Ver Champions League en Magis TV o Xuper TV, la opción de fútbol en vivo peligrosa

Descargar plataformas como Magis TV y Xuper TV puede comprometer la privacidad y el funcionamiento de tus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso gratuito a partidos de la Champions League ha impulsado la popularidad de plataformas como Magis TV y XUPER TV. Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de ver fútbol en vivo sin pagar, lo que resulta atractivo para quienes buscan alternativas a los servicios oficiales. Sin embargo, especialistas advierten sobre los riesgos significativos que implica el uso de estas aplicaciones piratas, tanto a nivel de seguridad digital como legal.

Cómo funcionan Magis TV y Xuper TV

El atractivo principal de Magis TV y XUPER TV radica en su promesa de acceso ilimitado a transmisiones deportivas, incluyendo la Champions League, sin necesidad de pagar suscripciones. Estas aplicaciones suelen distribuirse fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga a los usuarios a descargar archivos APK desde sitios web de terceros.

De acuerdo con un informe de la empresa de ciberseguridad ESET, este proceso deja a los usuarios expuestos desde el primer momento, porque la ausencia de controles de calidad facilita la inclusión de software malicioso.

Un informe de ESET advierte sobre la presencia de troyanos y spyware en servicios ilegales de streaming deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de seguridad: la amenaza invisible

El uso de plataformas piratas como Magis TV y XUPER TV implica la exposición a una serie de amenazas informáticas. El citado análisis técnico reveló que la descarga e instalación de estas aplicaciones puede introducir troyanos, spyware y aplicaciones no deseadas en el dispositivo, comprometiendo tanto la privacidad como el funcionamiento del celular o televisor inteligente.

Según los expertos, la principal vulnerabilidad aparece porque estas aplicaciones no pasan por los filtros de seguridad de las tiendas oficiales. Al instalarse, pueden solicitar permisos críticos sin que el usuario lo advierta. Estos permisos habilitan el control sobre funciones sensibles del dispositivo, como el acceso al almacenamiento externo, la modificación de archivos del sistema, la ejecución de tareas en segundo plano y la instalación de otros programas.

Un análisis del archivo APK de Magis TV demostró que la aplicación solicita permisos inusuales para un servicio de streaming, como la capacidad de leer y escribir en el almacenamiento externo, acceder a tareas en ejecución, montar y desmontar sistemas de archivos, publicar notificaciones y agregar otros paquetes de software. Esta combinación representa una puerta abierta para el robo de información personal, la manipulación de archivos y la descarga de más malware.

Los permisos inusuales solicitados por estas apps permiten el acceso a información personal y archivos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permisos peligrosos y consecuencias para el usuario

El control sobre el almacenamiento externo permite a la aplicación acceder a fotos, videos y documentos privados. La función de instalar otros paquetes posibilita la incorporación de software adicional, frecuentemente malicioso. Además, la publicación de notificaciones puede utilizarse para distribuir mensajes de spam o intentos de phishing, aumentando el riesgo de que el usuario revele de manera involuntaria datos sensibles a ciberdelincuentes.

De acuerdo con el informe, “las aplicaciones piratas pueden instalar troyanos y spyware en el dispositivo, comprometiendo la privacidad y la integridad del usuario”. Esta situación no solo afecta la experiencia de uso, sino que puede derivar en la pérdida de información valiosa, acceso a cuentas personales o incluso el secuestro del dispositivo.

Implicancias legales: ver fútbol gratis puede salir caro

El uso de plataformas como Magis TV y XUPER TV no solo implica riesgos técnicos, sino también legales. Estas aplicaciones suelen retransmitir contenido protegido por derechos de autor sin autorización, lo que constituye una infracción de la propiedad intelectual. Asimismo, los usuarios que acceden o comparten este tipo de contenido pueden enfrentarse a bloqueos por parte de sus proveedores de servicios de internet y a procedimientos judiciales.

Ver fútbol gratis en plataformas piratas puede poner en riesgo la seguridad digital y la información personal de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación vigente en muchos países contempla sanciones económicas y la apertura de causas legales para quienes participen en la descarga, retransmisión o difusión de material sin licencia. El ahorro inicial que ofrecen estas plataformas puede traducirse en consecuencias legales severas y en la exposición de los usuarios a demandas civiles o incluso penales.