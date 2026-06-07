Evita que el cargador se sobrecaliente y provoque incendios siguiendo estos pasos

Un descuido en el uso del cargador puede provocar una explosión y daños en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el aumento del uso y carga de dispositivos como celulares hay más preocupación por el sobrecalentamiento y los posibles riesgos de incendio. Así que evitar que un cargador se sobrecaliente y provoque un incendio requiere la adopción de medidas preventivas concretas.

Existen distintas acciones que pueden implementarse para reducir el riesgo de sobrecalentamiento. La selección del cargador, el estado de los cables, el espacio de carga y los hábitos de uso son factores claves para mantener la integridad de los dispositivos y evitar accidentes.

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Por qué es importante elegir un cargador original

Optar por un cargador certificado y de alta calidad resulta fundamental para minimizar los riesgos. De acuerdo con INIU, los cargadores económicos o genéricos suelen carecer de mecanismos de protección adecuados, lo que incrementa la probabilidad de fallas y sobrecalentamiento.

Los cargadores certificados y de marcas reconocidas cuentan con mecanismos de protección que limitan el peligro de fallas eléctricas y sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de productos de marcas reconocidas o que cuenten con certificaciones internacionales garantiza que el cargador haya pasado pruebas estrictas de seguridad.

Un cargador rápido, certificado y adaptado al tipo de dispositivo, como los cargadores USB-C o los modelos diseñados para iPhone, soporta mejor la gestión de energía y contribuye a mantener una temperatura estable.

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Además, la inversión en dispositivos originales reduce el riesgo de cortocircuitos y otros incidentes eléctricos. Según expertos, confiar en lo mejor representa una medida directa para proteger tanto el dispositivo como el entorno donde se utiliza.

Qué pasa si se usa el teléfono durante la carga

Es clave dejar el celular quieto cuando está conectado al cargador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo del teléfono mientras se encuentra conectado al cargador es una práctica que incrementa la temperatura del dispositivo y del propio cargador.

Jugar, ver vídeos o ejecutar aplicaciones exigentes mientras el teléfono carga, obliga al sistema energético a trabajar al máximo, lo que puede generar acumulación de calor y fallos en los componentes internos.

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Expertos sugieren limitar el uso del teléfono cuando se encuentra conectado, e incluso sugiere activar el modo avión para acelerar el proceso de carga y evitar la generación de calor excesivo.

Dónde conviene colocar el cargador mientras se usa

Colocar el cargador en superficies ventiladas y alejadas del sol favorece la disipación del calor y disminuye el riesgo de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del cargador influye directamente en su capacidad para disipar el calor. Utilizarlo sobre superficies suaves, como camas, sofás o alfombras, dificulta la ventilación y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.

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INIU sugiere elegir un lugar fresco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor, y asegurarse de que el cargador disponga de espacio suficiente para permitir la circulación del aire.

Asimismo, el ambiente afecta la eficiencia del dispositivo. Espacios cerrados o con poca ventilación favorecen el incremento de la temperatura durante la carga, así que situar el cargador en un espacio fresco y aireado es una acción sencilla que puede evitar daños irreversibles.

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Por qué se deben revisar los cables y el cargador con regularidad

La inspección periódica del cargador y los cables es una medida de prevención sugerida por fabricantes. Pequeñas muescas, deshilachados o dobleces pueden pasar inadvertidos, pero generan resistencia y calor adicional durante la carga.

Un cable deteriorado puede afectar el funcionamiento del aparato receptor de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro de los cables no solo afecta la eficiencia de la carga, sino que representa un riesgo de cortocircuito y de incendio. Por esta razón, realizar revisiones visuales y táctiles permite detectar daños a tiempo y actuar antes de que se produzca una falla mayor.

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Qué pasa si se cargan varios dispositivos con el mismo cargador

La práctica de conectar varios dispositivos a un solo cargador incrementa la demanda de energía y obliga al dispositivo a operar por encima de sus límites de diseño.

Se aconseja mantener la carga en un solo dispositivo por cargador, porque sobrecargar el adaptador puede elevar la temperatura y acelerar el desgaste interno.

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Seguir las instrucciones del fabricante y evitar el uso de adaptadores múltiples para cargar varios dispositivos a la vez es una pauta reiterada en los manuales de uso de las principales marcas.