¿Qué tan sólida es la acumulación de reservas?: el dato que mira el mercado, más allá de las compras del BCRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por alcanzar la meta de acumulación de reservas (Foto. Reuters)

En la última semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó la meta de compra de reservas de USD 10.000 millones que se fijó para este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero hubo cuestionamientos respecto al nivel de acumulación y sobre las maniobras que hizo el Tesoro Nacional con los pesos que se liberaron. Entre analistas de mercado también surgieron dudas sobre cómo continuará el nivel de compra en los próximos meses y la capacidad de retención por el ente monetario.

Si bien se festejó que a inicios de junio el BCRA ya haya cumplido con la meta de compra de reservas internacionales, hacia los meses que restan del año pretenden que la entidad consolide la acumulación para lograr la meta que el equipo económico acordó con el FMI y evitar un nuevo waiver (dispensa).

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El ente monetario, presidido por Santiago Bausili, sumó USD 9.756 millones hasta mayo y superó los USD 10.000 millones en los primeros días de junio -desde que al inicio del año anunció el cambio de la política cambiaria y de intervención en el mercado mayorista. Sin embargo, la totalidad de estos dólares no quedó en poder del organismo porque el Tesoro utilizó parte de estos fondos para atender pagos de vencimientos de deuda.

La totalidad de la compra de dólares hasta mayo no quedó en poder del BCRA porque el Tesoro utilizó parte de estos fondos para atender pagos de vencimientos de deuda

La consultora Analytica destacó: “Entre enero y mayo, el Tesoro empleó USD 3.866 millones provenientes de emisiones en el mercado local, la compra de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y adquisiciones al propio BCRA. Si se descuentan los pagos del Bopreal, por USD 1.267 millones, la acumulación efectiva de dólares hasta mayo llegó a USD 4.623 millones. Al sumar el repo con bancos por USD 3.000 millones en enero, la cifra acumulada ascendió a USD 7.623 millones“.

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El saldo de reservas creció de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.369 millones el 4 de junio (Foto: Reuters)

La evolución de las reservas internacionales brutas no reflejó de manera directa el impacto de las compras. El saldo creció de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.369 millones el 4 de junio, influido por variaciones en la cotización de activos como oro, encajes y yuanes, y por pagos de deuda del gobierno nacional y de provincias.

Analytica remarcó que, al inicio del programa, la compra de reservas no se tradujo en una acumulación inmediata porque el Tesoro utilizó esos dólares para enfrentar vencimientos de deuda. El panorama empezó a modificarse con la emisión de los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitió al Ministerio de Economía emplear esos dólares para reducir la presión sobre la autoridad monetaria y acelerar la acumulación. En mayo, el Banco Central adquirió USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones.

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De cara al segundo semestre

El equipo económico proyecta que la dinámica cambie en el segundo semestre del 2026. Según Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, la expectativa es que la acumulación de reservas se alinee con el ritmo de compras de la entidad a medida que avance el programa de refinanciamiento del Tesoro.

“A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”, sostuvo durante una presentación en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

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A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA (Werning)

La posibilidad de sostener las compras dependerá de los mecanismos de financiamiento. En julio, el Gobierno afrontará un pago por USD 4.300 millones a bonistas y se espera que gestione garantías ante organismos internacionales y nuevos préstamos bancarios para evitar el uso de reservas del Central.

El objetivo de acumulación de reservas netas acordado con el FMI para diciembre de 2026 quedó fijado en USD 8.000 millones. Pero también de que se mantenga la oferta de dólares -lo que se vuelve más complicado en los meses que viene- y no aumente la demanda.

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El objetivo de acumulación de reservas netas acordado con el FMI para diciembre de 2026 quedó fijado en USD 8.000 millones (Foto: Reuters)

Maniobras del Tesoro

Pese a que el BCRA alcanzó la meta de compra de compra de reservas, hubo críticas de analistas privados respecto a la manera en que lo consiguió.

Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, dijo que la referencia de USD 10.000 millones funcionó más como guía que como meta estricta, porque dependía del crecimiento de la demanda de pesos. “Nunca hubo tal remonetización por lo que todos los pesos que emitieron hubo que esterilizarlos vía instrumentos del Tesoro o el BCRA. Esto es negativo en tanto no hubo un aumento en la demanda de pesos, pero positivo en tanto supieron aprovechar la sobreoferta de dólares que hubo por emisión de deuda privada”, explicó.

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Nunca hubo tal remonetización por lo que todos los pesos que emitieron hubo que esterilizarlos vía instrumentos del Tesoro o el BCRA (Garay Méndez)

También advirtió Garay Méndez que ahora se observa una disminución de la oferta de divisas y un incremento de la demanda privada, lo que reduce el margen para que el Banco Central siga comprando y presiona por un tipo de cambio más alto.

“Todavía no se ve una mejora en la actividad que se traduzca en un aumento en la demanda de pesos y que por ende favorezca la compra de dólares del BCRA. El mix de oferta a la baja, demanda en aumento y actividad frágil redundarán seguramente en menores compras en lo que queda del año”, sostuvo Garay Mendez.

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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que "es supuesto de que va a ocurrir una remonetización, más que una promesa" (Foto: Reuters)

Ese punto también apareció en las explicaciones de Santiago Bausili, presidente del BCRA, durante la última conferencia de prensa: “Cuando anunciamos el programa de acumulación de reservas, lo que dijimos es anticipando un proceso de remonetización, no es que prometemos un proceso de remonetización porque no podemos controlar la demanda de dinero. Podemos generar condiciones que incentiven a que aumente la demanda de dinero si asumimos que los comportamientos de los agentes son consistentes con lo que hemos visto en otras situaciones. Es más un supuesto de que va a ocurrir una remonetización que una promesa”.

El mercado se mantiene atento a la dinámica de acumulación efectiva, la evolución de las reservas netas y la capacidad del BCRA para sostener el proceso en la segunda mitad del año. El escenario incluye pagos externos relevantes y condicionamientos del acuerdo con el FMI.

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