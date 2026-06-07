Economía

En Agroactiva, el Banco Nación recibió solicitudes de crédito por casi USD 12.000 millones

La cifra superó en 78% los requerimientos de la edición 2025. En cuatro días la entidad emitió casi 19.000 certificados para maquinaria agrícola, nueva y usada

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Inhouse BNA
Agroactiva 2026 vuelve a reunir a los principales actores de la cadena agroindustrial argentina (Leonardo Galletto)

En la reciente edición de Agroactiva, el Banco de la Nación Argentina (BNA), uno de los auspiciantes del evento, alcanzó muy buenos resultados en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord de volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial, uno de los puntales de la recuperación económica basada en la inversión a la que apuesta el gobierno.

“En los cuatro días de la muestra, el Banco Nación emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas, por un monto USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes significa un incremento del 78% respecto al volumen operado en la Agroactiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola”, señaló la entidad en un comunicado.

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Comercio exterior y maquinaria agrícola

Además, precisó que en materia de comercio exterior se registraron 361 solicitudes de financiamiento por un total de 534 millones de dólares, “lo que refleja el interés de las empresas en herramientas destinadas a impulsar las exportaciones y el desarrollo de los negocios internacionales”.

Para la entidad presidida desde diciembre del año pasado por Darío Wasserman, los resultados “ratifican el compromiso del Banco Nación con el desarrollo del sector agroindustrial, profundizando su rol como socio financiero clave del sistema productivo”.

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Ya en la previa del evento, el Banco Nación había informado que durante 2025 alcanzó un récor de financiamiento al sector agro-industrial, con desembolsos por USD 6.500 millones. De hecho, una de cada tres máquinas agrícolas comercializadas durante el año pasado fue financiado por la entidad.

Valtra - Agroactiva 2025 - Solo para uso de InHouse
Agroactiva se caracteriza por la presentación y demostración de maquinaria e implementos para aumentar la productividad agrícola

Durante la exposición, el Banco Nación también presentó una línea de financiamiento destinada a la adquisición de equipos con condiciones especialmente competitivas. “La principal oferta es en dólares a tasa cero y cinco años para la compra de maquinaria agrícola. Y también tenemos diferentes tipos de tasas de acuerdo con la provincia donde el productor esté radicado: empiezan en el 12% y terminan en el 18%”, señaló durante el desarrollo de la misma Gastón Álvarez, gerente general de la entidad.

El ejecutivo también remarcó el cambio de escenario que atraviesa el sector en materia financiera: “Si pensábamos en una Argentina hace tres años que en la Agroactiva del 2026 íbamos a estar lanzando tasa cero a cinco años, decíamos que estábamos locos”.

Propuesta comercial y acuerdos del lado de la oferta

La propuesta comercial del banco también incluyó acuerdos con fabricantes, concesionarias y gobiernos provinciales para ampliar el acceso al crédito y mejorar las condiciones de financiamiento para la compra de maquinaria, insumos y otros bienes destinados a la producción.

La presencia del gobierno en el evento, en el que los productores pueden interiorizarse del funcionamiento y utilidad de nuevos implementos y maquinarias y servicios con demostraciones prácticas por parte de los fabricantes y proveedores, estuvo representada por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Sergio Iraeta.

Iraeta, que ya en el evento de Maizar, la semana previa, había pedido a los productores y empresarios del sector que pongan “onda” y reconozcan la importancia de anuncios como el cronograma de baja de retenciones que ya había hecho el presidente Javier Milei, en Agroactiva volvió sobre el tema de las retenciones y de la prisa que exigen algunos productores y políticos, que llegan a plantear incluso su completa y pronta eliminación, señaló “más vale trote que llegue que galope que canse”, a lo que ayer Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, el dirigente rural más cercano al gobierno, respondió positivamente al señalar que la actual conducción ruralista “ve el vaso medio lleno” y que es cierto, como dijo Iraeta en Agroactiva, que “con el trote se llega muy lejos”.

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