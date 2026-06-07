Lali cerró su primer show en River con “el pogo más grande del pop” en homenaje al “Indio” Solari

Lali Espósito aprovechó el final de su presentación en el estadio de River Plate para homenajear al mítico artista, que murió a los 77 años, haciendo sonar los acordar del famoso tema Ji Ji JI de los Redonditos de Ricota

La primera presentación de Lali Espósito como artista principal en el estadio de River Plate ya había ingresado en la historia por la magnitud de su convocatoria, la calidad de su producción y la presencia de invitados internacionales de primer nivel. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó sobre el final del espectáculo, cuando la cantante decidió rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música argentina: el “Indio” Solari, el mítico artista que murió el pasado viernes a los 77 años y que este domingo cientos de miles de fanáticos despedirán en Avellaneda.

Ante un Monumental colmado y en medio de una atmósfera cargada de emoción, Lali volvió su mirada hacia la historia del rock nacional para despedirse de su público con un tributo que sorprendió y conmovió a miles de personas. La artista fusionó su canción “No me importa” con “Ji Ji Ji”, el himno indiscutido del repertorio ricotero, mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

PUBLICIDAD

La reacción fue inmediata. Miles de fanáticos comenzaron a saltar al ritmo del clásico que convirtió al pogo en una verdadera marca registrada de la cultura popular argentina. La escena fue tan impactante como simbólica: el estadio que durante décadas recibió a los grandes nombres del rock y el pop nacional vibraba ahora con la unión de dos generaciones y dos universos musicales aparentemente distintos, pero profundamente conectados.

“Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó Lali desde el escenario, generando una ovación que se extendió durante varios minutos.

Lali Espósito cumplió su sueño de presentarse en River Plate y compartió escenario con Kylie Minogue en el estadio Monumental (Crédito: RSFOTOS)

El tributo tuvo una carga emocional especial debido al reciente fallecimiento del músico, considerado una de las figuras más trascendentes de la historia del rock argentino. Pero además funcionó como una especie de devolución afectiva hacia quien años atrás había tenido palabras de admiración para la cantante.

PUBLICIDAD

En una declaración que quedó grabada en la memoria de sus seguidores, el Indio Solari había destacado el fenómeno de Lali definiéndola como “esa muchachita que llena estadios”, una frase que con el paso del tiempo terminó adquiriendo carácter profético. Este fin de semana, frente a más de 80 mil personas, la artista materializó aquella definición al convertirse en una de las pocas mujeres argentinas capaces de encabezar un show de semejante magnitud en River Plate.

Por eso, el homenaje no solo estuvo atravesado por la admiración musical, sino también por el reconocimiento mutuo entre dos artistas pertenecientes a generaciones diferentes, pero unidos por una misma capacidad de convocar multitudes.

PUBLICIDAD

Después de años de expectativa, Lali Espósito cumplió su sueño de presentarse en River Plate

Los guiños al Indio comenzaron antes del show

La conexión entre Lali y el universo ricotero ya había quedado en evidencia durante las horas previas al recital. Mientras ultimaba detalles para sus dos presentaciones históricas en River, la cantante compartió imágenes desde el estadio que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores.

Las fotografías, difundidas a través de las redes sociales y también compartidas por su pareja, Pedro Rosemblat, mostraban a la artista posando sobre el escenario con un buzo negro especialmente intervenido para la ocasión.

PUBLICIDAD

La prenda incluía una ilustración inspirada en el imaginario visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En la espalda podía leerse la frase “Mi genio amor”, título de una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Solari. Debajo aparecían impresas las fechas de sus conciertos en River Plate: 6 y 7 de junio de 2026.

Lali Espósito cantó junto a Kylei Minogue en su show en River Plate (Crédito: RSFOTOS)

El homenaje se completaba con otra referencia que no pasó desapercibida para los fanáticos: la frase “En este día y cada día”, tomada de la letra de “Ya nadie va a escuchar tu remera”, uno de los clásicos incluidos en el legendario álbum Oktubre.

PUBLICIDAD

Para quienes siguen la carrera de Lali desde hace años, estos guiños no resultaron sorprendentes. La cantante manifestó en reiteradas oportunidades su admiración por la obra del Indio Solari e incluso llegó a interpretar en vivo versiones de “Vencedores vencidos”, demostrando una cercanía artística con un repertorio que tradicionalmente parecía alejado del universo pop.

Una noche de estrellas en el Monumental

El homenaje al Indio fue uno de los puntos más emotivos de una noche repleta de momentos memorables. A lo largo de más de dos horas de show, Lali repasó los grandes éxitos de su carrera acompañada por una puesta en escena de nivel internacional.

PUBLICIDAD

La gran sorpresa llegó cuando apareció sobre el escenario la estrella australiana Kylie Minogue. La artista fue recibida con una explosión de entusiasmo por parte del público y compartió junto a Lali versiones de “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”.

La estrella del pop argentina invitó a la australiana en su primer show en River

La química entre ambas quedó reflejada tanto en el escenario como en los momentos de humor que compartieron frente al público. Incluso hubo una referencia al recordado video viral protagonizado por la cantante argentina cuando Minogue señaló a Lali y lanzó un cómplice “I love she”, despertando risas y aplausos entre los asistentes.

PUBLICIDAD

Otro de los invitados destacados fue Duki, quien se sumó para interpretar “Plástico”, una colaboración que simboliza el creciente diálogo entre el pop y la música urbana argentina. La presencia del referente del trap reafirmó el carácter transversal de un espectáculo que reunió distintas generaciones y estilos musicales bajo una misma celebración.

Una despedida que quedará en la memoria

Aunque la noche estuvo marcada por el despliegue visual, las coreografías y las grandes colaboraciones, el cierre dedicado al Indio Solari terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto.

PUBLICIDAD

El cierre dedicado al Indio Solari terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto

La imagen de miles de personas haciendo pogo en River mientras sonaba “Ji Ji Ji” y las pantallas recordaban al histórico líder de Los Redondos sintetizó el espíritu de una velada que trascendió las etiquetas musicales.

En el escenario más importante de su carrera, Lali eligió cerrar mirando hacia una de las figuras más grandes de la música argentina. Y en ese gesto encontró una forma de unir pasado y presente, rock y pop, memoria y celebración.

Una despedida emotiva, respetuosa y profundamente argentina para una leyenda cuya huella continúa atravesando generaciones.