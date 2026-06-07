Sigue gratis todas las carreras de la F1 con esta aplicación que muestra los datos en tiempo real

F1 Replay Timing permite seguir la Fórmula 1 en directo con datos técnicos y visualizaciones interactivas durante la carrera. (REUTERS/Jakub Porzycki)

La forma en que los fanáticos disfrutan la Fórmula 1 puede potenciarse con una herramienta que ofrece acceso a datos técnicos y visualizaciones interactivas durante una carrera en directo.

Esa aplicación es F1 Replay Timing, una plataforma gratuita y de código abierto que permite analizar cada competencia con un nivel de detalle inédito para el público general.

PUBLICIDAD

La aplicación, disponible en GitHub y alimentada por datos del proyecto FastF1, se ha convertido en una alternativa para quienes desean entender la F1 más allá de lo que muestran las transmisiones oficiales y de seguir las carreras en directo.

Qué es F1 Replay Timing y cómo funciona

F1 Replay Timing surgió como respuesta a una necesidad concreta: permitir que cualquier usuario, sin importar su experiencia técnica, pueda vivir la Fórmula 1 a su propio ritmo, accediendo a información completa y sin depender de adelantos o resúmenes parciales.

PUBLICIDAD

El sistema ofrece mapas interactivos del circuito que muestran la posición exacta de cada monoplaza y las distancias entre pilotos a lo largo de la carrera.

El sistema es autoinstalable y autoalojado, lo que significa que cada aficionado puede ejecutarlo en su propio equipo, sin depender de plataformas externas.

Gracias a Docker, la instalación resulta sencilla para quienes tienen conocimientos básicos de informática. El usuario descarga el software, lo ejecuta localmente y obtiene acceso a un universo de datos que puede explorar y sincronizar con la transmisión grabada de una carrera.

PUBLICIDAD

No es necesario tener conocimientos avanzados ni pagar una suscripción: el código es abierto, gratuito y la comunidad lo mejora continuamente.

Qué información se puede ver en la app

Uno de los aspectos más distintivos de F1 Replay Timing es la interfaz principal, centrada en un mapa interactivo del circuito actualizado en tiempo real, que muestra la posición exacta de cada monoplaza vuelta a vuelta. Esto permite ver distancias y espacios entre pilotos de manera visual, algo que en las transmisiones tradicionales suele limitarse a tablas de intervalos.

PUBLICIDAD

F1 Replay Timing funciona como un sistema autoinstalable y autoalojado que cada usuario puede ejecutar en su propio equipo con ayuda de Docker. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Junto al mapa, aparece la “torre de tiempos”, una columna que reproduce y amplía la clásica tabla de posiciones: allí se pueden consultar el tipo de neumáticos, número de paradas en boxes, intervalos exactos, historial de llantas y otros detalles actualizados de cada piloto.

Todo el sistema permanece sincronizado con lo que ocurre en la pista, facilitando la comprensión de cómo una estrategia de boxes puede modificar el destino de una posición en cuestión de segundos.

PUBLICIDAD

Una función central es la predicción de posiciones tras una parada en boxes. Mediante algoritmos, la plataforma estima dónde se reincorporaría un piloto si decide parar, considerando condiciones de bandera verde, auto de seguridad o Virtual Safety Car.

Así, el usuario puede anticipar jugadas estratégicas y comprender el impacto de cada decisión táctica, algo normalmente reservado al análisis profesional.

La torre de tiempos de F1 Replay Timing incluye neumáticos, paradas en boxes, intervalos exactos e historial de llantas de cada piloto. (REUTERS/Yves Herman/Pool)

Uno de los grandes diferenciales de F1 Replay Timing es el acceso a telemetría individualizada para cada piloto. Se puede analizar la velocidad exacta en cada tramo, la fuerza de frenado, las revoluciones del motor, la marcha utilizada, la aceleración y los niveles de acelerador.

PUBLICIDAD

Diferencias con ver la F1 por televisión

La experiencia que propone F1 Replay Timing se aleja radicalmente de la que brindan la televisión tradicional o plataformas comerciales como F1TV. En la transmisión oficial, el espectador depende de la selección de cámaras, repeticiones y datos que el director decide mostrar en cada momento.

Muchas veces, la información técnica se reduce a gráficos básicos y la comprensión profunda del desarrollo estratégico queda fuera de alcance para el público general.

PUBLICIDAD

Con F1 Replay Timing, el usuario tiene control total sobre qué datos analizar, cómo visualizarlos y en qué momento hacerlo. Distancias, estrategias y dinámicas de carrera dejan de ser cifras abstractas para convertirse en elementos visuales, manipulables y fáciles de comparar.

F1 Replay Timing ofrece telemetría individualizada con velocidad, frenado, revoluciones del motor, marcha, aceleración y uso del acelerador en cada tramo. (REUTERS/Manon Cruz)

Incluso quienes se inician en la Fórmula 1 encuentran más sencillo entender cómo una entrada a boxes puede cambiar el destino de un piloto.

El sistema también ofrece la opción de acelerar la velocidad de reproducción de los datos hasta 20 veces, permitiendo saltar vueltas poco relevantes y concentrarse en los momentos clave, como los últimos giros o los cambios estratégicos más importantes.

PUBLICIDAD

La aplicación no retransmite video ni manipula contenido protegido por derechos de autor. Su función es exclusivamente de análisis y visualización, trabajando con datos abiertos proporcionados por FastF1. El creador aclara que no existe vínculo alguno con la organización oficial de la Fórmula 1 ni con marcas registradas como F1, FIA Formula One World Championship o Grand Prix.