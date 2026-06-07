Panamá

Un fallecido y 18 afectados con fiebre y síndrome cardiopulmonar por hantavirus en Panamá

Se investiga a otro paciente que tuvo contacto estrecho con una joven de 19 años previamente afectada por la enfermedad

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De la familia Cricetidae, el roedor conocido como de "cola larga" es el transmisor del hantavirus. (MINSA)
De la familia Cricetidae, el roedor conocido como de "cola larga" es el transmisor del hantavirus. (MINSA)

En lo que va del 2026 el hantavirus ha dejado en Panamá una defunción y 18 casos, de los cuales nueve corresponden al síndrome cardiopulmonar por hantavirus e igual cantidad por fiebre por hantavirus.

El deceso se dio en un ciudadano de 42 años que realizaba actividades agropecuarias en una finca ubicada en el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas.

Además del caso fatal, se investiga a otro paciente que tuvo contacto estrecho con una joven de 19 años previamente afectada por la enfermedad, dijo Yelkys Gill, directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Añadió que la situación ha motivado el fortalecimiento de las labores de búsqueda, monitoreo y seguimiento de contactos.

En esa área las autoridades de salud confirmaron la presencia del roedor transmisor del hantavirus, por lo que llamó a la población a extremar las medidas de higiene y prevención.

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Autoridades recomiendan la limpieza de los alrededores para evitar presencia del ratón transmisor. (MINSA)
Autoridades recomiendan la limpieza de los alrededores para evitar presencia del ratón transmisor. (MINSA)

Debido a esta situación los equipos de salud informaron que se trasladaron al distrito de Montijo para adelantar visitas de campo, coordinar con autoridades locales, representantes comunitarios, líderes de la zona y centros educativos, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y control.

En la zona realizaron una inspección técnica en una escuela del lugar, donde evaluaron las condiciones del entorno escolar y se dieron recomendaciones para reducir la presencia de roedores.Se coordinó con autoridades locales para reforzar estrategias interinstitucionales y la sensibilización comunitaria.

Reiteraron a la ciudadanía la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general o dificultad respiratoria, ya que la atención temprana puede contribuir a mejorar el pronóstico de los pacientes.

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El hantavirus en la nación canalera se manifiesta en dos formas clínicas: la fiebre por hantavirus, que suele ser leve y presenta síntomas como fiebre y cefalea, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una forma más grave que requiere atención médica especializada, explicó en su momento Héctor Gonzalo Cedeño, epidemiólogo del Ministerio de Salud.

La variante Choclo, que no se transmite de persona a persona, es la que circula en el país.

En la comunidad de Montijo, donde se dio la primera muerte por hantavirus, funcionarios inspeccionaron el área. (MINSA)
En la comunidad de Montijo, donde se dio la primera muerte por hantavirus, funcionarios inspeccionaron el área. (MINSA)

Entre 2000 y 2025 el país registró 450 casos de la enfermedad producida por el ratón conocido como de “cola larga”, con 62 defunciones, estadística que de acuerdo a las autoridades de salubridad representa una letalidad de 13.5%.

Durante ese periodo los casos se concentraron en las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera, dijeron desde el Ministerio de Salud.

A nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada año se registran al menos 10.000 infecciones por hantavirus, aunque la cifra podría superar las 100.000. La mayoría de los casos, según el organismo de Salud, se registran en Asia y Europa.

Los hantavirus son virus zoonóticos que infectan de forma natural a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos.

La infección en las personas puede provocar una enfermedad grave y, con frecuencia, la muerte, aunque las enfermedades varían según el tipo de virus y la ubicación geográfica, indica la OMS.

Captura de ratones en el campo para prevenir el hantavirus. (MINSA)
Captura de ratones en el campo para prevenir el hantavirus. (MINSA)

Si bien no existe un tratamiento específico que cure las enfermedades causadas por hantavirus, manifiesta la organización,la atención médica de apoyo en las primeras etapas es fundamental para mejorar la supervivencia y se centra en un estrecho seguimiento clínico y en el tratamiento de las complicaciones respiratorias, cardíacas y renales.

La prevención depende en gran medida de reducir el contacto entre las personas y los roedores infectados.

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