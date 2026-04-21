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Magis TV o XUPER TV son peligrosas: lista de apps que puedes descargar de forma segura para ver películas

El uso de servicios ilegales para ver contenido gratis expone a los usuarios a malware, fraudes y robo de información confidencial

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La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
Magis TV y XUPER TV han sido sancionadas en la mayoría de países y plataforma. (Fotocomposición Infobae)

Diversas advertencias han puesto en la mira a Magis TV y XUPER TV, dos plataformas ilegales que ofrecen la posibilidad de ver películas y contenidos audiovisuales sin costo.

La facilidad de acceso y el ahorro económico pueden resultar tentadores, pero el uso de plataformas ilegales expone a los usuarios a malware, fraudes digitales y robo de información confidencial.

En este sentido, para reducir riesgos asociados a la descarga de apps fraudulentas, es necesario elegir alternativas legales y seguras para proteger tanto los dispositivos como los datos personales y financieros.

Qué riesgos conlleva descargar Magis TV o XUPER TV

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
El dispositivo se puede infectar de virus que roben información personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga y utilización de Magis TV o XUPER TV en diferentes dispositivos como celulares, televisores o computadores, implica que los aparatos quedan expuestos a amenazas informáticas que pueden comprometer la integridad de los sistemas y la privacidad de los usuarios.

Análisis de empresas como ESET han advertido que estas aplicaciones suelen contener archivos maliciosos que, una vez instalados, permiten el acceso remoto a información sensible.

Asimismo, está el componente legal. Autoridades como INTERPOL han lanzado alertas sobre la necesidad de evitar plataformas piratas que vulneran la propiedad intelectual y quienes sean usuarios de estos servicios pueden tener sanciones.

Cuáles son algunas opciones gratuitas para ver películas sin riesgos

YouTube integra contenido gratuito y no requiere el registro del usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)
YouTube integra contenido gratuito y no requiere el registro del usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Entre las alternativas gratuitas y seguras, YouTube y Pluto TV destacan por ofrecer catálogos legales y una experiencia de usuario transparente. YouTube permite acceder a títulos de dominio público, cine clásico y documentales publicados por canales verificados, lo que garantiza la legitimidad del contenido.

El proceso para buscar películas es sencillo: solo hay que ingresar a la aplicación y seleccionar canales oficiales o listas temáticas, sin necesidad de entregar información personal ni realizar pagos ocultos.

Por su parte, Pluto TV ofrece una selección de canales en vivo y contenido bajo demanda. La descarga y uso de Pluto TV se realiza exclusivamente a través de tiendas oficiales, lo que asegura la integridad del archivo y elimina la amenaza de virus o programas espía.

Su modelo económico, basado en la publicidad no invasiva, permite que los usuarios disfruten de películas y series sin exponer datos sensibles ni quedar sujetos a prácticas fraudulentas.

Qué ventajas ofrecen las plataformas de pago como Netflix y Prime Video

Las plataformas pagas tienen estrenos, producciones originales y opciones de personalización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las plataformas pagas tienen estrenos, producciones originales y opciones de personalización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Netflix, Prime Video y otras plataformas de pago ofrecen estrenos, funciones premium y amplias opciones de personalización. Para acceder al catálogo de Netflix, es necesario contar con una suscripción activa e iniciar sesión desde un dispositivo compatible.

Una vez dentro, los usuarios pueden explorar géneros, buscar títulos específicos y reproducir contenido en alta definición, con la garantía de una transmisión estable y segura.

En el caso de Prime Video, la suscripción a la plataforma de Amazon habilita el acceso a un repertorio diverso de películas y series, algunas de las cuales pueden requerir un pago adicional para alquiler o compra.

Ambas aplicaciones destacan por brindar listas personalizadas, visualización en varios idiomas y la posibilidad de descargar títulos para consumo sin conexión.

Por qué se debe evitar cualquier descarga fuera de tiendas oficiales

Solo se debe instalar programas de tiendas oficiales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)
Solo se debe instalar programas de tiendas oficiales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

El mayor riesgo de recurrir a plataformas como Magis TV o XUPER TV radica en la ausencia de controles y garantías sobre el software distribuido. Estas aplicaciones solo pueden ser descargadas como APK fuera de tiendas oficiales, así que escapan de la revisión de seguridad y pueden contener código malicioso.

En contraste, las aplicaciones legales y gratuitas, como YouTube y Pluto TV, y los servicios de pago, como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV, ofrecen la tranquilidad de una experiencia segura y transparente.

Por esta razón, siempre debe descargar cualquier aplicación desde fuentes verificadas, como Google Play Store, o la App Store, porque solo así se reduce de manera efectiva el peligro de fraudes o infecciones digitales.

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