La conmovedora reacción de Ulises Bueno al homenajear al Indio Solari en su concierto en Córdoba

Ulises Bueno se emocionó al recordar a Indio Solari con su mítico tema Ji ji ji en su concierto en San Francisco, en la provincia de Córdoba

La muerte del Indio Solari trascendió ideologías, fronteras y hasta la propia música. La noticia de la muerte del Indio Solari sacudió a la Argentina el viernes 5 de junio, provocando una oleada de homenajes espontáneos y manifestaciones de afecto en todos los rincones del país. Entre los tributos que resonaron con fuerza, el que ofreció Ulises Bueno la noche del sábado en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, dejó una imagen difícil de borrar de la memoria colectiva.

En pleno show en el tradicional baile de Bomberos, Ulises Bueno, referente indiscutido de la música cuartetera, sorprendió a todos al interpretar uno de los himnos más emblemáticos del rock nacional: “JiJiJi”. La elección del tema no fue casualidad. La noticia del fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había calado hondo entre los fanáticos y artistas por igual, y la interpretación de este clásico se transformó en un tributo cargado de emoción.

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A medida que los primeros acordes de la legendaria canción llenaban el aire, Ulises se mostró visiblemente conmovido. El público, que acudió en masa al baile, percibió de inmediato la carga sentimental del momento. Los gestos del cantante cordobés evidenciaron una emoción creciente, hasta que la intensidad del homenaje lo llevó a quebrarse en pleno escenario. Las lágrimas, lejos de ocultarse, se sumaron al tributo, generando una conexión profunda entre el artista y quienes lo acompañaban esa noche.

La imagen muestra la aparición del Indio Solari en pantalla gigante durante un concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, generando emoción entre el público. (Captura de video)

El ambiente se cargó de una energía única a medida que la multitud respondió con aplausos, cánticos y muestras de afecto. El tributo de Ulises Bueno no solo fue un gesto personal, sino que funcionó como un espejo de lo que sentían miles de argentinos tras la partida del Indio Solari. Durante esos minutos, la música se transformó en un canal de despedida colectiva, y la interpretación de “JiJiJi” adquirió un significado aún más hondo para todos los presentes.

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La escena, cargada de autenticidad, se convirtió rápidamente en una de las postales más conmovedoras del fin de semana. La figura de Ulises, vencido por la emoción, abrazando el legado del Indio a través de una de sus canciones más icónicas, sintetizó el impacto que la noticia había generado en la comunidad musical y en el público general.

El homenaje del cuartetero se inscribió en una ola de reacciones que cruzaron fronteras y estilos. La muerte del Indio Solari no solo movilizó a sus seguidores más fieles, sino que logró trascender géneros, generaciones e ideologías. Desde el primer minuto en que se conoció la noticia, miles de fanáticos y figuras del espectáculo se volcaron a las redes sociales para despedir al artista, mientras en distintos puntos del país surgían homenajes espontáneos.

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La conmoción por la partida de Solari tuvo su réplica más multitudinaria en Comodoro Rivadavia, donde Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó en los últimos años, decidió seguir adelante con su show en el Predio Ferial de la ciudad chubutense. Allí, más de siete mil personas colmaron el lugar, mientras cientos más buscaban seguir el espectáculo desde el exterior. La banda, visiblemente afectada, transformó el dolor en un ritual colectivo, especialmente al interpretar “Encuentro con un ángel amateur”, tema que muchos consideran el testamento artístico del Indio.

Miles de fanáticos se acercaron a darle el último adiós al Indio Solari. Desde el día anterior, marcharon y acamparon en las inmediaciones del lugar (Infobae)

El momento más intenso de aquel concierto llegó cuando, en medio de la interpretación, el Indio “apareció” en las pantallas gigantes. La letra de la canción, cargada de simbolismo sobre el final y la aceptación de la muerte, resonó de manera especial entre el público y los músicos, algunos de los cuales no pudieron contener las lágrimas. El tecladista Pablo Sbaraglia fue uno de los más conmovidos, ofreciendo una imagen cruda del duelo colectivo.

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La dimensión del homenaje no se limitó al predio. La banda habilitó una transmisión gratuita por YouTube, permitiendo que más de 230 mil espectadores en simultáneo se sumaran desde sus casas, bares y plazas de todo el país. Así, la despedida adquirió un carácter nacional y virtual, multiplicando la mística de la noche y reafirmando el lazo entre artista y público.

El tributo de Ulises Bueno quedó así entrelazado con el resto de las manifestaciones de afecto y reconocimiento que marcaron el adiós al Indio Solari. La postal del cantante cordobés, quebrado por la emoción al recordar al ídolo a través de “JiJiJi”, es inseparable del clima de homenaje que recorrió la Argentina. En cada gesto, en cada canción, quedó la certeza de que la voz y la historia del Indio seguirán vivas allí donde la música sea sinónimo de memoria y resistencia.

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