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Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

Hay opciones muy variadas: rompecabezas, acción, desafíos de puntería y una aventura centrada en la magia

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Steam es una plataforma de distribución digital para PC donde se compran, descargan y actualizan videojuegos. (Steam)

Si tu plan para el fin de semana incluye mando (o teclado) pero no tienes claro por dónde empezar, Steam activó cuatro juegos gratis para sumar a tu biblioteca y probar sin gastar un peso. Hay propuestas distintas entre sí: puzles, acción, precisión y una aventura con magia.

Steam puso a disposición cuatro títulos gratuitos para PC que ya pueden descargarse desde su ficha en la plataforma y jugarse de inmediato.

La selección incluye Hidden Objects – Items Find, Recall Rogue, INKOCHET: Paint The Walls With Your Arrows y SpellCatcher, con géneros que van desde la búsqueda de objetos ocultos hasta la acción con estructura roguelike.

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(Steam)
Steam incluye una biblioteca unificada en la que tus juegos quedan asociados a la cuenta. (Steam)

Cómo conseguirlos en Steam y empezar a jugar

El procedimiento es el habitual en este tipo de lanzamientos: hay que entrar a la página de cada juego en Steam y añadirlo a la cuenta para que quede asociado a la biblioteca. Luego, se puede descargar e iniciar desde el cliente de Steam en PC.

La plataforma de Valve suele sumar nuevos proyectos gratuitos con frecuencia, en muchos casos desarrollos independientes de corto recorrido que apuntan a ofrecer experiencias rápidas para probar sin compromiso.

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Los cuatro juegos gratis para descargar este fin de semana

La selección de esta tanda incluye cuatro propuestas con enfoques muy diferentes:

  • Hidden Objects – Items Find. Un juego centrado en la búsqueda de objetos ocultos, en el que hay que explorar escenarios cargados de detalles para encontrar elementos específicos.
(Steam)
Steam da ofertas frecuentes, con rebajas estacionales y promociones por tiempo limitado. (Steam)
  • Recall Rogue. Acción con componentes roguelike, con partidas rápidas, progresión constante y combates dinámicos.
  • INKOCHET: Paint The Walls With Your Arrows. Una experiencia basada en la precisión, donde las flechas se usan para “pintar” escenarios y superar desafíos.
  • SpellCatcher. Una aventura enfocada en la magia, en la que el objetivo pasa por capturar hechizos y usarlos para avanzar por distintos niveles.

Qué tener en cuenta

Estas iniciativas suelen estar disponibles por ventanas acotadas y, aunque los juegos varían en alcance y ambición, pueden servir para descubrir ideas nuevas sin pasar por caja. Si buscabas algo distinto para arrancar el fin de semana, estos cuatro títulos ya figuran como descargables gratis en Steam para PC.

(Steam)
Steam integra funciones sociales como lista de amigos, chat, grupos y foros de la comunidad. (Steam)

Qué otros juegos se encuentran gratis en Steam

Otros juegos que puedes encontrar gratis en Steam son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
(Steam)
Steam tiene herramientas de descubrimiento, reseñas de usuarios y recomendaciones personalizadas. (Steam)
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam permite jugar en línea en muchos títulos y acceder a funciones como logros y guardado en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
  • Astrinova
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam funciona como escaparate para desarrolladores independientes, con lanzamientos constantes cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask
  • Shakes & Fidget
  • Predecessor
  • Monternis
  • Exilium 2
  • Battle Operation 2
  • Tap Ninja
  • Grand Chase
  • Fractals
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • Upload Labs
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam se especializa en juegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Transformice
  • Mecha Break
  • Project: Playtime
  • RuneScape
  • Smite
  • Gogh
  • Apex Legends
  • Wuthering Waves

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