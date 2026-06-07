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Honduras apuesta por la experiencia brasileña para transformar su producción agropecuaria

La alianza estratégica con Brasil busca impulsar la modernización del sector agropecuario mediante diversas herramientas.

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El sector agropecuario de Honduras sostiene a miles de familias y aporta exportaciones con productos como café, palma africana, banano, melón y camarón. (Honduras).EFE/Germán Reyes
El sector agropecuario de Honduras sostiene a miles de familias y aporta exportaciones con productos como café, palma africana, banano, melón y camarón. (Honduras).EFE/Germán Reyes

Honduras anunció una alianza de cooperación con Brasil para impulsar la transformación del sector agropecuario mediante acceso a tecnología, innovación e investigación aplicada. El acuerdo fue abordado en una reunión entre autoridades de ambos países y prevé capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos para el campo hondureño.

La colaboración contempla la participación de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). La iniciativa busca aprovechar la experiencia brasileña para mejorar la productividad del campo hondureño y generar nuevas oportunidades de crecimiento para productores.

El acuerdo fue tratado durante una reunión entre el secretario de la Presidencia Juan Carlos García y el secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cléber Soares, quienes analizaron mecanismos de cooperación técnica para fortalecer las capacidades productivas de Honduras.

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El peso del agro en Honduras

El sector agropecuario sigue siendo uno de los pilares de la economía hondureña. Miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería, mientras que productos como café, palma africana, banano, melón y camarón representan una fuente de exportaciones y de divisas para el país.

La cooperación con Brasil incluye agricultura tropical, innovación productiva, investigación aplicada, manejo sostenible de recursos naturales y adaptación al cambio climático. (Foto: Archivo)
La cooperación con Brasil incluye agricultura tropical, innovación productiva, investigación aplicada, manejo sostenible de recursos naturales y adaptación al cambio climático. (Foto: Archivo)

El agro hondureño enfrenta efectos de fenómenos climáticos extremos, períodos prolongados de sequía, inundaciones, plagas y variaciones en los mercados internacionales, factores que han puesto a prueba la capacidad de los productores para mantener e incrementar sus niveles de producción.

Ante ese escenario, las autoridades consideran que la incorporación de conocimiento técnico especializado y nuevas tecnologías puede aumentar la competitividad del sector y fortalecer su capacidad de respuesta frente a los cambios ambientales y económicos.

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Qué incluye la cooperación con Brasil

Como parte de la cooperación, técnicos hondureños tendrán acceso a programas de capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo rural.

El acuerdo entre Honduras y Brasil prevé capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos para el campo hondureño.
El acuerdo entre Honduras y Brasil prevé capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos para el campo hondureño.

Entre ellas figuran la agricultura tropical, la innovación productiva, la investigación aplicada, el manejo sostenible de recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

Brasil ha desarrollado avances en productividad agrícola gracias a la combinación de investigación científica, innovación tecnológica y políticas orientadas al fortalecimiento de las capacidades de los productores.

Las autoridades hondureñas esperan que este intercambio permita identificar prácticas exitosas que puedan adaptarse a las condiciones locales, para mejorar los rendimientos de los cultivos, optimizar el uso de recursos y promover una producción más sostenible.

La estrategia del Gobierno hondureño

La cooperación también podría abrir oportunidades para fortalecer cadenas productivas, fomentar la innovación en el sector rural y promover una agricultura con mayor valor agregado, capaz de responder a las exigencias de los mercados nacionales e internacionales.

De acuerdo con el Gobierno, esta alianza forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Nasry Asfura para posicionar al agro como uno de los principales motores del desarrollo económico nacional. La visión contempla aumentar la productividad, generar más empleo en las zonas rurales, fortalecer la seguridad alimentaria y crear condiciones que permitan elevar la calidad de vida de las familias vinculadas al campo.

Las relaciones entre Honduras y Brasil han estado marcadas por diversos esfuerzos de cooperación técnica y diplomática que han permitido el intercambio de experiencias en sectores estratégicos para el desarrollo. En el ámbito agropecuario, Brasil ha sido reconocido como un referente regional por sus avances en investigación, productividad y aprovechamiento de tecnologías aplicadas al campo, factores que han despertado el interés de varios países latinoamericanos, incluido Honduras.

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