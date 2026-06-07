El desplante de Kim Kardashian a una ex figura de la Fórmula 1 y la reacción de su guardaespaldas durante el GP de Mónaco: “No me empujes”

Kim Kardashian ignoró al ex piloto de F1 en varias oportunidades, mientras que su guardaespaldas intentaba abrirle camino

El tradicional grid walk previo a la largada del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 vivió uno de los momentos más comentados de la jornada cuando Kim Kardashian ignoró abiertamente el intento de entrevista de Martin Brundle, expiloto y actual comentarista de Sky Sports F1. El episodio ocurrió en la parrilla de salida del circuito de Montecarlo, donde la celebridad estadounidense se presentó acompañada de su hermana Khloé Kardashian y bajo el resguardo de un numeroso equipo de seguridad, en medio de una multitud de personalidades del espectáculo y el deporte.

La presencia de Kim Kardashian en el paddock de Mónaco coincidió con la consolidación pública de su relación con el piloto británico Lewis Hamilton, heptacampeón mundial de Fórmula 1. Durante el fin de semana, la empresaria se dejó ver el sábado en el balcón sobre el garaje de Ferrari, alentando activamente durante la sesión de clasificación. El domingo, su aparición en la parrilla de salida se convirtió en uno de los focos de atención mediática antes del inicio de la carrera.

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Durante su habitual recorrido entre los invitados y equipos, Martin Brundle se acercó a Kardashian e intentó iniciar una breve conversación. “Kim, soy Martin Brundle de Sky F1, ¿cómo estás hoy?”, consultó el periodista, extendiendo el micrófono hacia la empresaria. Kardashian lo miró, le sonrió brevemente y se giró de inmediato, evitando cualquier intercambio verbal. La escena fue transmitida en directo por Sky Sports y captó la atención tanto de los presentes como de los televidentes.

Las hermanas Karadashian estuvieron presentes en el Gran Premio de Mónaco (Reuters)

Brundle insistió en obtener una respuesta y repitió: “¿Estás disfrutando de la Fórmula 1?”. Nuevamente, Kardashian eligió no responder y se inclinó hacia uno de sus guardaespaldas, quien le susurró algo al oído. En ese momento, un miembro del personal de seguridad de la celebridad intervino físicamente y pareció haber empujado al comentarista. Ante ese gesto, Brundle reaccionó en tono irónico y lanzó una frase que resonó en redes sociales: “No me empujes, amigo, que soy casi famoso”.

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El episodio no concluyó ahí. Brundle intentó sin éxito obtener alguna declaración de las hermanas Kardashian, quienes permanecieron ajenas a la situación. El comentarista comentó al aire: “Bueno, Kim y Khloé, parece que hoy no vamos a hablar”. Fuentes cercanas al paddock confirmaron que no existía ningún antecedente de conflicto entre Brundle y Kardashian, quien debutaba en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

El caótico ambiente de la recta principal de Montecarlo fue escenario de otros momentos durante el grid walk. El periodista británico protagonizó un intercambio frío con la actriz Cynthia Erivo, quien posaba para las cámaras junto al coche de Red Bull Racing. Erivo aclaró que no concedería entrevistas, aunque accedió a responder una pregunta sobre su experiencia en el evento antes de que un fotógrafo de la escudería señalara que el equipo de televisión bloqueaba la toma.

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La empresaria siguió la carrera desde los balcones (Reuters)

La trayectoria de Martin Brundle como comentarista de Sky Sports se caracteriza por sus encuentros imprevisibles con celebridades en la parrilla. En el último año, protagonizó situaciones similares con figuras como Jimmy Fallon, quien mordió su micrófono durante el Gran Premio de Miami, o el rapero Machine Gun Kelly, quien interactuó de forma excéntrica en Brasil. En Arabia Saudita, fue rechazado por el cantante Usher, y en el mismo Mónaco, en 2024, tuvo un encontronazo con el guardaespaldas de Kylian Mbappé, quien le indicó: “Aquí mando yo”.

La presencia de Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco respondió al interés mediático en su relación con Lewis Hamilton. Personas cercanas a la empresaria señalaron que el protocolo de seguridad y comunicación que la rodea impide entrevistas improvisadas, con el objetivo de evitar declaraciones fuera de contexto sobre deportes que no domina. Durante el fin de semana, Kardashian se integró al círculo profesional y personal del piloto británico, acompañándolo en distintas actividades.

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