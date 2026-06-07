Inicia el capítulo 7 de la temporada 3 de Fortnite: todo sbre el nuevo mapa, modos de juego y pase de batalla

Fortnite Capítulo 7 Temporada 3: Runners llega con cambios en la isla, las mecánicas de juego y el sistema de recompensas.

Con el lanzamiento del Capítulo 7 Temporada 3: Runners de Fortnite, la comunidad recibe un nuevo impulso con cambios que afectan desde el diseño de la isla hasta las mecánicas de juego y el sistema de recompensas.

La temporada, que comenzó el 6 de junio de 2026, introduce elementos inéditos y recupera localizaciones clásicas con una ambientación renovada. El nombre “Fugitivos” acompaña a la propuesta, centrada en la búsqueda y captura de espíritus conocidos como Sprites.

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Cómo es el nuevo mapa de Fortnite

El mapa de Fortnite recibe una transformación total con la llegada de Costa Ruptura. Este escenario propone una isla reconfigurada, donde los puntos de interés familiares han sido retorcidos o rediseñados para ofrecer una experiencia distinta. Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar este entorno renovado en cada partida, adaptándose a las nuevas rutas y estrategias.

Costa Ruptura se consolida como el epicentro de la acción. Los cambios en la disposición del terreno y en los lugares emblemáticos prometen alterar la dinámica de los enfrentamientos. La ambientación refuerza la narrativa de una temporada donde el poder se disputa en cada rincón del mapa.

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El nuevo mapa de Fortnite incorpora Costa Ruptura, una isla reconfigurada con localizaciones clásicas rediseñadas.

Cuáles son las novedades jugables de Fortnite

La gran novedad jugable llega con los Sprites, también llamados espíritus. Repartidos por toda la isla, estos seres coleccionables ofrecen habilidades especiales a quienes los encuentren y extraigan. Los jugadores pueden buscar y extraer un Sprite durante la partida para añadirlo a su colección, y luego equiparlo antes de la siguiente partida para contar con sus poderes desde el inicio.

Las habilidades de los Sprites son variadas y pueden influir directamente en el desarrollo de la partida. Se incluyen poderes como regeneración de escudo temporal, invisibilidad por lapsos breves, y aumento de daño explosivo.

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Existen además espíritus especiales capaces de cambiar el curso de un enfrentamiento, aportando un componente estratégico adicional a la recolección y uso de estos coleccionables.

La mecánica de los Sprites añade una capa de profundidad: cuantos más espíritus se recojan, más opciones de personalización se desbloquean para el traje principal de la temporada. El sistema incentiva la exploración y la experimentación táctica, ya que cada Sprite puede ofrecer una ventaja competitiva única.

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La temporada Fugitivos de Fortnite se centra en la búsqueda y captura de Sprites, espíritus repartidos por toda la isla.

Otra de las incorporaciones clave de la temporada son las nuevas mecánicas de movilidad. Destacan los Deslizadores de los Siete, que posibilitan deslizarse a gran velocidad, y las Rocas de salto, que permiten ejecutar hasta tres saltos consecutivos. Estas herramientas facilitan desplazamientos ágiles, favorecen la evasión y la sorpresa, y amplían las estrategias relacionadas con el posicionamiento.

La movilidad se convierte así en un elemento fundamental para el dominio del mapa. Los jugadores pueden aprovechar estas mecánicas para escapar de situaciones comprometidas o para atacar desde ángulos inesperados, lo que reconfigura el ritmo de las partidas.

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Pase de Batalla y recompensas exclusivas

El nuevo Pase de Batalla de la temporada está disponible por 800 V-Bucks o como parte de la suscripción al Club de Fortnite. Al adquirirlo, los jugadores desbloquean de inmediato a El Espíritu Guardián, un traje personalizable que representa a un meca controlado por un Sprite. La personalización del traje está directamente vinculada a la cantidad de Sprites recolectados, lo que motiva a los usuarios a completar su colección.

Durante la semana de lanzamiento, quienes compren el Pase antes del 14 de junio a las 05:59 CEST (o 13 de junio según regiones) reciben como bonificación el estilo adicional Dylan Cazafortunas y sus accesorios. Esta recompensa exclusiva destaca entre los incentivos para sumarse al contenido premium desde el primer momento.

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El Pase de Batalla de Fortnite cuesta 800 V-Bucks o está incluido en el Club de Fortnite, y desbloquea de inmediato a El Espíritu Guardián.

El Pase de Batalla también integra recompensas de alto valor, como el compañero Perro (asociado al personaje John Wick), las Zapacúbicas oscuras y una selección de trajes entre los que figuran Wolfe, Clúster, Carla Casete DJ y la versión “a pluma y tinta” de John Wick. Estas recompensas se obtienen al progresar de nivel, brindando objetivos adicionales para quienes buscan enriquecer su inventario.

El arsenal disponible en la temporada incorpora armas inspiradas en personajes emblemáticos. Entre los agregados más destacados figura la pistola favorita de John Wick, así como el fusil de asalto pesado del Viajero Oscuro. Estas adiciones enriquecen la variedad de equipamiento y abren nuevas posibilidades tácticas en el combate.

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