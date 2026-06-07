Epic Games Store: consigue gratis dos juegos de rol y estrategia por tiempo limitado

Epic Games Store regala Rogue Waters y Songs of Conquest hasta el 11 de junio de 2026 (Foto: Epic Games)

Epic Games Store vuelve a captar la atención de los gamers con su promoción semanal de juegos gratuitos, esta vez regalando dos títulos destacados de rol y estrategia: Rogue Waters y Songs of Conquest.

La oferta, válida hasta el jueves 11 de junio de 2026, permite a los usuarios reclamar ambos juegos y conservarlos en sus cuentas para siempre, sin necesidad de realizar ningún pago. Esta iniciativa refuerza la posición de Epic como una de las plataformas digitales más atractivas para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar.

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La relevancia de estas promociones va más allá del ahorro: marcan una nueva tendencia en la distribución de videojuegos, facilitando el acceso a títulos independientes y de calidad, y permitiendo a los jugadores experimentar con géneros y mecánicas innovadoras.

Cuáles son los juegos gratuitas de Epic Games Store

Rogue Waters invita a los jugadores a ponerse en la piel del capitán Cutter, un pirata que navega en busca de poder y venganza en un universo gobernado por la estrategia por turnos. El juego combina combates navales, abordajes cuerpo a cuerpo y la gestión de una tripulación que debe ser cuidada y mejorada para sobrevivir.

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Entre las mecánicas más atractivas destacan la posibilidad de reforzar el barco, usar cañones contra enemigos y recurrir a criaturas marinas legendarias durante las batallas. Cada decisión cuenta y el manejo de recursos es fundamental para avanzar en un mundo plagado de desafíos y peligros.

Songs of Conquest transporta a los jugadores a una aventura de estrategia por turnos inspirada en los clásicos de los años noventa. Lidera a los Wielders, levanta ejércitos, emplea magia antigua y expande tu reino mediante la recolección de recursos, investigación y construcción de ciudades.

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El título destaca por sus mapas generados tanto a mano como de forma aleatoria, campañas narradas por bardos, y un editor interno que permite crear y compartir escenarios. Songs of Conquest ofrece modos en solitario, cooperativo y multijugador, lo que garantiza horas de contenido variado y competitivo para todo tipo de jugadores.

Cómo reclamar los juegos gratis: guía paso a paso

Aprovechar la promoción de Epic Games Store es sencillo, incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales:

Crear una cuenta o iniciar sesión: Ingresa a store.epicgames.com y regístrate con tu correo electrónico, o accede con tu cuenta existente. Explorar la tienda: Busca la sección “Tienda” y localiza los juegos destacados como gratuitos. Seleccionar y reclamar: Haz clic en el juego, verifica que el precio sea “0” y pulsa “Obtener”. Completa el proceso sin ingresar datos de pago. Añadir a la biblioteca: El título quedará almacenado en tu cuenta de forma permanente, incluso si lo desinstalas más adelante. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión, accede a tu biblioteca y selecciona el juego que desees instalar.

Antes de instalar, revisa los requisitos técnicos para asegurar la compatibilidad con tu equipo y garantizar la mejor experiencia de juego.

Ventajas del modelo digital y la estrategia de Epic

Obtener juegos gratis en Epic Games Store permite a los usuarios descubrir propuestas originales y apoyar a desarrolladores independientes. El formato digital facilita descargas rápidas, actualizaciones automáticas y acceso global, aunque implica que la propiedad depende de la cuenta y las políticas de la plataforma. No existe la posibilidad de revender los títulos ni de acceder a ellos si la cuenta es suspendida, pero la oportunidad de probar lanzamientos reconocidos y experimentar novedades sin costo es un atractivo innegable.

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Participar en las promociones de Epic Games Store es una forma inteligente de mantener la biblioteca actualizada, experimentar con géneros variados y disfrutar del entretenimiento digital sin coste. La tienda se consolida como referente para quienes buscan variedad, creatividad y acceso global en el mundo de los videojuegos para PC. Mantente atento a las próximas ofertas y no dejes pasar la oportunidad de reclamar los títulos gratuitos que la plataforma ofrece cada semana.