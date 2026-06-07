Mercado de La Palma, Chalatenango: registro fotográfico de la nueva infraestructura comercial en El Salvador

El nuevo mercado municipal de La Palma, en Chalatenango Norte, busca beneficiar a más de 73,500 habitantes de la zona. El edificio cuenta con dos niveles y 85 locales comerciales para la venta de frutas, verduras, calzado, lácteos, carnes, medicinas y productos varios. La estructura fue reforzada con un sistema antisísmico y recibió mantenimiento para alargar su vida útil. El segundo nivel alberga 41 negocios, entre ellos opciones de ropa, calzado, pupuserías, comedores y snacks. El mercado dispone de áreas de mesas y bancas, sanitarios, administración, patio interno con jardineras y bodega. Entre las instalaciones técnicas se incluyen sistemas de bombeo de agua potable, alarma, extracción de humo, cisterna y trampa de grasas. Los pisos cuentan con recubrimiento epóxico ultrarresistente y el techo es termoacústico para reducir el ruido y el calor. El mercado dará servicio tanto a habitantes de La Palma como a residentes de otras localidades cercanas, como San Ignacio y Citalá. Este es el décimo mercado renovado que entrega la institución en el país. El proyecto forma parte de las más de 80 obras ejecutadas por la DOM en Chalatenango, que incluyen mejoramientos viales, centros escolares, unidades de salud y sistemas de electrificación.
Fotografías: Dirección de Obras Municipales (DOM)