Emoción desbordada cuando el Indio Solari “apareció” en el escenario: el llanto de los fans en su canción de despedida

Devastados por la muerte de su líder, la banda decidió subir al escenario en Comodoro Rivadavia. a interpretar "Encuentro con un ángel amateur" y emocionaron al público con la "aparición" del Indio Solari en la pantalla (X)

El impacto de la noticia recorrió el país entero en cuestión de minutos: el Indio Solari murió a los 77 años este viernes y la conmoción se sintió en cada rincón del mundo del espectáculo. Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes y homenajes, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado llegaban a Chubut con el peso de la tristeza a cuestas. El dolor era visible en los rostros de los músicos, pero la decisión estaba tomada: el show en Comodoro Rivadavia seguiría adelante como un homenaje, transformando la pena colectiva en un ritual multitudinario, con la interpretación de “Encuentro con un ángel amateur”.

El Predio Ferial de Comodoro Rivadavia se transformó desde temprano en un punto de encuentro para miles de seguidores que, a fuerza de banderas, camisetas y lágrimas, le dieron forma a una vigilia popular. Más de siete mil personas ocuparon cada rincón del predio, mientras afuera, otros cientos buscaban seguir el show de alguna manera. Sabiendo del peso de la jornada, la banda habilitó una transmisión gratuita a través de su canal de YouTube, extendiendo la ceremonia a cientos de miles de fanáticos conectados desde sus casas, bares y plazas. El número fue contundente: más de 230.000 espectadores en simultáneo, multiplicando la mística de ese pogo patagónico.

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La noche avanzó entre emociones desbordadas. El primer gran momento se vivió apenas los nueve integrantes de Los Fundamentalistas subieron al escenario. Había algo distinto en la energía: los rostros marcados, los ojos brillosos, la voz quebrada de más de uno y la necesidad de compartir ese dolor con el público. No hicieron falta palabras para entender lo que estaba pasando; las lágrimas y los gestos decían todo. El público acompañó, devolviendo coros, aplausos y un respeto absoluto.

El tecladista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Pablo Sbaraglia, se emocionó recordando al Indio Solari (Captura de video)

Sin embargo, el momento de máxima intensidad llegó a mitad del show, cuando la banda encaró “Encuentro con un ángel amateur”. En ese instante, el Indio apareció en las pantallas gigantes, regalando una interpretación cargada de simbolismo. La letra, que repite “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”, ocupó el aire como una confesión, un mensaje directo sobre el ocaso y la renuncia a los grandes rituales multitudinarios. La emoción fue palpable, especialmente cuando el plano se detuvo en Pablo Sbaraglia, el tecladista, que no pudo contener el llanto. Fue una postal cruda, el reflejo de una banda y un público despidiendo a su referente.

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Vale recordar que “Encuentro con un ángel amateur”, escrita por el propio Solari y presentada junto a Los Fundamentalistas, es considerada por muchos una suerte de testamento artístico. El tema, estrenado en un concierto virtual en Villa Epecuén en abril de 2021, pone en palabras la despedida y el balance de toda una vida. “Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar”, canta el Indio, en una metáfora directa sobre la certeza del final y la aceptación de la muerte como parte del recorrido. Ese mismo espíritu atraviesa la apertura del tema, cuando dice: “Empiezo por el final, terminaré en el principio”.

La emotiva "aparición" del Indio Solari en la pantalla gigante durante el concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado provocó un estallido de alegría y llanto entre los asistentes (Captura de video)

El momento del concierto fue un estallido de emoción. Mientras la banda lo daba todo en medio de su tristeza por la muerte de Solari, el público respondió entre lágrimas y sonrisas, y la sensación de duelo colectivo se transformó por un instante en gratitud, en reconocimiento y en la certeza de que la leyenda del cantante no termina con la noticia de su partida.

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Comodoro Rivadavia fue testigo de una noche que no será olvidada. No solo por el dolor de la ausencia, sino por la fuerza de una comunidad que supo transformar la tristeza en homenaje. Y porque, aunque el Indio ya no esté físicamente, su historia y su voz seguirán girando una y otra vez, allí donde la música sea sinónimo de resistencia, emoción y memoria.