la implementación de métodos de autenticación biométrica, forman parte de las pautas sugeridas por la NSA para minimizar los riesgos de acceso no autorizado.

El dispositivo debe contar con todas las medidas de privacidad y protección de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia promueve la utilización de un PIN o patrón de desbloqueo. Desalienta prácticas como reutilizar claves o emplear combinaciones fáciles de adivinar.

Cuáles hábitos pueden poner en riesgo la seguridad de un celular

Entre las acciones que representan mayor peligro se encuentra la apertura de enlaces de origen desconocido, la descarga de archivos adjuntos enviados por remitentes no verificados y la realización de procesos como el root o jailbreaking, que eliminan las restricciones de seguridad impuestas por los fabricantes.

Estas prácticas amplifican las posibilidades de que aplicaciones no autorizadas obtengan permisos de administrador o controlen el acceso a datos sensibles.