Un setlist de despedida: estas fueron las canciones que cantaron Los Fundamentalistas en homenaje al Indio

En medio de la tristeza por la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron homenajearlo con un show a puro música y emoción

La tristeza todavía se siente pesada en el aire después de la muerte del Indio Solari, que falleció este viernes a los 77 años y dejó un vacío irremplazable en la música argentina. Su partida movilizó a fanáticos y colegas, quienes no tardaron en llenar las redes de homenajes, recuerdos, fotos y frases que dan cuenta del enorme legado que supo construir a lo largo de décadas. Pero el duelo también se vivió sobre el escenario: este sábado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron no cancelar su presentación en el predio ferial de Comodoro Rivadavia. La noche se transformó en un tributo colectivo, atravesado por la emoción, la gratitud y la necesidad de despedir al cantante como solo el rock argentino sabe hacerlo.

La decisión de seguir adelante con el show previsto anteriormente se sintió como una declaración de principios. Más de siete mil personas coparon el predio, pintando la noche de banderas, abrazos y lágrimas. Desde el primer instante, la emoción dominó el ambiente: los músicos se abrazaron antes de empezar y se quebraron frente a la ovación del público, mientras en la pantalla gigante se proyectaba la silueta del Indio, en una postal inolvidable. La transmisión gratuita por YouTube permitió que más de 230 mil espectadores en simultáneo acompañaran el recital desde distintos rincones del país y del mundo, multiplicando el alcance de la despedida.

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El setlist fue un recorrido completo por la obra de Solari y la historia de la banda. La noche abrió con “Pedía siempre temas en la radio”, seguida de “Un ángel para tu soledad”, y la energía se mantuvo intacta con “Yo caníbal”, “Todos a los botes!”, “Tomasito” y “Divina TV Führer”. La emoción fue creciendo tema tras tema: “Todo preso es político”, “Nike es la cultura”, donde la voz y la imagen del Indio guiaron la interpretación, “Adieu! Bye Bye! Aufwiedersehen!” y “¿Por qué será que Dios no me quiere?” marcaron uno de los primeros picos emotivos de la noche.

La imagen muestra la aparición del Indio Solari en pantalla gigante durante un concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, generando emoción entre el público. (Captura de video)

En el tramo central del show, Los Fundamentalistas continuaron el homenaje con “El infierno este encantador”, “Pastillas”, “Ruegos en octubre” y “Rock para el negro Atila”, mientras la multitud acompañaba cada estrofa y cada acorde con el corazón en la mano. Las emociones se renovaron con “Ya nadie va a escuchar tu remera”, “Blues de la artillería”, “Etiqueta negra” y “El tesoro de los inocentes”, donde las voces quebradas de los músicos y los gritos del público se fundieron en un mismo sentimiento.

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La llegada de “Encuentro con un ángel amateur” marcó el clímax absoluto de la noche. En ese instante, la figura del Indio apareció en video para interpretar una de sus canciones más profundas e introspectivas. El silencio se apoderó del predio, solo interrumpido por las lágrimas de músicos y fanáticos, hasta que la ovación masiva llenó el ambiente de gratitud. “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando” resonó como una despedida definitiva, mientras la referencia a “Solo me falta saber la fecha y el lugar” terminó de sellar la mística en torno al artista.

En homenaje al Indio Solari tras su muerte, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado interpretaron "Jijiji" en su show en Comodoro Rivadavia (X)

El show siguió con “Mimí mambó”, “Vendavales vencidos” y “Ese grito es aún de amor”, donde la entrega de Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita no pasó inadvertida. Cada integrante aportó su energía, su emoción y su respeto en una noche que quedará en la historia del rock nacional.

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Hacia el final, la lista de temas fue completándose con “Vencedores vencidos”, “El charro chino”, “La hija del fletero”, “Canción para naufragios” y “Mi genio amor”, que cerró el concierto en un clima de mezcla perfecta entre dolor y agradecimiento. En las redes sociales, miles de mensajes celebraron la entrega de la banda y el profesionalismo para sostener el show a pesar del golpe anímico. “Lo dieron TODO más de tres horas estando totalmente rotos… qué extraordinario valor, SON INMENSOS”, escribió una seguidora en Instagram, reflejando el sentir general.

En medio del vaivén de emociones por la despedida del Indio Solari, Luciana Palacios entonó las estrofas de "Todo un palo" junto a la banda (X)

Cada una de las canciones del repertorio, desde clásicos Ricoteros hasta las piezas más recientes del Indio en solitario, funcionó como un capítulo de despedida, un puente entre generaciones y un recordatorio de la huella imborrable que el Indio deja en la cultura popular. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con la compañía virtual y simbólica de su líder, ofrecieron un recital que fue mucho más que un show: fue una ceremonia de duelo y homenaje, un acto de amor multitudinario y la confirmación de que la leyenda sigue viva en la música, en la memoria y en el corazón de quienes supieron acompañarlo hasta el final.

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El público reacciona con emoción al ver al Indio Solari en las pantallas durante el concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, iluminado por las luces del escenario y de los celulares de la multitud. (Captura de video)

Así, la noche sin el Indio Solari fue una despedida multitudinaria, pero también una celebración de todo lo que representa: un legado que resiste la muerte y que seguirá latiendo, canción tras canción, en cada pogo y en cada ritual del rock argentino.