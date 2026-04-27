El periodista Carlos Humberto Cal Ical es asesinado en Alta Verapaz, Guatemala

La comunidad local y colegas de Cal Ical demandan protección efectiva para quienes ejercen el periodismo en Alta Verapaz.(Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz)

El periodista Carlos Humberto Cal Ical fue asesinado a balazos la noche del domingo 26 de abril de 2026 en la ruta que conecta con San Cristóbal Verapaz, en el departamento guatemalteco de Alta Verapaz, un territorio que, según la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV), se ha consolidado como uno de los principales focos de agresiones contra comunicadores y donde las agresiones y amenazas al periodismo independiente han ido en aumento en los últimos años.

La víctima, conocida en la comunidad como Chino y miembro activo de la APC-AV, fue interceptada por sujetos armados cerca de una fábrica de calzado, aparentemente cuando se dirigía a su vivienda.

Bomberos Voluntarios de la localidad informaron a Departamentales que el ataque se produjo alrededor de las 22h; al llegar, constataron que Cal Ical ya no presentaba signos vitales tras recibir múltiples impactos de bala.

Esta agresión letal ocurre en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa en la región, especialmente en Alta Verapaz, donde las intimidaciones y amenazas han vuelto particularmente peligrosa la cobertura de conflictos sociales y ambientales. La APC-AV advirtió: “La región es particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los comunicadores”.

Alta Verapaz, epicentro de agresiones contra periodistas

De acuerdo con el comunicado publicado el lunes 27 de abril por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV) y citado por Departamentales, el asesinato de Cal Ical no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de persecución sistemática contra el periodismo independiente en Guatemala, marcado por un aumento alarmante de la violencia y la criminalización.

El documento también alerta que “los ataques contra la prensa socavan la democracia y el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada”.

La organización ha solicitado al Ministerio Público y a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas una investigación exhaustiva, rápida y transparente, destinada a identificar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad habitual en estos casos.

Además, exige al gobierno la implementación urgente de medidas de seguridad y la reactivación de los compromisos del Programa de Protección a Periodistas, así como que el Organismo Judicial garantice un sistema de justicia autónomo que sancione debidamente estos ataques.

La comunidad local y colegas de Cal Ical demandan protección efectiva para quienes ejercen el periodismo en Alta Verapaz.(Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz)

Reacciones del gremio y la comunidad local

Carlos Humberto Cal Ical era miembro activo de la Asociación de Periodistas de Cobán desde 2008 y mantenía una presencia constante en redes sociales, donde interactuaba con seguidores y compartía contenidos en las horas previas a su muerte, conforme reconstruye Departamentales a partir de testimonios de allegados.

El asesinato provocó conmoción y exigencias de justicia tanto en el sector periodístico como entre los habitantes de San Cristóbal Verapaz, quienes lo identificaban por su labor informativa y participación comunitaria. Vecinos y colegas han reclamado a las autoridades un esclarecimiento rápido del crimen, así como medidas efectivas para proteger a quienes ejercen el periodismo en este departamento.

El ataque fue notificado de inmediato a las autoridades por los Bomberos Voluntarios, que informaron a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Ambas instituciones mantienen en curso las investigaciones para establecer el motivo del atentado y determinar la posible conexión con su trabajo como comunicador.

Respuesta directa: asesinato de un periodista y consecuencias para la prensa

El periodista Carlos Humberto Cal Ical, miembro de la Asociación de Periodistas de Cobán, fue asesinado a balazos la noche del 26 de abril de 2026 en una carretera de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. El hecho, confirmado por las autoridades y el gremio periodístico, refuerza un patrón de violencia e intimidación contra la prensa local y motiva pedidos urgentes de investigación y protección para periodistas, según reporta Departamentales.