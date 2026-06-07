El exigente entrenamiento de Emilia Mernes antes de su próxima gira: “El camino fácil es para los mediocres”

Uno de sus último vlogs, Emilia Mernes le mostró a sus fanáticos cómo se prepara físicamente previo a sus performances en vivo (Youtube)

Emilia Mernes se convirtió en una de las voces más potentes y seguidas de la música pop actual, pero detrás de los shows multitudinarios y la energía que despliega en cada escenario, hay una rutina exigente, mucho esfuerzo físico y una disciplina que pocas veces se muestra. A más de una semana de su aparición en el show de Los Ángeles Azules en Buenos Aires, la cantante de 29 años decidió abrir una ventana a ese costado menos visible de su vida profesional y compartió con sus seguidores el detrás de escena de su entrenamiento. Fue a través de un vlog publicado en su canal de YouTube donde Emilia mostró, con honestidad y sin filtros, cómo se prepara para cada gira y por qué el gimnasio se volvió un espacio clave en su día a día.

“Bienvenidos. Van a ver mi proceso de preparación. A mí me gusta arrancar con muchísima anticipación. Este año arranco con mucha más aún. Así que van a ver un poco de todo y espero que disfruten este entrenamiento. Me gusta mostrarles todo lo que hago y todo el esfuerzo que hay detrás para lo que sería un próximo tour. Disfruten conmigo este entrenamiento y sufran también un poquito”, anticipó la artista, marcando el tono de lo que vendría a continuación.

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El video comienza con Emilia ingresando al gimnasio, vestida con ropa deportiva gris y zapatillas blancas, acompañada de su entrenador. Los primeros ejercicios la muestran en la zona de máquinas de remo, trabajando fuerza y resistencia. A continuación, se la pudo apreciar realizando rutinas de movilidad y estiramiento, fundamentales para evitar lesiones y preparar el cuerpo para la exigencia que demanda cada show.

La cámara la siguió de cerca mientras alterna entre ejercicios de piernas, trabajo con pesas y coordinación en escaleras de agilidad. En una de las secuencias, Emilia sostuvo mancuernas y ejecuta sentadillas profundas, concentrada y en silencio, mientras su entrenador la alienta desde el costado.

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Emilia llevando adelante su preparación física para su próxima gira musical (Captura de video)

La rutina no dio respiro. Para la cantante hubo tramos de trabajo aeróbico, sesiones de plancha y repeticiones en el suelo. Emilia alternó momentos de máxima concentración con pausas para hidratarse y compartir impresiones con sus seguidores. “Amores, yo sé que me extrañan y yo los extraño un montón los extraño”, dice la cantante en un momento del vlog, con la voz entrecortada y agotada por el esfuerzo físico. “Pero bueno, paciencia. Les prometo que estoy preparando algo muy lindo, algo con mucho amor, tratando de buscar mi mejor versión. Quiero entregarles lo mejor de mí, como siempre, pero ahora aún más”.

Las imágenes mostraron también la importancia del trabajo en equipo. Emilia estuvo acompañada en todo momento por su entrenador y el staff que la ayuda a registrar cada etapa del proceso. Juntos ajustan las rutinas, chequean la técnica y celebran cada avance. La cantante se tomó con humor los ejercicios más difíciles y no dudó en reírse de sí misma cuando alguna repetición no sale como esperaba. En uno de los fragmentos, se la vio haciendo estiramientos en el suelo, rodeada de colchonetas y otros deportistas que comparten el mismo espacio.

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En medio de su paso por el gimnasio, Emilia Mernes compartió sus ejercicios de agilidad con escalera, estiramientos en el suelo y levantamiento con kettlebell en diferentes espacios (Youtube)

Hacia el final del video, Emilia realizó ejercicios de coordinación y saltos, demostrando la variedad de movimientos que componen su rutina. La cámara se detiuvo en sus pies mientras realiza desplazamientos en escaleras de agilidad, en sus manos sujetando pesas, en los gestos de concentración y en las sonrisas que aparecen cuando termina una serie especialmente dura. El gimnasio, lejos de ser solo un lugar de esfuerzo, se conviertió en un espacio de disfrute, aprendizaje y autodescubrimiento.

El video no solo reveló el costado más humano y vulnerable de la artista, sino que también acerca a sus seguidores a la realidad de lo que implica estar al frente de una gira internacional. Cada show es el resultado de meses de trabajo silencioso, de madrugadas en el gimnasio y de la decisión de ir siempre un paso más allá. Mernes, con honestidad y transparencia, eligió mostrar el sacrificio detrás del brillo y el glamour, invitando a su comunidad a acompañarla en el camino hacia su mejor versión y a descubrir, juntos, lo que significa dejarlo todo en cada escenario.

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