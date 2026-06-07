República Dominicana

Elevan alerta amarilla para 12 provincias de República Dominicana debido al paso de una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias mantuvo la vigilancia en otras 12 demarcaciones ante un patrón atmosférico adverso, con aguaceros variables, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones

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Vista lateral de una persona con camisa vaquera y paraguas negro, cruzando un paso de cebra bajo una lluvia intensa en una calle concurrida.
República Dominicana permanece en alerta amarilla por las fuertes lluvias provocadas por una vaguada sobre la isla caribeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevamente República Dominicana se encuentra en alerta amarilla debido a las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas por el paso de una vaguada sobre la isla caribeña, las autoridades han elevado la alarma para 12 provincias mientras que mantienen vigilancia en otras 12.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene los niveles de alerta en gran parte del país porque las condiciones atmosféricas continúan siendo adversas. La presencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, junto a una onda tropical situada al sur del territorio nacional, genera lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento en varias regiones. Ante este escenario, las autoridades advierten sobre el riesgo de crecidas en los cuerpos de agua como ríos, arroyos, cañadas así como inundaciones urbanas y repentinas que pueden afectar a comunidades vulnerables.

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El COE elevó la alarma para 12 provincias y mantiene otras 12 bajo alerta verde por las condiciones atmosféricas adversas. (Foto cortesía COE)
El COE elevó la alarma para 12 provincias y mantiene otras 12 bajo alerta verde por las condiciones atmosféricas adversas. (Foto cortesía COE)

Las zonas en las que se ha declarado alerta amarilla son consideradas de alto riesgo por la posibilidad de desbordamientos y acumulación de agua en áreas urbanas y rurales. El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo están entre las demarcaciones más vigiladas, ya que concentran una alta densidad poblacional. Las lluvias han causado afectaciones principalmente en el transporte, el acceso a servicios básicos y la movilidad.

Provincias bajo alerta amarilla:

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

Peravia

San Pedro de Macorís

Barahona

Santiago Rodríguez

Santiago

Puerto Plata

Valverde

Monte Cristi

Dajabón

Bandera de República Dominicana ondeando bajo un cielo oscuro con lluvia, mientras grandes olas rompen contra la costa rocosa en un día de tormenta.
La vaguada y una onda tropical al sur del territorio nacional generan lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Provincias bajo alerta verde:

  • Sánchez Ramírez
  • María Trinidad Sánchez
  • Monseñor Nouel
  • Hato Mayor
  • Pedernales
  • La Vega
  • San José de Ocoa
  • La Romana
  • Azua
  • El Seibo
  • Duarte
  • Samaná

La alerta verde implica vigilancia constante y preparación para eventuales emergencias. El COE ha señalado que el monitoreo se mantendrá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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Dajabón se queda sin energía en medio de las fuertes lluvias

Las intensas lluvias de la tarde del sábado provocaron la interrupción del suministro eléctrico en diversas comunidades fronterizas de Dajabón. Los municipios de Loma de Cabrera y Restauración, junto a los distritos municipales de Santiago de la Cruz y Capotillo, quedaron sin energía eléctrica, según reportes de residentes de la zona. La falta del servicio ocurrió mientras persistían precipitaciones intensas, ráfagas de viento y nubosidad densa sobre la región.

El corte de energía generó preocupación entre las familias, que permanecieron atentas a la evolución del clima y a las acciones de respuesta de las autoridades. Hasta el momento, las instituciones responsables no han ofrecido detalles sobre la magnitud de las averías ni un estimado de cuándo podría restablecerse el servicio eléctrico. En ese contexto, las comunidades afectadas enfrentaron dificultades para comunicarse y acceder a recursos básicos durante las horas críticas del evento atmosférico.

Calle inundada por lluvia en República Dominicana. Coches avanzan y personas caminan con paraguas. Un cartel indica "PRECAUCIÓN INUNDACIONES".
El COE advirtió sobre crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas y repentinas en comunidades vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones a la población

El COE pidió a la población seguir informada a través de los boletines oficiales y cumplir las instrucciones de los organismos de protección civil. Las autoridades recordaron que las personas que residen en zonas vulnerables, especialmente aquellas cercanas a ríos, arroyos y cañadas, deben tomar precauciones ante el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas. También reiteraron la importancia de evitar cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y no utilizar balnearios ubicados en las provincias bajo alerta mientras persista la inestabilidad climática.

Las instituciones de emergencia mantienen el monitoreo y la coordinación con los gobiernos locales para responder ante cualquier situación que ponga en peligro a la población.

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