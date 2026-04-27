Sociedad

Denunciaron una agresión antisemita de un grupo de chicos del club Barracas Central contra otro menor de 12 años

La madre del niño acusó que le gritaron “Hitler” a su hijo mientras estaba en la sede de Hebraica. La DAIA sacó un comunicado y repudió la situación

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Una familia de Hebraica denunció que un niño de 12 años recibió agravios antisemitas y que le gritaron: "Hitler"
Una familia de Hebraica denunció que un niño de 12 años recibió agravios antisemitas y que le gritaron: "Hitler"

La madre de un niño de 12 años denunció que su hijo fue víctima de un ataque antisemita por parte de un equipo de futsal del club Barracas Central. El hecho tuvo lugar el último domingo en una de las sedes del club Sociedad Hebráica, de la comunidad judía.

Según pudo reconstruir Infobae, todo comenzó cuando el menor de 12 años fue al club para buscar unas cosas al club que está ubicado en la localidad bonaerense de Pilar y se cruzó con un grupo de chicos que pertenecían al equipo de futsal de la institución del sur de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, comenzó a recibir gritos por parte del otro contingente y se escuchó: “¡Hitler!".

La madre del menor explicó que no estaba jugando partido ni nada, simplemente había ido a buscar unas cosas a la institución. En ese sentido, remarcó: “Lo peor es que el responsable de esos chicos en el micro les estuvo hablando del tema y de cómo comportarse y pasó esto… o sea, se la veía venir”. demás, explicó que los menores no se conocían.

El hecho ocurrió este domingo en el club Sociedad Hebraica
El hecho ocurrió este domingo en el club Sociedad Hebraica

En línea con este reclamo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) sacó un comunicado en el que repudió el hecho ante “el agravio antisemita proferido por un grupo de jóvenes, del equipo de futsal sub 12, del club Barracas Central, que increparon con la expresión ‘Hitler, Hitler’ a otro joven, socio de la Sociedad Hebraica Argentina, que circulaba por las instalaciones de esa sede”

El uso del nombre del principal responsable del exterminio de seis millones de judíos como un insulto no solo es un ataque directo a la dignidad de la víctima, sino una ofensa hacia la institución anfitriona y toda la comunidad. Es inadmisible que los discursos de odio encuentren espacio en ámbitos de convivencia deportiva, que deben ser ejemplos de respeto, tolerancia y diversidad”, continuó el escrito de la entidad.

DAIA Comunicado

Y completó: “Por ello, instamos a las autoridades pertinentes a aplicar las medidas disciplinarias y pedagógicas que consideren apropiadas. Nuestra institución reafirma su compromiso en la lucha contra el antisemitismo para garantizar un deporte y una sociedad libres de discriminación”.

Por su parte, en horas del mediodía de este lunes, el club Barracas Central sacó un comunicado en el que condenó el episodio: “El club está a favor de la inclusión y del respeto al prójimo. Se tomarán las medidas educativas correspondientes para concientizar y que no ocurran nuevamente estos hechos, juntamente con medidas disciplinarias”. Sin embargo, la familia reclama que no se condenó el antisemitismo.

Una artesana judía sufrió un ataque antisemita en la feria de San Telmo: “Fuera los sionistas”

Una mujer denunció que fue víctima de una brutal agresión antisemita en la Feria de San Telmo en marzo pasado después de pedir que retiren una bandera de Palestina que había colocado una de las feriantes.

La víctima en cuestión fue identificada como Karina, una artesana que se dedica a la venta de productos hechos con cerámica de alta temperatura. Si bien no es una de las feriantes fijas que está en el mercado icónico de la Ciudad de Buenos Aires, había participado en otras oportunidades de las ventas gracias a un mecanismo de sorteo que asigna lugares.

La feriante denunció que fue víctima de insultos y agravios luego de pedir que retiren una bandera de Palestina donde estaban los puestos de venta

Todo ocurrió en la calle Defensa al 700, en el corazón de la feria que se instala durante los fines de semana. Según relató a Infobae, el inicio de todo fue porque solicitó a una feriante si podía quitar la bandera de Palestina, ya que consideró que la feria es un ámbito cultural y se trata de una insignia que “apoya al terrorismo”. Algo similar había ocurrido la última vez que colocó su puesto en la feria, pero tras su pedido no pasó nada.

Sin embargo, esta vez la persona era otra y, tras el comentario, comenzó la agresión: “Tenía una manada de gente que me lanzaba insultos. ‘Asesina de bebés, hija de puta’, fueron algunos de los que escuché. Todo con un discurso antisionista. Me temblaba todo el cuerpo, me sentía mal. No me quería ir, pero me generaba mucho miedo”.

En medio de este cruce, se acercó una agente de la Policía de la Ciudad, quien intentó calmar los ánimos para evitar que la situación escale. “Ellos dijeron que los había agredido. Estaban seguros que me tenía que ir”, contó.

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