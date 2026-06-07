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La maniobra a puro reflejo de Franco Colapinto para esquivar el auto de Verstappen en la largada del GP de Mónaco

El argentino apeló a su muñeca para moverse hacia la derecha y salir sin daños en su Alpine

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Los reflejos de Franco Colapinto en su maniobra para esquivar a Max Verstappen, cuyo auto se quedó parado en la largada

El Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 no pudo comenzar de peor manera para Max Verstappen. El tetracampeón neerlandés sufrió desde el inicio: su Red Bull quedó paralizado en la parrilla en el instante en que se apagaron las luces del semáforo, víctima de una rotura de motor que lo dejó fuera de carrera antes de que la competencia tomara forma.

La escena fue tan abrupta como peligrosa. Mientras el resto del pelotón salía disparado, el monoplaza de Verstappen permanecía inmóvil en la posición de largada. En las calles angostas de Montecarlo, un auto detenido en ese momento puede convertirse en una trampa mortal. Esta vez, por fortuna, no hubo impacto.

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Franco Colapinto fue uno de los pilotos que tuvo que sortear el obstáculo. El argentino de Alpine, que largaba desde la séptima fila, reaccionó a tiempo, esquivó el Red Bull por la derecha y continuó sin daños. El representante albiceleste hizo gala de su muñeca y los comentarios afloraron en las redes.

“Todas las carreras te esquiva uno en la largada”, escribió un usuario de X. Otros recordaron su maniobra en la largada del Gran Premio de Australia cuando debió superar a Liam Lawson en una situación todavía más dramática.

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Verstappen, mientras tanto, intentaba entender qué había fallado. “¿Qué mierda está pasando?”, preguntó por radio, y llegó a empujar su cuerpo hacia adelante desde el asiento, como si ese gesto pudiera despertar al motor.

Pudo llevar el coche hasta el box, pero el diagnóstico no dejó margen de duda: el motor estaba roto. El retiro fue inevitable.

“Antes de la salida fue horrible, no había ninguna consistencia. Luego el motor se detuvo por completo. Después de la primera curva recuperé parte de la potencia, pero el sonido era muy malo. Tuvimos que llevar el coche al garaje por necesidad”, explicó el piloto.

Fue apenas un capítulo de una competencia que estuvo marcada por los accidentes y los siete abandonos. Los dos más inquietantes fueron los de Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari). Por el último, la carrera se detuvo con bandera roja a diez vueltas del final y debió ser relanzada.

El neerlandés había llegado a Mónaco desde la segunda posición de la parrilla, a apenas 43 milésimas de la pole que obtuvo Kimi Antonelli, el joven de 19 años que lidera la temporada para Mercedes. Lewis Hamilton salía tercero y Charles Leclerc cuarto. Todo apuntaba a un duelo de alta tensión entre Verstappen y Antonelli en las primeras curvas de un circuito donde adelantar es casi imposible y la salida suele ser determinante.

Nada de eso ocurrió. Con este abandono, Verstappen profundiza su distancia respecto del liderato del campeonato. El piloto de 28 años, que ganó en Mónaco en 2021 y 2023, acumula apenas 43 puntos en la temporada, una cifra que no refleja ni su historial ni sus aspiraciones.

El argentino, en tanto, merodeó la zona de puntos promediando la carrera, pero recibió una penalización por exceso de velocidad a la salida de los boxes y luego quedó relegado.

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