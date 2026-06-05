Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

Si tu plan para el fin de semana incluye mando (o teclado) pero no tienes claro por dónde empezar, Steam activó cuatro juegos gratis para sumar a tu biblioteca y probar sin gastar un peso. Hay propuestas distintas entre sí: puzles, acción, precisión y una aventura con magia.
Steam puso a disposición cuatro títulos gratuitos para PC que ya pueden descargarse desde su ficha en la plataforma y jugarse de inmediato.
La selección incluye Hidden Objects – Items Find, Recall Rogue, INKOCHET: Paint The Walls With Your Arrows y SpellCatcher, con géneros que van desde la búsqueda de objetos ocultos hasta la acción con estructura roguelike.
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Cómo conseguirlos en Steam y empezar a jugar
El procedimiento es el habitual en este tipo de lanzamientos: hay que entrar a la página de cada juego en Steam y añadirlo a la cuenta para que quede asociado a la biblioteca. Luego, se puede descargar e iniciar desde el cliente de Steam en PC.
La plataforma de Valve suele sumar nuevos proyectos gratuitos con frecuencia, en muchos casos desarrollos independientes de corto recorrido que apuntan a ofrecer experiencias rápidas para probar sin compromiso.
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Los cuatro juegos gratis para descargar este fin de semana
La selección de esta tanda incluye cuatro propuestas con enfoques muy diferentes:
- Hidden Objects – Items Find. Un juego centrado en la búsqueda de objetos ocultos, en el que hay que explorar escenarios cargados de detalles para encontrar elementos específicos.
- Recall Rogue. Acción con componentes roguelike, con partidas rápidas, progresión constante y combates dinámicos.
- INKOCHET: Paint The Walls With Your Arrows. Una experiencia basada en la precisión, donde las flechas se usan para “pintar” escenarios y superar desafíos.
- SpellCatcher. Una aventura enfocada en la magia, en la que el objetivo pasa por capturar hechizos y usarlos para avanzar por distintos niveles.
Qué tener en cuenta
Estas iniciativas suelen estar disponibles por ventanas acotadas y, aunque los juegos varían en alcance y ambición, pueden servir para descubrir ideas nuevas sin pasar por caja. Si buscabas algo distinto para arrancar el fin de semana, estos cuatro títulos ya figuran como descargables gratis en Steam para PC.
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Qué otros juegos se encuentran gratis en Steam
Otros juegos que puedes encontrar gratis en Steam son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
- Star Trek Online
- Halo Infinite
- Astrinova
- Infinity Nikki
- MapleStory x One Punch Man
- Combat Master Season 5
- Idle Slayer
- Action Taimanin
- World Sea Battle
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Gacha Crush
- One-Armed Robber
- Throne and Liberty
- Asphalt Legends
- Conqueror’s Blade ECO
- Marvel SNAP
- Summoners War
- DD Race Network
- Rec Room
- Heaven Burns Red
- Banana
- War of Dots
- Business Tour
- RR Racingroom
- Soulmask
- Shakes & Fidget
- Predecessor
- Monternis
- Exilium 2
- Battle Operation 2
- Tap Ninja
- Grand Chase
- Fractals
- Command & Conquer Generals Zero Hour
- Upload Labs
- Transformice
- Mecha Break
- Project: Playtime
- RuneScape
- Smite
- Gogh
- Apex Legends
- Wuthering Waves
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