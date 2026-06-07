El Salvador

Seis lesionados, entre ellos un bebé, tras múltiples accidentes de tránsito en San Salvador

Las autoridades señalaron que la excesiva velocidad y la imprudencia al volante fueron las principales causas de los siniestros viales ocurridos en las primeras horas de este domingo

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Los accidentes de tránsito registrados en San Salvador durante la madrugada del domingo dejaron al menos seis lesionados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Los accidentes de tránsito registrados en San Salvador durante la madrugada del domingo dejaron al menos seis lesionados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Una racha de accidentes de tránsito ha encendido las alarmas entre agentes policiales y socorristas en San Salvador, tras registrarse múltiples percances de forma simultánea. Durante las primeras horas del domingo se reportaron al menos seis lesionados, entre ellos el motorista de un microbús del transporte colectivo el cual quedó atrapado entre los hierros retorcidos y un menor de solo cuatro meses que viajaba en un vehículo particular.

En uno de los hechos principales, un bebé de cuatro meses resultó lesionado cuando un microbús de la ruta 29-A chocó con un vehículo sedan en la intersección de la 3.ª avenida Norte y 3.ª calle Poniente, en San Salvador. Según información preliminar, el microbús, placas MB 1-736, conducido por Mauricio Molina, de 34 años, habría colisionado contra el automóvil por exceso de velocidad.

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Momento en que socorristas realizan las labores de rescate para liberar a una persona atrapada entre los hierros retorcidos de un microbús después de un fuerte accidente en San Salvador.

El impacto dejó la unidad contra un poste y al motorista atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesario diferentes maniobras de rescate por parte de socorristas de Cruz Verde y Cruz Roja. Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Zacamil. Mientras en el sedán viajaban Sergio Alexander Cárcamo, una joven identificada como Katerin y Jhonatan Alexander, de cuatro meses, quienes sufrieron múltiples lesiones de distinta gravedad.

Un bebé de cuatro meses resultó lesionado cuando un microbús de la ruta 29-A chocó con un sedán en la 3.ª avenida Norte y 3.ª calle Poniente de San Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Un bebé de cuatro meses resultó lesionado cuando un microbús de la ruta 29-A chocó con un sedán en la 3.ª avenida Norte y 3.ª calle Poniente de San Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Vehículo se incendia tras volcar en San Salvador

En otro percance ocurrido durante la madrugada, dos personas resultaron lesionadas en un accidente sobre el bulevar Venezuela, en el barrio Lourdes, San Salvador. El incidente se produjo cuando un vehículo particular invadió el carril contrario al adelantar en una curva. Esto provocó que el automóvil impactara contra varios vehículos estacionados en la zona.

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Después del choque, el vehículo involucrado se incendió. Las personas afectadas recibieron atención inmediata por parte de socorristas de Cruz Verde, quienes después de estabilizarlos en la zona los trasladaron a un centro asistencial.

En el bulevar Venezuela, en el barrio Lourdes de San Salvador, dos personas resultaron lesionadas cuando un vehículo particular invadió el carril contrario y chocó contra autos estacionados. (Foto cortesía Comandos de Salvamentos)
En el bulevar Venezuela, en el barrio Lourdes de San Salvador, dos personas resultaron lesionadas cuando un vehículo particular invadió el carril contrario y chocó contra autos estacionados. (Foto cortesía Comandos de Salvamentos)

Dos lesionados tras impactar contra un vehículo estacionado

En un tercer hecho, dos hombres fueron atendidos por Comandos de Salvamento en un accidente registrado sobre la carretera que va de Sonsonate hacia San Salvador, cerca del desvío al Cerro Verde, en Izalco. Según la información disponible, un vehículo particular chocó contra otro automóvil que estaba estacionado al costado de la vía.

Uno de los involucrados sufrió una laceración en la cabeza y múltiples golpes en el cuerpo, mientras que el otro salió ileso. Ambos recibieron atención prehospitalaria en el lugar y no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial.

Imágenes impactantes de un siniestro vial nocturno en el que un automóvil quedó con las llantas hacia arriba. Los cuerpos de socorro se hicieron presentes en la escena del accidente en la carretera hacia el Cerro Verde.

Más de 10 mil accidentes en los primeros meses del 2026

El territorio salvadoreño enfrenta un aumento significativo en la frecuencia de accidentes de tránsito a nivel nacional. En lo que va de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha registrado más de 10,000 accidentes. Entre el 1 de enero y el 6 de junio, la institución contabilizó 10,136 siniestros viales, cifra que supera los 8,883 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

El incremento también se refleja en la cantidad de personas lesionadas. En los primeros meses de 2026, se han reportado 6,891 lesionados, 1,316 más que en 2025. Estos datos muestran tanto el aumento de los incidentes como su gravedad e impacto social.

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