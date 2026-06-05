Qué es el nuevo punto azul que verás en tu celular Xiaomi y para qué servirá

Xioami tendrá una nueva actualización y mostrará un punto azul en su pantalla. (Xiaomi)

Antes de la llegada de Android 17 y de HyperOS 4, los teléfonos Xiaomi comenzarán a incorporar una nueva función de privacidad: un punto azul que aparecerá en la parte superior de la pantalla para advertir cuando una aplicación esté utilizando la ubicación del dispositivo. La característica ya está presente en algunos teléfonos Google Pixel con Android 16 QPR 3 y se espera que se extienda a otros fabricantes en los próximos meses.

Cabe precisar que Google se prepara para lanzar Android 17, una actualización que introducirá cambios en el diseño, nuevas funciones y mejoras en materia de seguridad y privacidad.

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Entre las novedades destaca una función discreta, pero importante. Se trata de la incorporación de un punto azul en la parte superior de la pantalla. Este indicador avisará al usuario cuando una aplicación esté accediendo a los datos de geolocalización del teléfono.

(Composición/Google)

La medida busca hacer más transparente el uso de la ubicación y evitar que las aplicaciones puedan obtener estos datos sin que el usuario sea consciente de ello.

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Aunque la función ya está disponible en algunos dispositivos Pixel que ejecutan Android 16 QPR 3, Google tiene previsto integrarla de forma más amplia con Android 17, lo que permitirá que fabricantes como Xiaomi, Redmi y POCO también la adopten en futuras versiones de HyperOS.

Qué significan actualmente los puntos verde y naranja

Los usuarios de Xiaomi ya están familiarizados con otros indicadores de privacidad introducidos en Android.

Cuando una aplicación utiliza la cámara del dispositivo, aparece un icono de cámara acompañado de un punto verde en la esquina superior de la pantalla. De manera similar, si una aplicación accede al micrófono, se muestra un punto naranja.

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Dos celulares muestran indicadores de privacidad en sus pantallas, con un punto verde que señala el uso de la cámara y un punto naranja que alerta sobre el uso del micrófono, protegiendo la información del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos avisos permiten detectar en tiempo real qué recursos del teléfono están siendo utilizados por las aplicaciones instaladas. La llegada del punto azul añadirá una tercera categoría de vigilancia relacionada con la ubicación.

El nuevo punto azul avisará cuando una aplicación use el GPS

La principal función del indicador azul será alertar al usuario cuando una aplicación esté accediendo a la información de ubicación del teléfono. Esto incluye tanto aplicaciones abiertas en primer plano como aquellas que puedan solicitar datos de geolocalización en segundo plano.

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De esta manera, si una app utiliza el GPS sin que el usuario lo recuerde o espere, el punto azul actuará como una advertencia visible.

Google explicó en una publicación para desarrolladores que esta función forma parte de una estrategia más amplia para limitar el intercambio de datos únicamente a lo necesario durante cada sesión de uso.

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Además, la compañía señaló que el diseño del indicador podría variar y adoptar la forma de un símbolo relacionado con el GPS, así como permitir modificaciones en su color y apariencia.

Un teléfono Xiaomi de último modelo muestra en su pantalla los indicadores de privacidad: un punto azul para la ubicación, uno verde para la cámara y uno naranja para el micrófono, en un fondo degradado azul eléctrico y gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una medida enfocada en reforzar la privacidad

La ubicación es uno de los datos más sensibles que almacena un teléfono inteligente. Conocer dónde se encuentra una persona permite reconstruir sus desplazamientos, hábitos y rutinas diarias.

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Por ello, Android ha ido endureciendo progresivamente las restricciones sobre el acceso a estos datos. La incorporación del punto azul busca ofrecer una capa adicional de transparencia y facilitar que los usuarios detecten posibles accesos no deseados.

En la práctica, esta herramienta permitirá identificar si una aplicación continúa utilizando la ubicación incluso después de haber sido cerrada o si mantiene permisos activos que el usuario ya no recordaba haber concedido.

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Cuándo llegará esta función a Xiaomi

La nueva señal de privacidad formará parte de Android 17 y, en consecuencia, también estará ligada al desarrollo de HyperOS 4, la próxima gran actualización de Xiaomi.

Siguiendo el calendario habitual de la compañía, el despliegue de HyperOS 4 comenzaría alrededor de octubre, varios meses después del anuncio oficial de Android 17.

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En la imagen se observa una mano sosteniendo un teléfono inteligente que muestra el logotipo de Xiaomi sobre un fondo naranja. La escena resalta la presencia de la marca tecnológica china en el mercado de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tanto, los usuarios de teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO todavía tendrán que esperar para recibir esta característica.

Cuando llegue, el nuevo punto azul se sumará a los indicadores verde y naranja ya existentes y reforzará el control sobre uno de los permisos más sensibles del ecosistema Android: el acceso a la ubicación.

Con esta función, Google pretende que las aplicaciones sean más transparentes respecto al uso de los datos de geolocalización y que los usuarios puedan identificar de forma inmediata cuándo una app está utilizando esa información.