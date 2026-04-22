Qué distingue a HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1 y para qué sirve cada uno

HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1 representan lo último en conexiones de video y audio digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las versiones más modernas de HDMI y DisplayPort, elegir la conexión adecuada depende menos de cuál es “mejor” en términos absolutos y más de su propósito y del ecosistema en el que se va a utilizar. Aunque ambos estándares permiten transmitir audio y video en alta resolución, sus diferencias técnicas y aplicaciones principales marcan el camino a seguir para usuarios de PC, consolas y equipamiento audiovisual doméstico.

Ancho de banda y resolución: claves técnicas de HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1

HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1 representan lo último en conexiones de video y audio digital, pero divergen notablemente en su capacidad de transferencia y en la manera en que gestionan la compresión de imagen.

HDMI 2.1 alcanza un ancho de banda de 48 Gbps, lo que le permite mostrar contenido 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz utilizando la compresión DSC, una técnica que sacrifica algo de fidelidad gráfica para facilitar el flujo de datos.

Para gaming a más de 144 Hz en monitores de última generación, DisplayPort 2.1 es la mejor alternativa. (Imagen ilustrativa Infobae)

DisplayPort 2.1, en cambio, eleva el ancho de banda a 77,4 Gbps, ofreciendo 4K a 240 Hz y hasta 16K a 60 Hz sin necesidad de compresión, una ventaja que lo consolida como favorito en ambientes de gaming y monitores de alto rendimiento. Así lo dio a conocer HardZone.

Usos principales: entretenimiento en casa frente a informática avanzada

El estándar HDMI está presente desde hace años en televisores, consolas, barras de sonido y dispositivos multimedia, con soporte para tecnologías como eARC, ALLM, VRR y QMS. Esto lo convierte en el conector por excelencia para cine en casa y videojuegos en consolas.

DisplayPort, por su parte, se orienta explícitamente al entorno del PC. Es frecuente encontrarlo en tarjetas gráficas de gama alta, donde supera en número de puertos a HDMI, y en monitores enfocados al gaming competitivo.

Tanto HDMI 2.1 como DisplayPort 2.1 ofrecen soluciones de alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas menos conocidas de DisplayPort 2.1 es la posibilidad de conectar varios monitores en serie usando la tecnología MST (Multi-Stream Transport), una función no disponible en HDMI y muy útil en estaciones de trabajo o setups profesionales.

Prestaciones adicionales y compatibilidad de dispositivos

Ambos estándares soportan altos rangos dinámicos, compresión DSC y refresco variable de la imagen, incluyendo compatibilidad con tecnologías como FreeSync y G-Sync. HDMI 2.1, sin embargo, incorpora características de audio avanzadas como eARC, pensadas para sistemas de cine en casa, mientras que DisplayPort se limita a audio básico y prioriza la imagen y la versatilidad en la gestión de monitores.

En cuanto a la compatibilidad física, HDMI y DisplayPort utilizan conectores diferentes, lo que impide el uso cruzado de cables sin adaptadores. Además, HDMI requiere el pago de licencias para su implementación, mientras que DisplayPort es un estándar libre de royalties, aspecto que ha favorecido su expansión en el segmento del PC.

HDMI 2.1 es la versión más actual de la interfaz multimedia de alta definición y proporciona un ancho de banda de 48 Gbps, superando los 18 Gbps que ofrecía el estándar 2.0. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál elegir según el uso

La decisión final depende en gran medida del dispositivo y del contexto de uso. Para gaming a más de 144 Hz en monitores de última generación, DisplayPort 2.1 es la mejor alternativa, ya que permite aprovechar frecuencias de actualización y resoluciones más altas sin compresión.

Para conectar PCs a televisores, barras de sonido o consolas, HDMI 2.1 es el estándar recomendado, gracias a su presencia en equipos de salón y funciones avanzadas de audio y video. Si la configuración requiere varios monitores en cadena, DisplayPort 2.1 se impone por su capacidad MST.

Así, tanto HDMI 2.1 como DisplayPort 2.1 ofrecen soluciones de alta calidad, pero la elección óptima dependerá siempre del ecosistema y las necesidades específicas de cada usuario.

HDMI ARC permite controlar el volumen y otras funciones del sistema de audio externo desde el propio mando del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HDMI ARC: cómo funciona y para qué sirve el canal de retorno de audio en tu televisor

HDMI ARC (Audio Return Channel, o Canal de Retorno de Audio) es una función que se incorporó a la especificación HDMI a partir de la versión 1.4 y que facilita la transmisión de audio digital bidireccional entre el televisor y otros dispositivos, como barras de sonido o receptores AV, utilizando un solo cable HDMI.

Gracias a ARC, no es necesario conectar cables de audio adicionales (como los ópticos o coaxiales) para enviar el sonido del televisor al sistema de audio externo, ya que la misma conexión HDMI empleada para la imagen también sirve para enviar el audio de vuelta.

Con HDMI ARC, basta con conectar el puerto específico “ARC” del televisor al puerto correspondiente del equipo de sonido. De este modo, los usuarios pueden disfrutar del audio de la televisión, aplicaciones de streaming o consolas con mayor calidad y sin complicaciones de cableado. Además, HDMI ARC permite controlar el volumen y otras funciones del sistema de audio externo desde el propio mando del televisor, simplificando la experiencia y evitando el uso de múltiples controles remotos.