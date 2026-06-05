YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

Google incluye YouTube Premium Lite en su plan AI Pro sin costo extra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google eliminó los anuncios para millones de usuarios sin que estos tuvieran que pagar un costo adicional: los suscriptores del plan Google AI Pro ahora reciben YouTube Premium Lite de manera automática, un servicioque permite ver la mayoría de los videos de YouTube y YouTube Kids sin publicidad, en segundo plano y sin conexión a internet.

El beneficio ya está disponible en más de 40 países, entre ellos Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, España y Estados Unidos.

Qué es YouTube Premium Lite y en qué se diferencia del plan completo

YouTube Premium Lite es una versión reducida de YouTube Premium. Su propósito es eliminar los anuncios en la mayor parte del contenido de YouTube sin ofrecer la experiencia completa del plan estándar.

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Si ya tienes YouTube Premium, el plan Lite no se activa hasta que lo canceles. (Foto: YouTube)

La diferencia central está en lo que no incluye. El plan Lite no incorpora YouTube Music Premium, por lo que los usuarios no pueden escuchar música sin anuncios, sin conexión ni en segundo plano desde la aplicación de YouTube Music.

Tampoco elimina la publicidad en contenido musical —videos oficiales, Art Tracks, canciones infantiles o videos generados por usuarios que incluyan música de socios de la plataforma—, en YouTube Shorts ni en los resultados de búsqueda.

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Funciones adicionales como “Continuar viendo”, Jump Ahead, la cola de reproducción y el audio y video de alta calidad tampoco están disponibles en esta versión.

Para acceder a todas esas prestaciones, es necesario contratar YouTube Premium por separado o migrar al plan Google AI Ultra, que incluye YouTube Premium completo sin costo adicional.

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No es YouTube Premium completo, pero elimina los anuncios en la mayoría del contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Quiénes califican para recibir el beneficio

El acceso a YouTube Premium Lite a través de Google AI Pro tiene requisitos precisos. El usuario debe:

Ser mayor de 13 años (o la edad mínima aplicable en su país).

Contar con un plan individual de Google AI Pro —mensual, anual o gestionado por un tercero— en estado activo y pago. Los usuarios en período de prueba no califican hasta que su suscripción se convierta en paga.

Ser el administrador del grupo familiar, en caso de contar con un plan familiar. Los demás integrantes del grupo no reciben el beneficio y pueden seguir viendo anuncios.

Los planes Google One de 5 TB y 10 TB también están incluidos dentro de la elegibilidad, según indica Google en su página de soporte.

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Google AI Pro ya incluye YouTube sin anuncios en más de 40 países. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Cómo se activa y qué ocurre si el usuario ya tiene YouTube Premium

La activación es automática. Google no requiere ningún paso manual: una vez que el usuario cumple con los requisitos, el plan Lite se habilita de forma directa en su cuenta.

Sin embargo, hay un caso en el que el beneficio no se activa de inmediato: si el usuario ya tiene una suscripción independiente de YouTube Premium o YouTube Premium Lite activa.

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En ese caso, la suscripción existente continúa sin cambios y Google no la cancela de forma automática. Si el usuario decide cancelar su plan independiente, el YouTube Premium Lite incluido en Google AI Pro se activa de manera inmediata.

Gemini Advanced es el nombre anterior de lo que hoy se llama Google AI Pro. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si el pago de la suscripción falla, Google otorga un período de gracia de tres días antes de suspender los beneficios.

Limitaciones de combinación y uso compartido

El plan Lite incluido en Google AI Pro no es compatible con otras promociones de Google One ni con períodos de prueba activos.

Tampoco se puede compartir con los integrantes del grupo familiar: solo el administrador del plan accede a la experiencia sin anuncios.

Los suscriptores gestionados por terceros reciben el beneficio de forma automática, pero no pueden actualizar a YouTube Premium completo a través de Google One.

Para obtener el plan completo, deben adquirirlo por separado, ya sea directamente con Google o con el proveedor externo que gestiona su suscripción.